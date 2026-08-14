Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie


před 38 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Návyky dětí týkající se pohybu, spánku a času stráveného u obrazovek souvisejí s jejich celkovým zdravím a pohodou, přičemž tato souvislost je výraznější u dětí a mladých lidí s nadváhou nebo obezitou, ukázaly studie.

Obě studie, na nichž se podílel výzkumník z estonského Národního institutu pro rozvoj zdraví (TAI), zkoumají zdraví dětí z různých perspektiv. Toomas Veidebaum, vedoucí výzkumný pracovník oddělení chronických onemocnění TAI v Estonsku, je spoluautorem obou studií.

Studie vycházejí z mezinárodního dlouhodobého výzkumu IDEFICS/I.Family, který sledoval evropské děti od raného věku až do dospívání. Výzkumníci opakovaně shromažďovali údaje o jejich zdraví, tělesné hmotnosti, stravování, fyzické aktivitě, spánku, používání obrazovek a prostředí, ve kterém žily.

„Naši raději koukají do telefonu.“ Děti se pak dle expertů cítí bezvýznamné
Ilustrační foto

Celý den dítěte ovlivňuje jeho zdraví a pohodu

Studie zveřejněná v časopise International Journal of Obesity zkoumala, jak zdraví a celková pohoda dětí souvisejí se třemi každodenními návyky – fyzickou aktivitou, spánkem a časem stráveným u obrazovek.

Analýza zahrnovala 7359 pozorování dětí ve věku od dvou do 16 let z různých evropských zemí. Výzkumníci údaje shromažďovali po dobu šesti let ve třech etapách. Sledovali přitom, do jaké míry děti dodržovaly doporučení odpovídající jejich věku v oblasti pohybu, spánku a času stráveného u obrazovek.

Psychosociální pohoda byla nižší u dětí, které tato doporučení dodržovaly v menší míře. Tato souvislost byla výraznější u chlapců a u dětí a dospívajících s nadváhou nebo obezitou. K posouzení tělesné hmotnosti vědci použili index tělesné hmotnosti (BMI) a obvod pasu. Oba ukazatele ovlivňovaly sílu souvislosti mezi fyzickou aktivitou, spánkem, časem stráveným u obrazovek a celkovou pohodou.

Pozorovací charakter studie umožňuje popsat souvislosti, které se vyvíjely po delší dobu, nelze z ní ale určit, že jeden faktor přímo způsobuje druhý.

S léky na hubnutí se uživatelé méně hýbou, naznačil výzkum
Ilustrační foto

„Fyzická aktivita, spánek a čas strávený u obrazovek dohromady tvoří celý den dítěte. Pokud obrazovky zabírají velkou část večera, může zbývat méně času na spánek. Nedostatek spánku pak ovlivňuje hladinu energie, náladu i chuť být fyzicky aktivní. Při podpoře zdraví dítěte je proto vhodné zaměřit se na celý jeho denní režim, nikoli jen na jeden návyk,“ uvedl Veidebaum.

Psychosociální pohoda označuje emocionální a sociální stav dítěte. Ovlivňují ji mimo jiné vztahy s rodinou a přáteli, školní prostředí, sebevědomí a schopnost zvládat každodenní život.

Výsledky studie naznačují, že denní režim kombinující fyzickou aktivitu, spánek a čas strávený u obrazovek může být obzvláště důležitý pro celkovou pohodu dětí s nadváhou nebo obezitou.

„Dítě s nadváhou nebo obezitou může při pohybových aktivitách čelit větším fyzickým i sociálním překážkám. Pravidelná fyzická aktivita přitom podporuje sebevědomí, sociální kontakt a celkovou pohodu. Vhodně zvolená aktivita by měla dítěti přinášet pocit úspěchu a zohledňovat jeho schopnosti a zájmy,“ popsal Veidebaum.

