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Zažívací potíže v Priessnitzových lázních, hygienici hlásí 111 případů Zobrazit

Priessnitzovy lázně řeší výskyt 111 případů zažívacích potíží


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Celkem sto jedenáct případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha.

Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl, epidemiologické a laboratorní šetření pokračuje, řekla v pondělí mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Lázně přijaly řadu hygienických opatření, k prevenci nabádají na svých stránkách i své klienty. Vedení lázní se dosud k situaci nevyjádřilo.

Připravujeme podrobnosti.

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