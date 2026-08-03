Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Stížnost byla podána 25. června státní zaměstnankyní po pokusu o sebevraždu na konci dubna, odhaluje France Inter.
Po dvou sebevraždách agentů premiéra v březnu a několika pokusech o sebevraždu dalších agentů v posledních měsících bylo zahájeno předběžné vyšetřování i interní vyšetřování, jak se v pondělí 3. srpna dozvěděla stanice France Inter z několika shodných zdrojů.
Článek 40 trestního řádu, který stanoví, že každý úředník, který ví o přestupku nebo trestném činu, je povinen informovat státního zástupce, byl v červnu uplatněn zástupcem zaměstnanců, načež následovala stížnost podaná jedním z úředníků kvůli psychickému obtěžování a ohrožování života jiných osob.
Dvě sebevraždy v březnu
Stížnost, kterou 25. června podala úřednice Laura, navazuje na pokus o sebevraždu na nádraží koncem dubna. Podle její advokátky Christelle Mazzaové byla Laura postupně zbavována svých povinností, vyloučena z porad a izolována v kanceláři v suterénu.
„Když se situace zhoršila, samozřejmě využila všech interních mechanismů, včetně oddělení pro hlášení případů psychického obtěžování,“ řekla Christelle Mazzaová pro France Inter. „Nedošlo k žádné reakci. Jakmile se objeví signály tohoto druhu, je třeba jim naslouchat, protože v tomto případě jde o velmi závažnou záležitost,“ kritizuje.
Laurin pokus o sebevraždu přiměl zástupce zaměstnanců, aby v červnu postoupil záležitost státnímu zástupci prostřednictvím oznámení podle článku 40 trestního řádu, neboť se domnívá, že existují „mimořádně závažné okolnosti“ svědčící o utrpení na pracovišti v rámci úřadu předsedy vlády. Kromě Laurina případu spáchali v březnu 2026 sebevraždu dva zaměstnanci a třetí se pokusil o sebevraždu na pracovišti v říjnu 2025.
Změny na pozici předsedy vlády a zapojení nových týmů
Několik úředníků hovořilo o nestabilitě související s opakovanými změnami premiéra – za dva roky se vystřídali čtyři – a s reformou státní správy, „kdy klesá počet zaměstnanců a roste podíl pracovníků na smlouvu“, uvedl jeden z úředníků pro France Inter.
„Pokaždé přichází nová armáda (...) a my se musíme přizpůsobit novým požadavkům nového šéfa,“ dodal další. „Vedení se vyznačuje radikálností,“ dodal další. Podle Christelle Mazzaové dochází k nepřijatelnému chování a extrémní konkurenci mezi úředníky. „Abyste uspěli, musíte jít proti proudu. Pracovní místa jsou velmi těžce vybojovaná, což vede státní zaměstnance k naprosté ztrátě orientace a hodnotových měřítek,“ analyzuje.
Pařížský státní zástupce potvrdil zahájení předběžného vyšetřování na základě stížnosti Laury, přičemž probíhají také tři interní vyšetřování okolností obou sebevražd i obvinění z obtěžování Laury. V nadcházejících měsících bude rovněž zahájeno širší vyšetřování psychosociálních rizik, sdělil stanici France Inter zdroj obeznámený s touto záležitostí. Úřad předsedy vlády ujistil, že „prevence je prioritou“. Upřesňuje, že v roce 2025 bylo v systému zaznamenáno 66 případů, zatímco v roce 2024 jich bylo 44.
Křestní jméno bylo změněno.
Článek napsaný franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 3. srpna 2026 07:39 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.