Ilustrační foto
Zdroj: Priit Mürk/ERR

Pravidelně sportuje přes polovinu dětí

Ročenka o zdraví populace vydávaná Národním institutem pro rozvoj zdraví pomáhá zasadit výsledky mezinárodní studie do estonského kontextu. Podle průzkumu zdravotního chování školáků z roku 2022, na který ročenka odkazuje, se 57 procent estonských školáků ve věku 11 až 15 let účastnilo alespoň dvakrát týdně sportovní, taneční nebo jiné organizované pohybové aktivity. U chlapců činil tento podíl 60 procent, u dívek 54 procent.

Pravidelný pohyb souvisel také s tím, jak mladí lidé hodnotili svůj zdravotní stav. Mezi jedenáctiletými, kteří pravidelně cvičili, označilo své zdraví za dobré 91 procent. U těch, kteří se pohybovali méně často nebo nepravidelně, to bylo 81 procent.

Fyzicky aktivní mladí častěji uváděli vyšší životní spokojenost, častěji chodili rádi do školy a zároveň u nich byla nižší pravděpodobnost depresivních epizod.

Rozdíly se projevily také u zdravotních obtíží. Přibližně 40 procent mladých lidí, kteří se pohybovali jen zřídka, pociťovalo skleslost, podrážděnost, nervozitu nebo potíže s usínáním. Mezi těmi, kteří cvičili alespoň dvakrát týdně, tyto potíže uváděla méně než třetina.

Mezi mladými lidmi, kteří pravidelně cvičili, mělo nadváhu nebo obezitu sedmnáct procent. U těch, kteří cvičili jednou týdně nebo méně často, činil tento podíl dvacet čtyři procent.

Tato zjištění ukazují, že fyzická aktivita, psychická pohoda a tělesná hmotnost spolu úzce souvisejí také u dětí v Estonsku. Je však důležité mít na paměti, že data ukazují pouze souvislosti a neprokazují, že pravidelný pohyb přímo způsobuje lepší psychické či fyzické zdraví.

Psychická pohoda českých dětí se zhoršuje. Šťastně se cítí polovina
Ilustrační fotografie

Účinky byly hodnocené o šest let později

Studie zveřejněná v časopise European Journal of Preventive Cardiology se zaměřila na dlouhodobé dopady programu IDEFICS. Výzkumníci zkoumali, zda program zaměřený na podporu zdraví, který účastníci absolvovali v dětství, souvisel s jejich kardiovaskulárním a metabolickým zdravím v pozdějším věku.

Kardiometabolické zdraví označuje stav kardiovaskulárního systému a metabolismu. Hodnotit ho lze například podle krevního tlaku, metabolismu glukózy, hladiny tuků v krvi, obvodu pasu a tělesné hmotnosti.

Studie IDEFICS začala ve školním roce 2007/2008. Zdravotních vyšetření se zúčastnilo celkem 16 229 dětí ve věku od dvou do devíti let z osmi evropských zemí. Přibližně polovina z nich žila v oblastech, kde byl zaveden komunitní program na podporu zdraví. Zbývající žily ve srovnávacích oblastech s podobnými socioekonomickými podmínkami.

Ilustrační foto
Zdroj: Ken Mürk/ERR

Program se zaměřoval na tři hlavní oblasti: stravování, pohyb a zvládání stresu. Zapojovaly se do něj děti, jejich rodiny, mateřské a základní školy i místní komunity. Cílem bylo podporovat zdravější životní návyky – například pití vody, vyšší konzumaci ovoce a zeleniny, každodenní pohyb, dostatek spánku, omezení času stráveného u obrazovek a společné rodinné aktivity.

Zdravotní ukazatele dětí byly měřeny na začátku studie, po dvou letech a znovu šest let po zahájení programu. Nejnovější analýza zahrnovala 1159 dětí z Belgie, Estonska, Německa, Maďarska, Itálie a Švédska, u nichž byly k dispozici výsledky krevních testů jak na začátku studie, tak o šest let později. Z toho 685 dětí patřilo do intervenční skupiny a 474 do srovnávací skupiny.

Největší rozdíly byly v krevním tlaku

Výzkumníci vypočítali u každého účastníka skóre rizika metabolického syndromu. To kombinovalo údaje o krevním tlaku, obvodu pasu, citlivosti na inzulin a hladinách tuků v krvi, což umožnilo hodnotit změny těchto ukazatelů jako celek.

