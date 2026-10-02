Evropská unie odmítá americké výhrůžky kvůli vývozu nafty


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská unie zcela odmítá výhrůžky Spojených států ohledně zákazu vývozu nafty, pokud Evropa neuvolní část svých zásob paliva, uvedla mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly snížit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty z USA, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

Francouzský prezident Emmanuel Macron má v pátek předsedat videokonferenci lídrů zemí G7, kteří budou řešit právě opatření na světových trzích s ropou a ropnými produkty.

„Zákaz vývozu by nebyl prospěšný pro nikoho. Podkopal by naši důvěru ve Spojené státy jako spolehlivého partnera,“ prohlásila mluvčí Komise. „Evropská unie je připravena na koordinovaný postup v rámci Mezinárodní agentury pro energii. Její úlohou je organizovat případné uvolnění zásob,“ dodala.

Příští zasedání takzvané koordinační skupiny pro ropu, která situaci v této oblasti monitoruje, je naplánováno na 15. října, v případě potřeby se ale podle mluvčí EK může uskutečnit dříve.

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Ilustrační foto

Ceny nafty se v poslední době v důsledku válečných konfliktů prudce zvýšily ve Spojených státech, Evropě i jinde. Trump v úterý podpořil myšlenku zákazu vývozu s cílem snížit cenu tohoto paliva na americkém trhu. Ministr financí Scott Bessent prohlásil, že Trumpova administrativa tuto možnost zkoumá. EU reagovala vyjádřením, že ji plán USA znepokojil.

Následně se objevily informace, že Trumpova administrativa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila jim, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty ze Spojených států.

Washington podle zdrojů Reuters žádá, aby celá Unie v příštích šesti měsících uvolnila 120 milionů barelů nafty. Německé ministerstvo hospodářství uvedlo, že jej Mezinárodní agentura pro energii (IEA) o takový krok nepožádala. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič řekl, že EU usiluje ohledně snižování cen nafty o koordinovaný postup se Spojenými státy.

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Zásobník na ropu

Ceny ropy výrazně snižují

Ceny ropy však v pátek zlevňují, obchodníci to dávají do souvislosti právě se zprávami o jednáních o dodatečném uvolnění rezerv ropy a nafty v Evropě. Krátce před 12:00 SELČ se nejbližší termínový kontrakt na severomořský Brent prodával za 99,50 dolaru (2168 korun) a proti čtvrtku vykazoval pokles o 2,8 procenta. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate ztrácela 3,8 procenta a nacházela se v blízkosti 89,30 dolaru (1946 korun) za barel.

Více než pětiprocentní propad vykazuje i cena plynového oleje, který je v Evropě referenčním ukazatelem pro ceny motorové nafty.

Agentura Reuters s odkazem na svůj zdroj uvedla, že Francie navrhla uvolnit padesát milionů barelů nafty z evropských rezerv a padesát milionů barelů ropy ze zásob v členských zemích IEA. K nim patří i státy mimo Evropu, včetně Austrálie, Kanady, Japonska či Spojených států.

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