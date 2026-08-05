„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

Politické strany v Litvě diskutují o tom, zda podepsat nové mezistranické dohody v oblasti obrany a demografie. Premiér Mindaugas Sinkevičius mezitím navrhl samostatnou dohodu zaměřenou na zvýšení porodnosti v zemi.
V roce 2018 podepsaly politické strany dohodu o obraně, v níž se zavázaly zvýšit výdaje na 2,5 procenta HDP. Opoziční sociální demokraté toto ujednání tehdy nepodpořili. Dohoda byla později obnovena – konkrétně šest měsíců poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Strany rovněž podepsaly dohodu o vzdělávání, v níž se zavázaly navýšit finanční prostředky, zvýšit platy učitelů a vysokoškolských pedagogů a snížit nerovnosti ve vzdělávání. Jednalo se také o podobných ujednáních v oblasti zdravotnictví a dalších oblastech politiky.
Nyní politici zvažují dvě nové dohody: aktualizovanou obrannou smlouvu a zcela nový dokument o demografii.
Prezident Gitanas Nauséda doufá, že bude obranná dohoda prodloužena, zatímco opoziční strany požadují, aby obsahovala závazek udržet výdaje na obranu i po roce 2030 na úrovni přesahující pět procent HDP.
Sociální demokraté naopak trvají na tom, že taková dohoda není nutná.
„O snížení financování pod současnou úroveň jsme nejednali. Plánujeme přinejmenším zůstat na úrovni kolem pěti procent,“ uvedla sociální demokratka Orinta Leiputéová.
Laurynas Kasčiunas, vůdce konzervativní opozice, tvrdil, že strany by se měly dohodnout nejen na výši financování.
„Například všeobecná branná povinnost – zavedeme ji, nebo ne? Jak vybudujeme naši architekturu protivzdušné obrany?“ táže se.
Agné Širinskienéová, předsedkyně parlamentní frakce Demokratů „Za Litvu“, uvedla, že dohoda v oblasti obrany by mohla přispět k zajištění soudržnosti politiky.
Mezitím premiér přišel s myšlenkou na vznik dohody o demografické situaci.
„Myšlenka, že by se taková dohoda neměla stát pouhým plagiátem chytlavých sloganů, mě rozesmívá. Jak se dá popsat demografická situace? Když se muž a žena vezmou, podepisují snad smlouvu, že budou mít čtyři nebo pět dětí?“ zeptal se Remigijus Žemaitaitis, předseda parlamentní frakce „Úsvit Nemunasu“.
Navzdory této kritice se většina stran shoduje na tom, že nějaká forma dohody je zapotřebí.
„Musíme do toho zapojit ženy, protože se snažíme řešit demografickou krizi pouze z pohledu mužů, což není zcela spravedlivé,“ sdělil liberální poslanec Simonas Kairys.
Dosažení konsensu by se však mohlo ukázat jako obtížné.
Žemaitaitis se nechal slyšet, že takovou dohodu by podepsal pouze za jedné podmínky. „Potraty by musely být zakázány – s výjimkou případů spojených s násilnými trestnými činy,“ prohlásil.
Vládní koalice uvádí, že její navrhovaná dohoda by vycházela z vládního programu a mohla by zahrnovat závazky ke zvýšení maximálních částek sociálních dávek a k podpoře mladých rodin při pořizování vlastního bydlení.
Opozice předložila podobné návrhy.
Ačkoli politici stále pochybují o tom, zda lze takové dohody plně realizovat, ujišťují, že se o jejich dosažení budou i nadále snažit.
„V oblasti zdravotnictví jsme k žádné dohodě nedospěli. V oblasti školství jsme se však dohodli a byla přijata některá rozhodnutí. Tyto dohody sice nemají nijak velkou hodnotu, ale je vždy dobré spolu mluvit a směřovat ke společnému cíli,“ uvedla Leiputéová.
„Není to všelék, není to zázrak. Lidé se od toho mohou odvrátit nebo z toho vystoupit. Už jsme to viděli i dříve,“ upozornil Kasčiunas.
„Současný proces připomíná závod. Vlády se střídají častěji než jednou ročně, a proto se opozice cítí nucena dokázat, že něco dělá a předkládá návrhy,“ míní Kairys.
Jedním z hlavních argumentů pro uzavření dohod je zajištění kontinuity politiky právě při střídání vlád.
„Podpořím každé opatření v oblasti obrany a demografie, ale nemyslím si, že dohody samy o sobě přinášejí výsledky,“ uvedla Ligita Girskienéová, poslankyně zastupující Litevskou unii zemědělců, zelených a křesťanských rodin.
„Důležitý je jejich obsah a jednota, s jakou je strany uzavírají,“ je přesvědčená Širinskienéová.
Předseda Seimasu (litevského parlamentu) Juozas Olekas již dříve uvedl, že dohoda o demografii by mohla být uzavřena ještě během současného volebního období.
Článek napsala Aisté Vasiliauskaitéová, LRT TV, LRT.lt (LRT_EN), poprvé byl publikován 5. srpna 2026 08:19 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.