Během šesti let se skóre metabolického rizika zlepšilo o něco více u účastníků zdravotního programu než ve srovnávací skupině. Tento rozdíl přetrval i poté, co výzkumníci zohlednili věk, pohlaví, zemi původu, tělesnou hmotnost a úroveň vzdělání rodičů.

K rozdílu nejvíce přispíval systolický a diastolický krevní tlak. U chlapců bylo příznivější zlepšení metabolického rizika v intervenční skupině nejvýraznější.

Změny indexu tělesné hmotnosti (BMI) byly během šesti let v intervenční a srovnávací skupině podobné. To znamená, že možné přínosy zdravotního programu se mohly projevit v krevním tlaku a dalších metabolických ukazatelích i bez výrazného rozdílu v tělesné hmotnosti.

„Tělesná hmotnost je jedním ze snadno viditelných ukazatelů zdraví, nevypovídá ale o všech změnách, které v těle dítěte probíhají. Krevní tlak, regulace hladiny glukózy v krvi a hladiny krevních tuků poskytují časné informace o kardiovaskulárním a metabolickém zdraví,“ sdělil Veidebaum.

Podle něj výsledky také ukazují význam dlouhodobého sledování. Veidebaum uvedl, že „účinky preventivního programu se mohou rozvíjet postupně a v různém věku se projevovat v odlišných zdravotních ukazatelích. Dlouhodobá studie umožňuje sledovat, které změny začínající v dětství přetrvávají až do dospívání a které vyžadují trvalejší podporu“.

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie
Ilustrační foto

Autoři studie označili zjištěný efekt za mírný, z hlediska veřejného zdraví však potenciálně významný. Příznivější vývoj krevního tlaku a metabolických ukazatelů už od dětství by mohl ovlivnit pozdější riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu.

Komunity byly z praktických důvodů vybrány jako intervenční a srovnávací oblasti a vzájemně porovnány podle socioekonomického zázemí. Šestiletá analýza zahrnovala účastníky, kterým byly odebrány vzorky krve nalačno jak na začátku studie, tak o šest let později.

Prostředí podporující zdraví je třeba udržovat dlouhodobě

Studie poukazují na dvě vzájemně se doplňující perspektivy. Každodenní návyky dítěte týkající se fyzické aktivity, spánku a času stráveného u obrazovek souvisejí s jeho celkovou pohodou. Program, do kterého se zapojovaly rodiny, školy a místní komunity, může zase ovlivnit zdravotní ukazatele spojené s rizikem chronických onemocnění i o několik let později.

„Děti si své návyky vytvářejí v prostředí, které formují dospělí. Bezpečné možnosti pohybu, každodenní režim, organizace v rámci škol, mimoškolní aktivity a společné rodinné návyky do značné míry určují, jak snadné je pro dítě vést zdravý životní styl,“ vyjmenoval Veidebaum.

Ročenka o zdraví populace vydávaná TAI rovněž zdůrazňuje, že rizikové faktory chronických onemocnění se vyvíjejí v průběhu celého života a často se začínají formovat právě už v dětství. Včasná prevence proto znamená vytvářet podmínky podporující zdraví doma, v mateřské škole, ve škole i v místní komunitě.

Dlouhodobé studie pomáhají výzkumníkům pochopit, jak se návyky a zdravotní ukazatele utvářené v dětství mění v průběhu času a v jaké životní fázi lze jejich vývoj nejúčinněji ovlivnit.

Ročenka o zdraví populace 2026 přináší přehled o zdravotním stavu obyvatel Estonska a faktorech, které jej ovlivňují. Letošní vydání se zaměřuje na vývoj rizikových faktorů chronických onemocnění z pohledu dlouhodobých studií. Obsahuje mimo jiné údaje o střední délce života, délce života ve zdraví, hlavních příčinách úmrtí, nádorových a kardiovaskulárních onemocněních, nadváze, duševním zdraví, zdravotním chování a dostupnosti zdravotní péče.

