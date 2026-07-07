V Ankaře začíná summit NATO, letí Babiš i Pavel

V Ankaře v úterý začne večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí dvoudenní summit Severoatlantické aliance (NATO). Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Na jednání se očekává účast amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Česko poletí do Ankary premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Petr Pavel.
České debatě o summitu NATO dominoval několikaměsíční spor mezi vládou a prezidentem o složení delegace. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření Ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. Premiér tak bude podle oznámení Úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady.
Pavel a Babiš s ministry zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) odlétají do Ankary v úterý ráno odděleně dvěma vládními speciály.
Podpora Ukrajině bude jedním z hlavních bodů jednání
Na večeři, kterou hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, dostali pozvánky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jihokorejský prezident I Če-mjong či špičky Evropské unie. Podpora Ukrajině bude jedním z hlavních bodů jednání. Podle agentur by se státy NATO mohly zavázat k vojenské podpoře Ukrajině ve výši 70 miliard eur v letošním roce a v nejméně stejné výši i v příštím roce. Údaj obsahuje také pomoc poskytnutou například prostřednictvím Evropské unie. Některé státy ale již avizovaly, že takový závazek podpořit nechtějí. Kromě Česka to uvedlo například i Slovensko.
Trump v uplynulých týdnech a měsících ostře kritizoval ostatní spojence NATO, protože podle něj vynakládají na obranu příliš málo. Pod Trumpovým tlakem si loni státy Severoatlantické aliance stanovily cíl, že do roku 2035 navýší výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou vynakládat na širší bezpečnostní oblast.
Generální tajemník NATO Mark Rutte poukázal, že v loňském roce evropské státy a Kanada své výdaje na obranu skutečně zvýšily. Cíl výdajů na obranu ve výši dvou procent stanovený v roce 2014 se loni podařilo dosáhnout 29 zemím. Mezi třemi státy, které zůstaly pod touto hranicí, je i Česko. Jednání se zaměří i na další aspekty vztahů mezi USA, Kanadou a evropskými členy.
Summit NATO se koná v Turecku po více než dvaceti letech
Ještě před večeří se v Ankaře koná také fórum obranného průmyslu NATO, kde se bude jednat o posílení výrobních kapacit v tomto odvětví. Rutte v pondělí uvedl, že na fóru budou oznámeny zakázky za desítky miliard dolarů (stovek miliard korun).
Summit NATO se koná v Turecku po více než dvaceti letech. Před summitem turecké úřady zadržely stovky lidí, mezi kterými byli podle opozičních médií také vládní kritici, aktivisté za občanská práva, advokáti a obhájci opozičních představitelů, členové levicových stran a kritičtí novináři. Úřady tato zadržení nedaly do přímé souvislosti se summitem. V turecké metropoli již několik dní panují přísná bezpečnostní opatření a zákaz shromažďování většího počtu lidí.