Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie by podle premiéra Nikola Pašinjana mohla uspořádat referendum o volbě mezi Euroasijskou ekonomickou unií a Evropskou unií, pokud země formálně požádá o členství v EU. Zatím si však podle něj Jerevan své možnosti teprve vyjasňuje. Pašinjan zároveň poznamenal, že Moskva chce, aby Arménie tuto otázku vyřešila už nyní.
„V současnosti jsme ve fázi vytváření alternativy. Tuto otázku nyní nemůžeme předložit našim občanům. Aby k tomu mohlo dojít, musí Arménie přinejmenším podat žádost o členství v EU nebo získat status kandidátské země. V takové fázi bude uspořádání referenda logické i nezbytné,“ vysvětlil arménský premiér.
Jak Pašinjan upozornil, potíže s vývozem arménských výrobků do Ruska a na trhy Euroasijské ekonomické unie vznikly právě proto, že „se Arménie rozhodla zajistit si politické a ekonomické alternativy“.
Pašinjan připomněl, že Arménie podepsala dokumenty o strategických vztazích s Čínou, Spojenými státy, Spojeným královstvím, Francií a Nizozemskem. Podle něj jde o typ vztahů, které země v minulosti s jinými partnery buď neměla, nebo je mít nemohla. Právě v tom podle arménského premiéra Rusko spatřuje problém.
Pašinjan uvedl, že nechce mluvit za ruské postoje, Moskva však podle něj vnímá situaci logikou „buď výlučné vztahy, nebo žádné“. Arménie takový přístup odmítá. „Říkáme, že vztahy nemohou být výlučné, ale musejí existovat. To je naše legitimní pozice,“ prohlásil.
Arménský premiér se dále vyjádřil k debatě o tom, zda byla Arménie pro Rusko dobrým, nebo špatným partnerem.
Připomněl rok 2022, kdy podle něj Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti nesplnila své závazky vůči Arménii a své povinnosti nenaplnily ani ruské mírové jednotky v Karabachu. Pašinjan také kritizoval výrok běloruského vládce Alexandra Lukašenka, který se podle něj ptal, „kdo Arménii potřebuje“. Taková slova podle arménského premiéra nelze říkat o suverénním státě. „A teď ukazujeme, kdo Arménii potřebuje. Arménii potřebuje Čína, Spojené státy, Írán, Evropská unie, Gruzie, Spojené království, Francie i Německo a i my potřebujeme každého z těchto partnerů,“ prohlásil Pašinjan.
Článek napsala Svetlana Alimová (GPB_EN), poprvé byl publikován 30. července 2026 15:08 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.