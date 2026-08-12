Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

„Máme již připravený projekt, který počítá s vybudováním přenosových elektrických vedení z Ázerbájdžánu přes Arménii do Nachičevanu,“ uvedl ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev v rozhovoru pro místní média v Nachičevanu.
Podle prezidenta Alijeva je ázerbájdžánská rozvodná síť v současné době propojena s Ruskem, Íránem a Gruzií a také s Tureckem přes Gruzii.
„Energetický koridor vedoucí přes Arménii do Nachičevanu a dále do Turecka a Evropy tak rovněž přispěje k zajištění stability arménské energetické soustavy v krizových situacích. Čím dříve tedy tento projekt zrealizujeme, tím lépe,“ pokračoval Ilham Alijev.
Prohlásil, že Ázerbájdžán je jedinou zemí v regionu, která disponuje rozsáhlými zdroji ropy, zemního plynu a elektřiny.
„Pokud dnes v našem regionu existuje jen několik zemí, které nemají žádné problémy s dodávkami elektřiny, Ázerbájdžán mezi nimi zaujímá první místo. Region prochází energetickou krizí, která by se mohla ještě zhoršit v důsledku probíhajících lokálních konfliktů, zvýšených rizik a narušení dodavatelských řetězců ovlivňujících přepravu paliv. Navíc nelze vyloučit možnost nepředvídaných událostí v budoucnu. Z tohoto hlediska je proto zvláštní role Ázerbájdžánu nesporná. Musíme zajistit, aby nepřetržité a udržitelné zásobování Nachičevanu energií nebylo nikdy ohroženo,“ poznamenal Alijev.
Ázerbájdžánský prezident rovněž uvedl, že země má v úmyslu zásobovat evropský trh kromě ropy a plynu také elektřinou, a to prostřednictvím jediné trasy, která je v současné době k dispozici a vede přes Gruzii a Turecko.
„V našem regionu neexistuje žádná jiná země, která by měla tak komplexní zásobování energií jako Ázerbájdžán, ať už jde o ropu, plyn, nebo elektřinu. Rozšířením našich exportních kapacit do sousedních zemí získáváme zároveň přístup na evropský trh. S naší ropou a plynem jsme již do Evropy pronikli, ale chceme se na evropský trh dostat i s elektřinou. V současné době vede jediná existující trasa přes Gruzii a Turecko směrem do Evropy. Musíme tyto kapacity rozšířit. Konkrétně je hotová studie proveditelnosti projektu energetického kabelu přes Černé moře. Druhé přenosové vedení by však sloužilo pouze k posílení našich kapacit. Navíc, jak si možná vzpomínáte, v listopadu 2024 jsme se společně s prezidenty Kazachstánu a Uzbekistánu dohodli na položení podmořského elektrického kabelu přes Kaspické moře a podepsali jsme k tomu příslušnou dohodu,“ uvedl Alijev během rozhovoru.
Zangezurský koridor
V rozhovoru se zmínil také o Zangezurském koridoru a poznamenal, že přeprava patnácti milionů tun nákladu tímto koridorem by v zemi přinesla nová pracovní místa.
„Přeprava patnácti milionů tun, případně i více, nákladu přes Zangezurský koridor podnítí výrazně větší aktivitu. Vzniknou nová pracovní místa, hospodářská činnost se zvýší a Nachičevan se, jak mohu s jistotou říci, stane nepostradatelným dopravním uzlem,“ míní Alijev.
Ázerbájdžánský prezident dodal, že když původně navrhl koncepci Zangezurského koridoru, pozornost se soustředila především na dopravní složku; dnes to však vnímá v mnohem širším strategickém kontextu.
Článek napsala Svetlana Alimová (GPB_EN), poprvé byl publikován 12. srpna 2026 v 10:24 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.