Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky dětí týkající se pohybu, spánku a času stráveného u obrazovek souvisejí s jejich celkovým zdravím a pohodou, přičemž tato souvislost je výraznější u dětí a mladých lidí s nadváhou nebo obezitou, ukázaly studie.
Obě studie, na nichž se podílel výzkumník z estonského Národního institutu pro rozvoj zdraví (TAI), zkoumají zdraví dětí z různých perspektiv. Toomas Veidebaum, vedoucí výzkumný pracovník oddělení chronických onemocnění TAI v Estonsku, je spoluautorem obou studií.
Studie vycházejí z mezinárodního dlouhodobého výzkumu IDEFICS/I.Family, který sledoval evropské děti od raného věku až do dospívání. Výzkumníci opakovaně shromažďovali údaje o jejich zdraví, tělesné hmotnosti, stravování, fyzické aktivitě, spánku, používání obrazovek a prostředí, ve kterém žily.
Celý den dítěte ovlivňuje jeho zdraví a pohodu
Studie zveřejněná v časopise International Journal of Obesity zkoumala, jak zdraví a celková pohoda dětí souvisejí se třemi každodenními návyky – fyzickou aktivitou, spánkem a časem stráveným u obrazovek.
Analýza zahrnovala 7359 pozorování dětí ve věku od dvou do 16 let z různých evropských zemí. Výzkumníci údaje shromažďovali po dobu šesti let ve třech etapách. Sledovali přitom, do jaké míry děti dodržovaly doporučení odpovídající jejich věku v oblasti pohybu, spánku a času stráveného u obrazovek.
Psychosociální pohoda byla nižší u dětí, které tato doporučení dodržovaly v menší míře. Tato souvislost byla výraznější u chlapců a u dětí a dospívajících s nadváhou nebo obezitou. K posouzení tělesné hmotnosti vědci použili index tělesné hmotnosti (BMI) a obvod pasu. Oba ukazatele ovlivňovaly sílu souvislosti mezi fyzickou aktivitou, spánkem, časem stráveným u obrazovek a celkovou pohodou.
Pozorovací charakter studie umožňuje popsat souvislosti, které se vyvíjely po delší dobu, nelze z ní ale určit, že jeden faktor přímo způsobuje druhý.
„Fyzická aktivita, spánek a čas strávený u obrazovek dohromady tvoří celý den dítěte. Pokud obrazovky zabírají velkou část večera, může zbývat méně času na spánek. Nedostatek spánku pak ovlivňuje hladinu energie, náladu i chuť být fyzicky aktivní. Při podpoře zdraví dítěte je proto vhodné zaměřit se na celý jeho denní režim, nikoli jen na jeden návyk,“ uvedl Veidebaum.
Psychosociální pohoda označuje emocionální a sociální stav dítěte. Ovlivňují ji mimo jiné vztahy s rodinou a přáteli, školní prostředí, sebevědomí a schopnost zvládat každodenní život.
Výsledky studie naznačují, že denní režim kombinující fyzickou aktivitu, spánek a čas strávený u obrazovek může být obzvláště důležitý pro celkovou pohodu dětí s nadváhou nebo obezitou.
„Dítě s nadváhou nebo obezitou může při pohybových aktivitách čelit větším fyzickým i sociálním překážkám. Pravidelná fyzická aktivita přitom podporuje sebevědomí, sociální kontakt a celkovou pohodu. Vhodně zvolená aktivita by měla dítěti přinášet pocit úspěchu a zohledňovat jeho schopnosti a zájmy,“ popsal Veidebaum.
Pravidelně sportuje přes polovinu dětí
Ročenka o zdraví populace vydávaná Národním institutem pro rozvoj zdraví pomáhá zasadit výsledky mezinárodní studie do estonského kontextu. Podle průzkumu zdravotního chování školáků z roku 2022, na který ročenka odkazuje, se 57 procent estonských školáků ve věku 11 až 15 let účastnilo alespoň dvakrát týdně sportovní, taneční nebo jiné organizované pohybové aktivity. U chlapců činil tento podíl 60 procent, u dívek 54 procent.
