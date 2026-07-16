Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody


před 32 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Vědci vyjadřují obavy z možného ohrožení akademické svobody poté, co se dozvěděli, že lotyšský parlament Saeima hodlá projednat užitečnost určitých výzkumů.

Výbor pro veřejné výdaje a audit lotyšského parlamentu má na svém zasedání 22. července projednat financování výzkumných projektů schválených Lotyšskou vědeckou radou. Výbor má na této schůzi posoudit tři z více než pěti desítek projektů.

Vedoucí výzkumnice Riga Stradiņš University (RSU) Ieva Puzoová vede jeden z projektů, který získal finanční podporu od Lotyšské vědecké rady. V rámci soutěže o projekty základního a aplikovaného výzkumu pro rok 2025 bylo schváleno 56 výzkumných projektů. Každý z nich musel v rámci soutěže čelit tvrdé konkurenci, aby v ní zvítězil. Kromě toho byl badatelský přínos každého projektu posouzen předními mezinárodně uznávanými vědci. To rovněž schválila Lotyšská vědecká rada.

„Jedná se o jedinou příležitost v Lotyšsku, kdy mohou vědci podávat žádosti o projekty na témata, která nejsou například vymezena státem či jinou organizací, ale která oni sami považují za důležitá právě v tomto konkrétním okamžiku a na tomto místě,“ vysvětlila Puzoová.

Lotyšská premiérka Siliňová rezignovala
Lotyšská premiérka Evika Siliňová

Projekt pod vedením Puzoové se zaměřuje na život a odolnost v Latgale v kontextu různých současných výzev. Byl zahájen letos, má trvat tři roky a podílí se na něm tým několika výzkumníků.

Výzkumníci budou muset vysvětlit a zdůvodnit zvolená témata

Jedná se o jeden ze tří projektů, jejichž název upoutal pozornost členů Saeimy. Předseda výše zmíněného výboru Kaspars Melnis (Unie zelených a zemědělců/ZZS) se domnívá, že v současné ekonomické situaci musíme být přesvědčeni o tom, že tato studie, jejíž náklady činí 300 tisíc eur (asi 7,26 milionu korun), je užitečná a nezbytná. Z tohoto důvodu byli výzkumníci pozváni do výboru, aby vše vysvětlili.

„Nejdůležitější je zaměřit se na to, jak ty lidi v Latgale udržet, a co je potřeba k tomu, aby se vrátili. To je úplně jiná věc. A právě o tom je teď důležité diskutovat s výzkumníkem. A jaký je plán, na co se zaměřují, jaký je výsledek.“

Melnis však trval na tom, že záměrem nebylo ovlivnit výzkum, a uvedl, že takové domněnky jsou „poněkud ukvapené, pokud jde o to, jaké budou závěry komise“.

Výzkumníci uvedli, že vzhledem k tomu, že jejich projekt je financován z veřejných prostředků, jsou připraveni o něm hovořit a vysvětlovat ho. A to i poslancům.

„Zároveň jsou v tuto chvíli znepokojující samozřejmě hlavně dvě věci – jednak termín, na který je toto setkání naplánováno, a jednak samozřejmě zásady, podle nichž byly vybrány konkrétní projekty, k nimž jsou Lotyšská vědecká rada i vedoucí projektů vyzváni, aby vyjádřili své názory a vizi,“ uvedla Puzoová.

V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice
Bývalý lotyšský ministr obrany Andris Sprúds

Kromě zmíněného projektu byli do Saeimy pozváni také vědci, kteří chtějí provádět antropologický výzkum zaměřený na výchovu dětí v partnerstvích osob stejného pohlaví, jakož i na antigenderistický diskurz v lotyšském veřejném prostoru a literatuře – tedy témata, která mají zjevně jak politický, tak vědecký rozměr.

Nelze vyloučit, že poslanci zváží i možnost přehodnocení již přidělených finančních prostředků.

„Pokud to bude možné, prozkoumáme také různé varianty řešení, pokud zjistíme, že jsou finanční prostředky využívány neefektivně. A jak můžeme tyto prostředky omezit, aby byly využívány efektivněji,“ nastínil Melnis.

Případná soudní řízení

Od obdržení pozvání vyjádřilo několik vědců obavy, zda toto pozvání do Saeimy není signálem snahy ovlivňovat akademickou svobodu. Na to upozornila také akademička Sanita Osipová:

„Signál je naprosto nepříznivý. Někdy však mám pocit, že politici v této zemi nemají skutečné pochopení toho, co je to akademická svoboda, proč je potřebná a proč Evropský soud pro lidská práva ve svých rozsudcích uznal, že akademická svoboda klade mnohem vyšší omezení na to, co může vědec říkat a přiznávat, než například svoboda projevu. Protože právě díky akademické svobodě je zajištěna udržitelnost a rozvoj státu, udržitelnost a rozvoj společnosti. Proto se při diskuzi o nepříjemných tématech zkoumají otázky, na které zdánlivě všichni znají odpovědi, ale ukáže se, že se na ně lze dívat jinak a řešit je jinak.“

Osipová poukázala na to, že pokud by došlo ke zrušení či snížení financování projektu, bylo by to důvodem k podání odvolání ke správnímu soudu a ztráty pro stát by pak prý mohly být dokonce větší než zamýšlené úspory.

