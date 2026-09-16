Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik


před 33 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Specialisté z gruzínské Národní agentury pro životní prostředí provedli další kolo monitoringu v ledovcových údolích po celé zemi. Cílem studie je posoudit rizika spojená s ledovci, určit potenciálně ohrožené oblasti a sledovat změny procesů probíhajících v ledovcových údolích.

V rámci monitoringu odborníci zkoumali údolí z vrtulníku a na trasách terénních expedic prováděli vizuální i přístrojové hodnocení jejich aktuálního stavu. Součástí průzkumu bylo také snímkování pomocí dronů.

Shromážděná data budou analyzována pomocí moderních technologií s cílem vyhodnotit rizika spojená s ledovci a určit potenciálně ohrožená místa v celé Gruzii.

Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo nejméně jedenáct horolezců
Ilustrační foto: údolí Bezengi na ruské straně Kavkazu

Odborníci letos poprvé využili také moderní batymetrický dron k posouzení morfometrických charakteristik jezer v ledovcových údolích.

V důsledku klimatických změn dochází na Kavkaze k ústupu a degradaci ledovců, což ovlivňuje i okolní takzvané periglaciální oblasti. Mezi tyto změny patří vznik ledovcových jezer a kolísání jejich rozlohy, proměny morénových masivů i hromadění a přesun materiálu v údolích.

Za účelem vyhodnocování probíhajících procesů a sledování jejich změn v čase provádí Národní agentura pro životní prostředí každoročně monitoring ledovcových a periglaciálních oblastí v různých regionech Gruzie.

Článek napsala Bela Tabuašviliová (GPB), poprvé byl publikován 15. září 2026 12:13 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Chmelaři hlásí rekordně nízkou úrodu. První velký pivovar už zdražuje

VideoChmelaři hlásí rekordně nízkou úrodu. První velký pivovar už zdražuje

před 1 hhodinou
Velké podniky se děsí zdražování energií. Může dojít k zavírání provozů

Velké podniky se děsí zdražování energií. Může dojít k zavírání provozů

před 1 hhodinou
Trumpův syn potvrdil, že oslavy po svatbě hradil ruský podnikatel

Trumpův syn potvrdil, že oslavy po svatbě hradil ruský podnikatel

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Hlavní kandidáti na primátora Plzně debatovali o bezpečnosti

Hlavní kandidáti na primátora Plzně debatovali o bezpečnosti

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Kennedyho centrum bude okamžitě uzavřeno, oznámil Trump

Kennedyho centrum bude okamžitě uzavřeno, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Fico navrhl odvolat ministra Tarabu, jak žádala vládní strana SNS

Fico navrhl odvolat ministra Tarabu, jak žádala vládní strana SNS

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
O prázdninách zemřelo na silnici sto lidí, meziročně více

VideoO prázdninách zemřelo na silnici sto lidí, meziročně více

před 11 hhodinami
Žalobci se řídí zásadami trestního řízení, ne prioritami vlády, vzkázala Bradáčová Tejcovi

Žalobci se řídí zásadami trestního řízení, ne prioritami vlády, vzkázala Bradáčová Tejcovi

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Specialisté z gruzínské Národní agentury pro životní prostředí provedli další kolo monitoringu v ledovcových údolích po celé zemi. Cílem studie je posoudit rizika spojená s ledovci, určit potenciálně ohrožené oblasti a sledovat změny procesů probíhajících v ledovcových údolích.
před 33 mminutami

Ukrajina podle Zelenského testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů

Kyjev testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. V úterním večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
před 6 hhodinami

Trumpův syn potvrdil, že oslavy po svatbě hradil ruský podnikatel

Ruský oligarcha Umar Kremlev spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla v úterý agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettiny Trumpové. Podle agentury Reuters začali záležitost vyšetřovat demokraté v americkém Kongresu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Na Slovensku objevili vodu s možnou žíravinou. V Česku se neprodává

Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Úřad hlavního hygienika Slovenska ÚVZ v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali. Na případ hygieniky upozornila policie a podle televize Joj zahájila v případu trestní stíhání. Česká hygienická služba uvedla, že se potenciálně nebezpečná šarže vody na území Česka nevyskytuje.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Kennedyho centrum bude okamžitě uzavřeno, oznámil Trump

Správní rada Kennedyho centra hlasovala pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to v úterý americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou správní rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soudce v úterý už podruhé znemožnil vedení Kennedyho centra, aby na fasádu instituce vrátilo jméno prezidenta Trumpa.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Fico navrhl odvolat ministra Tarabu, jak žádala vládní strana SNS

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) navrhl hlavě státu odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby, informoval prezident Peter Pellegrini. Krok už letos na jaře žádala nejmenší vládní strana SNS, která Tarabu navrhla členem nynějšího kabinetu po parlamentních volbách z roku 2023. SNS dříve uvedla, že jejím kandidátem na nového ministra životního prostředí bude státní tajemník (náměstek) na tomto ministerstvu Filip Kuffa.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

USA přesouvají vojenskou pomoc do latinskoamerických zemí. I na úkor Slovenska

Spojené státy přesouvají miliony dolarů z vojenské pomoci určené zemím v Evropě, včetně Slovenska, a na Blízkém východě do latinskoamerických zemí s konzervativními vládami nakloněnými prezidentovi Donaldu Trumpovi. Americké ministerstvo zahraničí o tom v úterý podle agentury AP informovalo Kongres.
před 12 hhodinami

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Někteří litevští politici navrhují postupný odklon od výuky v ruštině na školách určených pro ruskojazyčnou menšinu. Podle návrhu by se do roku 2030 měly všechny předměty s výjimkou mateřského jazyka žáků vyučovat v litevštině.
před 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

před 33 mminutami
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

před 12 hhodinami
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026