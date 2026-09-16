Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Specialisté z gruzínské Národní agentury pro životní prostředí provedli další kolo monitoringu v ledovcových údolích po celé zemi. Cílem studie je posoudit rizika spojená s ledovci, určit potenciálně ohrožené oblasti a sledovat změny procesů probíhajících v ledovcových údolích.
V rámci monitoringu odborníci zkoumali údolí z vrtulníku a na trasách terénních expedic prováděli vizuální i přístrojové hodnocení jejich aktuálního stavu. Součástí průzkumu bylo také snímkování pomocí dronů.
Shromážděná data budou analyzována pomocí moderních technologií s cílem vyhodnotit rizika spojená s ledovci a určit potenciálně ohrožená místa v celé Gruzii.
Odborníci letos poprvé využili také moderní batymetrický dron k posouzení morfometrických charakteristik jezer v ledovcových údolích.
V důsledku klimatických změn dochází na Kavkaze k ústupu a degradaci ledovců, což ovlivňuje i okolní takzvané periglaciální oblasti. Mezi tyto změny patří vznik ledovcových jezer a kolísání jejich rozlohy, proměny morénových masivů i hromadění a přesun materiálu v údolích.
Za účelem vyhodnocování probíhajících procesů a sledování jejich změn v čase provádí Národní agentura pro životní prostředí každoročně monitoring ledovcových a periglaciálních oblastí v různých regionech Gruzie.
Článek napsala Bela Tabuašviliová (GPB), poprvé byl publikován 15. září 2026 12:13 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.