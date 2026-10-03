Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai, měl v rodném Ománu zákaz létat, píše AP


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AP

Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat, uvádí zdroj agentury AP a zdroje deníku The Wall Street Journal (WSJ). Existovaly obavy, že muž přejal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.

Zdroj agentury AP tuto informaci sdělil pod podmínkou anonymity vzhledem k probíhajícímu vyšetřování. Případná důkladnost prověrky nebyla prý při nástupu do zaměstnání v Emirátech jasná. O rozhodnutí Ománu zakázat pilotovi létat informoval jako první WSJ.

Při středečním letu FZ 1073 společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu napadl pilot v kokpitu kapitána. Cestující a část posádky útočníka přemohli. Letadlo muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.

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Ilustrační foto

Saúdská Arábie ve čtvrtek vydala do Spojených arabských emirátů jak pobodaného kapitána letu tak pilota podezřelého z napadení svého nadřízeného a pokusu letadlo zničit. V Izraeli i v Indii je indický kapitán Smit Maččchar, který otevřel kokpit letadla a umožnil tak zásah cestujících, oslavován jako hrdina.

Útok podle AP „uvrhl cestovní ruch v regionu do krize“ a vyvolal otázky ohledně bezpečnosti letecké dopravy. V regionu probíhá vyšetřování. Spojené arabské emiráty zrušily všechny lety do Izraele, což zkomplikovalo cestování stovkám pasažérů, kteří mezi těmito zeměmi běžně létají.

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Izrael a SAE se dohodly na repatriačních letech, které mají od pátku přepravit cestující uvázlé v Emirátech poté, co byla komerční doprava mezi oběma zeměmi pozastavena. Uvedl to izraelský představitel, který hovořil pod podmínkou anonymity.

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