Reforma řízení vysokých škol budí obavy u části akademiků. Pojistky tam budou, tvrdí Plaga
Ilustrační fotografie

Pokud se kontroverze kolem vědeckého výzkumu skutečně vyvine tak, jak se akademici obávají, hrozí, že způsobí i širší rozpaky. Jak již dříve informoval LSM, Lotyšsko hodlá prosazovat poselství, že je centrem vědeckého výzkumu a inovací během svého nadcházejícího předsednictví v Radě Evropské unie.

„Zapojení univerzit nám pomůže využít potenciál naší akademické obce při přípravě a realizaci lotyšského předsednictví,“ prohlásila ministryně zahraničních věcí Baiba Bražeová na jedné z předchozích akcí, jejímž cílem bylo šířit tuto myšlenku.

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi
Proruští aktivisté prchají do Běloruska, ilustrační snímek

Článek napsala Zanda Ozolaová-Balode ová(Latvian Television), poprvé byl publikován 16. července 2026 08:36 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Soud udělil 32 trestů za zřícení mostu v Janově, nejvyšší je 12 let vězení

Soud udělil 32 trestů za zřícení mostu v Janově, nejvyšší je 12 let vězení

14:34Aktualizovánopřed 27 mminutami
Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

09:37Aktualizovánopřed 52 mminutami
Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

11:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Armáda slavnostně převzala první z letounů Embraer

Armáda slavnostně převzala první z letounů Embraer

03:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí

Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí

11:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je stále nejasný

K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je stále nejasný

14:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Do hašení požáru ve Zlíně zapojili hasiči znovu výškovou techniku

Do hašení požáru ve Zlíně zapojili hasiči znovu výškovou techniku

před 2 hhodinami
Budeme vojákům testovat hladiny testosteronu, oznámil Hegseth

Budeme vojákům testovat hladiny testosteronu, oznámil Hegseth

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Soud udělil 32 trestů za zřícení mostu v Janově, nejvyšší je 12 let vězení

Soud v Janově ve čtvrtek udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v tomto italském městě, při kterém v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z více než padesáti obžalovaných jich soud uznal vinnými 32, například z neúmyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností či ohrožení bezpečnosti silničního provozu, píší agentury. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l’Italia (Aspi), která most spravovala, Giovanni Castellucci dostal dvanáct let vězení.
14:34Aktualizovánopřed 27 mminutami

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědci vyjadřují obavy z možného ohrožení akademické svobody poté, co se dozvěděli, že lotyšský parlament Saeima hodlá projednat užitečnost určitých výzkumů.
před 32 mminutami

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pro ČT sdělil, že nezná detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně. Případ považuje za izolovaný a nesouvisející se zadržením čínského občana v Česku. Peking oznámil, že český občan je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem.
09:37Aktualizovánopřed 52 mminutami

Satelitní záběry ukázaly, jak vlna veder změnila vegetaci Evropy

Na konci června zasáhla Evropu nebývale silná vlna veder, kdy ještě před začátkem prázdnin padly historické teplotní rekordy ve většině zemí kontinentu, Česko nevyjímaje. Snímky z družic ukazují, jak na vedro a následné sucho reaguje příroda v některých zemích kontinentu.
před 1 hhodinou

Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

Ukrajinský parlament ve čtvrtek schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra, později pak i jeho vládu kromě ministrů zahraničí a obrany. Koreckyj byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do EU. Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle něj těžší než ta minulá.
11:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je stále nejasný

K odvolání ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova měly vést spory s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským či nákupy zbraní v rozporu s přáními armády. Fedorov je přitom považovaný za reformátora ukrajinské armády a mezi obyvateli napadené země se těší oblibě. To dokládají i čtvrteční protesty, které se na jeho podporu konají nejen v centru Kyjeva. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj během dne oznámil, že stále zvažuje kandidáta na jeho post.
14:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoStíhačka přeletěla těsně nad přeplněnou pláží na Floridě. Probíhá vyšetřování

Návštěvníci pláže zachytili okamžik, kdy ve středu během letecké show na pláži Pensacola Beach na Floridě proletěla stíhačka letky Blue Angels amerického námořnictva pozoruhodně blízko davu lidí. Zástupci elitní letecké akrobatické skupiny uvedli, že provádějí šetření poté, co „letadlo letělo níže, než je standardní výška, což vyvolalo rozruch na pláži a zasáhlo židle a slunečníky civilistů“, jak uvádějí americká média. V důsledku incidentu nebyla hlášena žádná zranění.
před 2 hhodinami

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Od Pekingu po Bogotu se sedmnáct švýcarských škol v zahraničí snaží vštěpovat svým žákům švýcarské demokratické hodnoty. V zemích, kde se politické poměry výrazně liší od těch ve Švýcarsku, to může představovat choulostivý úkol. Právě této otázce se věnovala výroční konference těchto škol, která se nedávno konala v kantonu Valais.
před 2 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

před 32 mminutami
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

před 2 hhodinami
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

včera v 17:12
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

včera v 16:06
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026