Pravidelný pohyb souvisel také s tím, jak mladí lidé hodnotili svůj zdravotní stav. Mezi jedenáctiletými, kteří pravidelně cvičili, označilo své zdraví za dobré 91 procent. U těch, kteří se pohybovali méně často nebo nepravidelně, to bylo 81 procent.
Fyzicky aktivní mladí častěji uváděli vyšší životní spokojenost, častěji chodili rádi do školy a zároveň u nich byla nižší pravděpodobnost depresivních epizod.
Rozdíly se projevily také u zdravotních obtíží. Přibližně 40 procent mladých lidí, kteří se pohybovali jen zřídka, pociťovalo skleslost, podrážděnost, nervozitu nebo potíže s usínáním. Mezi těmi, kteří cvičili alespoň dvakrát týdně, tyto potíže uváděla méně než třetina.
Mezi mladými lidmi, kteří pravidelně cvičili, mělo nadváhu nebo obezitu sedmnáct procent. U těch, kteří cvičili jednou týdně nebo méně často, činil tento podíl dvacet čtyři procent.
Tato zjištění ukazují, že fyzická aktivita, psychická pohoda a tělesná hmotnost spolu úzce souvisejí také u dětí v Estonsku. Je však důležité mít na paměti, že data ukazují pouze souvislosti a neprokazují, že pravidelný pohyb přímo způsobuje lepší psychické či fyzické zdraví.
Účinky byly hodnocené o šest let později
Studie zveřejněná v časopise European Journal of Preventive Cardiology se zaměřila na dlouhodobé dopady programu IDEFICS. Výzkumníci zkoumali, zda program zaměřený na podporu zdraví, který účastníci absolvovali v dětství, souvisel s jejich kardiovaskulárním a metabolickým zdravím v pozdějším věku.
Kardiometabolické zdraví označuje stav kardiovaskulárního systému a metabolismu. Hodnotit ho lze například podle krevního tlaku, metabolismu glukózy, hladiny tuků v krvi, obvodu pasu a tělesné hmotnosti.
Studie IDEFICS začala ve školním roce 2007/2008. Zdravotních vyšetření se zúčastnilo celkem 16 229 dětí ve věku od dvou do devíti let z osmi evropských zemí. Přibližně polovina z nich žila v oblastech, kde byl zaveden komunitní program na podporu zdraví. Zbývající žily ve srovnávacích oblastech s podobnými socioekonomickými podmínkami.
Program se zaměřoval na tři hlavní oblasti: stravování, pohyb a zvládání stresu. Zapojovaly se do něj děti, jejich rodiny, mateřské a základní školy i místní komunity. Cílem bylo podporovat zdravější životní návyky – například pití vody, vyšší konzumaci ovoce a zeleniny, každodenní pohyb, dostatek spánku, omezení času stráveného u obrazovek a společné rodinné aktivity.
Zdravotní ukazatele dětí byly měřeny na začátku studie, po dvou letech a znovu šest let po zahájení programu. Nejnovější analýza zahrnovala 1159 dětí z Belgie, Estonska, Německa, Maďarska, Itálie a Švédska, u nichž byly k dispozici výsledky krevních testů jak na začátku studie, tak o šest let později. Z toho 685 dětí patřilo do intervenční skupiny a 474 do srovnávací skupiny.
Největší rozdíly byly v krevním tlaku
Výzkumníci vypočítali u každého účastníka skóre rizika metabolického syndromu. To kombinovalo údaje o krevním tlaku, obvodu pasu, citlivosti na inzulin a hladinách tuků v krvi, což umožnilo hodnotit změny těchto ukazatelů jako celek.
