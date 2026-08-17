Priessnitzovy lázně řeší výskyt 111 případů zažívacích potíží

Celkem sto jedenáct případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha.
Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl, epidemiologické a laboratorní šetření pokračuje, řekla v pondělí mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Lázně přijaly řadu hygienických opatření, k prevenci nabádají na svých stránkách i své klienty. Vedení lázní se dosud k situaci nevyjádřilo.
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