Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Ázerbájdžán je největším obchodním partnerem Evropské unie na jižním Kavkaze, uvedl prezident země Ilham Alijev během setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Dodal, že Baku usiluje o rozšíření spolupráce s EU v oblasti energetiky, dopravy a obnovitelných zdrojů energie.
Podle Alijeva připadá na Ázerbájdžán více než 70 procent obchodu Evropské unie s jižním Kavkazem. Dodal, že vztahy mezi Baku a Bruselem jsou i nadále aktivní a dynamické a že Ázerbájdžán přikládá spolupráci s Evropskou komisí velký význam.
„V současné době dováží plyn z Ázerbájdžánu deset členských států EU a existuje potenciál pro rozšíření této geografické působnosti. Ázerbájdžán vynaložil značné politické a diplomatické úsilí a investoval značné finanční prostředky do vybudování infrastruktury potřebné k přepravě svých ropných a plynových zdrojů do Evropy. Jižní plynový koridor je výmluvným příkladem našich společných snah,“ zhodnotil lídr kavkazské země.
„Důležitou součástí našich diskuzí byl také rozvoj dopravních spojení. Ázerbájdžán je aktivním účastníkem a v mnoha případech i iniciátorem regionálních dopravních projektů. Územím Ázerbájdžánu procházejí dopravní koridory východ–západ a sever–jih. Dobré vztahy s našimi sousedy i se sousedy našich sousedů nám umožnily vytvořit široký rámec spolupráce, který slouží zájmům všech účastníků,“ řekl Alijev.
Rovněž uvedl, že Baku má potenciál stát se strategickým partnerem Evropské komise v oblasti obnovitelných zdrojů energie – a to vedle své role dodavatele zemního plynu do Evropy.
V souvislosti se vztahy s Arménií Alijev sdělil, že míru bylo „v praxi dosaženo“, a tvrdil, že nedávné kroky Baku dokazují pokrok, který jde „nad rámec diplomatických prohlášení“.
„Již nyní vidíme jeho přínosy. Přijali jsme řadu jednostranných opatření, abychom ukázali, že mír nezůstává pouze na papíře, ale je pociťován i v každodenním životě. Ázerbájdžán zrušil všechna omezení týkající se tranzitu zboží přes své území do Arménie. Tato omezení byla zavedena v důsledku okupace našich mezinárodně uznaných území ze strany Arménie,“ dodal Alijev.
Článek od Georgian Public Broadcaster, poprvé byl publikován 1. července 2026, 18:55 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.