Článek od ERR, poprvé byl publikován 13. srpna 2026 v 10:59 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Stíhačky NATO sestřelily dron nad Lotyšskem, uvedla Riga

Stíhačky NATO sestřelily dron nad Lotyšskem, uvedla Riga

04:58Aktualizovánopřed 3 mminutami
Oblast u Tokia zasáhly rekordní deště, několik lidí zemřelo

Oblast u Tokia zasáhly rekordní deště, několik lidí zemřelo

07:49Aktualizovánopřed 15 mminutami
Hasiči dostali požár lesa na Strakonicku pod kontrolu

Hasiči dostali požár lesa na Strakonicku pod kontrolu

včeraAktualizovánopřed 22 mminutami
Farage se po výhře v doplňovacích volbách vrátí do parlamentu

Farage se po výhře v doplňovacích volbách vrátí do parlamentu

07:20Aktualizovánopřed 29 mminutami
Části obcí dochází voda ve studních. Roste tak zájem o cisterny státních rezerv

Části obcí dochází voda ve studních. Roste tak zájem o cisterny státních rezerv

před 3 hhodinami
V Clactonu skončily doplňovací volby

V Clactonu skončily doplňovací volby

01:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství

Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky dětí týkající se pohybu, spánku a času stráveného u obrazovek souvisejí s jejich celkovým zdravím a pohodou, přičemž tato souvislost je výraznější u dětí a mladých lidí s nadváhou nebo obezitou, ukázaly studie.
před 38 mminutami

AI zkusila vyřešit Riemannovu hypotézu. Výsledek naznačuje, jak může brzy vypadat věda

Riemannova hypotéza patří mezi nejsložitější matematické problémy, které věda zná. Už přes 150 let marně čeká na vyřešení. Teď udělala významný pokrok umělá inteligence (AI).
před 1 hhodinou

V Číně zemřelo další dítě po genové terapii. Lékaři to rok tajili

Druhý případ úmrtí po experimentální léčbě zaměřené na úpravu genů v krátké době hlásí Čína. Na oba upozornila západní média, čínští experti smrti dětí přiznali až posléze.
před 12 hhodinami

Astronomové poprvé popsali hvězdu „kříženou“ s černou dírou

Vědci dlouho předpokládali existenci jistého tělesa, ale až nyní první takové popsali. Je to napůl černá díra a napůl hvězda – objekt, který existoval jen několik set let po Velkém třesku.
před 18 hhodinami

Ve Středomoří, které proměňuje globální oteplování, se daří invazním druhům

Středozemní moře se stále rychleji mění kvůli rychle přibývajících invazním druhům. Vědci hledají cesty, jak tento proces zpomalit.
před 23 hhodinami

Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

Miliony lidí na severní polokouli ve středu večer SELČ vzhlížely k obloze a sledovaly zatmění Slunce. Úplné bylo pozorovatelné na Islandu, v Grónsku, na severu Ruska či na Pyrenejském poloostrově. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bylo možné pozorovat zatmění částečné. To bylo výrazně viditelné i v Česku, kde byly pro pozorování veskrze skvělé podmínky. Totéž platí i pro roje Perseid, které vrcholí v noci na čtvrtek.
12. 8. 2026Aktualizováno12. 8. 2026

Miliardy těles, biliony pixelů. Astronomové zveřejnili největší mapu vesmíru

Vědci dokončili jeden z nejambicióznějších vědeckých projektů současnosti – rozsáhlou mapu, která zachycuje tři čtvrtiny oblohy a většinu viditelných objektů na ní.
12. 8. 2026

Při červnové vlně veder zemřelo v Česku více lidí, než je obvyklé

Český statistický úřad tento týden zveřejnil data o úmrtnosti za duben až červen. Čísla ukazují, kolik lidí umřelo v průběhu první letošní vlny veder na konci června, a zasazují je do kontextu úmrtí v celé Evropě ve stejném období.
12. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

před 38 mminutami
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

před 15 hhodinami
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026