Během šesti let se skóre metabolického rizika zlepšilo o něco více u účastníků zdravotního programu než ve srovnávací skupině. Tento rozdíl přetrval i poté, co výzkumníci zohlednili věk, pohlaví, zemi původu, tělesnou hmotnost a úroveň vzdělání rodičů.
K rozdílu nejvíce přispíval systolický a diastolický krevní tlak. U chlapců bylo příznivější zlepšení metabolického rizika v intervenční skupině nejvýraznější.
Změny indexu tělesné hmotnosti (BMI) byly během šesti let v intervenční a srovnávací skupině podobné. To znamená, že možné přínosy zdravotního programu se mohly projevit v krevním tlaku a dalších metabolických ukazatelích i bez výrazného rozdílu v tělesné hmotnosti.
„Tělesná hmotnost je jedním ze snadno viditelných ukazatelů zdraví, nevypovídá ale o všech změnách, které v těle dítěte probíhají. Krevní tlak, regulace hladiny glukózy v krvi a hladiny krevních tuků poskytují časné informace o kardiovaskulárním a metabolickém zdraví,“ sdělil Veidebaum.
Podle něj výsledky také ukazují význam dlouhodobého sledování. Veidebaum uvedl, že „účinky preventivního programu se mohou rozvíjet postupně a v různém věku se projevovat v odlišných zdravotních ukazatelích. Dlouhodobá studie umožňuje sledovat, které změny začínající v dětství přetrvávají až do dospívání a které vyžadují trvalejší podporu“.
Autoři studie označili zjištěný efekt za mírný, z hlediska veřejného zdraví však potenciálně významný. Příznivější vývoj krevního tlaku a metabolických ukazatelů už od dětství by mohl ovlivnit pozdější riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu.
Komunity byly z praktických důvodů vybrány jako intervenční a srovnávací oblasti a vzájemně porovnány podle socioekonomického zázemí. Šestiletá analýza zahrnovala účastníky, kterým byly odebrány vzorky krve nalačno jak na začátku studie, tak o šest let později.
Prostředí podporující zdraví je třeba udržovat dlouhodobě
Studie poukazují na dvě vzájemně se doplňující perspektivy. Každodenní návyky dítěte týkající se fyzické aktivity, spánku a času stráveného u obrazovek souvisejí s jeho celkovou pohodou. Program, do kterého se zapojovaly rodiny, školy a místní komunity, může zase ovlivnit zdravotní ukazatele spojené s rizikem chronických onemocnění i o několik let později.
„Děti si své návyky vytvářejí v prostředí, které formují dospělí. Bezpečné možnosti pohybu, každodenní režim, organizace v rámci škol, mimoškolní aktivity a společné rodinné návyky do značné míry určují, jak snadné je pro dítě vést zdravý životní styl,“ vyjmenoval Veidebaum.
Ročenka o zdraví populace vydávaná TAI rovněž zdůrazňuje, že rizikové faktory chronických onemocnění se vyvíjejí v průběhu celého života a často se začínají formovat právě už v dětství. Včasná prevence proto znamená vytvářet podmínky podporující zdraví doma, v mateřské škole, ve škole i v místní komunitě.
Dlouhodobé studie pomáhají výzkumníkům pochopit, jak se návyky a zdravotní ukazatele utvářené v dětství mění v průběhu času a v jaké životní fázi lze jejich vývoj nejúčinněji ovlivnit.
Ročenka o zdraví populace 2026 přináší přehled o zdravotním stavu obyvatel Estonska a faktorech, které jej ovlivňují. Letošní vydání se zaměřuje na vývoj rizikových faktorů chronických onemocnění z pohledu dlouhodobých studií. Obsahuje mimo jiné údaje o střední délce života, délce života ve zdraví, hlavních příčinách úmrtí, nádorových a kardiovaskulárních onemocněních, nadváze, duševním zdraví, zdravotním chování a dostupnosti zdravotní péče.
Článek od ERR, poprvé byl publikován 13. srpna 2026 v 10:59 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.