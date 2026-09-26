Česko zaostává za doporučenou rezervou ropy a paliv. V plánu jsou nové nádrže

Stát má nyní zásoby ropy a pohonných hmot na 85 a půl dne, Evropská unie přitom doporučuje rezervu alespoň na 90 dnů. Stát ale nemá k dispozici žádné volné zásobníky na ropu. Plánuje proto výstavbu dalších nádrží, v nichž by se skladovala nafta a benzin.
Nové zásobníky nedaleko Roudnice nad Labem se začnou plnit naftou a benzinem na jaře příštího roku. Nádrže jsou koncipovány tak, aby se v nich mohl skladovat jak benzin, tak motorová nafta. Po dostavbě šesti zásobníků bude kapacita celého areálu 390 milionů litrů pohonných hmot. Jedna z nádrží pojme deset milionů litrů, je vysoká patnáct metrů a její průměr dosahuje třiceti metrů.
Podobných areálů je po celé zemi patnáct. Pohonné hmoty v nich skladuje také stát, celkem asi 1,2 miliardy litrů. Vedle toho má v zásobnících dalších 1,1 miliardy litrů ropy, která se nachází v tankovišti Mero v Nelahozevsi u Prahy.
Volné zásobníky státu chybějí
Státní zásoby ropy a paliv nyní podle Správy státních hmotných rezerv (SSHR) vystačí na 85 a půl dne. „My máme v našich skladech stále stejné množství ropy a ropných produktů. Tím, jak ekonomika roste a má stále vyšší spotřebu paliva, tak po přepočtu vydrží na menší množství dnů,“ vysvětlil předseda SSHR Pavel Švagr.
Volný zásobník na ropu ale stát v současnosti nemá. Pokud by dokupoval naftu a benzin, doplnění rezervy na 90 dnů by podle SSHR stálo zhruba 3,5 miliardy korun.
„V tuto chvíli je daleko efektivnější a lepší investovat do flexibility, do nových nádrží a do logistiky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Výstavbu nových zásobníků podporuje také poslanec STAN Lukáš Vlček. „Investice do nových zásobníků ropných produktů jsou strategicky důležité a já osobně to podporuji,“ sdělil.
„Plánujeme rozšíření nádržové kapacity ve společnosti Čepro ještě o tři desetimilionové nádrže ve skladu Hnilice nedaleko Roudnice nad Labem, a pokud se potvrdí i bezpečnostní a strategické požadavky České republiky, tak bychom stavěli ještě jednu desetimilionovou nádrž v Cerkvenici u Hradce Králové,“ řekl předseda představenstva Čepra Jan Duspěva. Cena jedné takové nádrže se pohybuje kolem 170 milionů korun.