Srbský prezident rezignoval, bude kandidovat v parlamentních volbách


27. 9. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, čímž otevírá cestu k předčasným prezidentským volbám, uvedla agentura Reuters. Šestapadesátiletý Vučić, který zastával prezidentskou funkci od května 2017, bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem.

Vučić rozpustil 9. září parlament a vypsal předčasné volby na 25. října. Jeho Srbská pokroková strana (SNS) ho už dříve nominovala na premiéra. Ve volbách zřejmě budou kandidovat i studenti, kteří Vučiče v posledních dvou letech ostře kritizují. Studentská kandidátka by mohla být jeho nejvážnějším soupeřem vzhledem k rozdrobenosti parlamentní opozice.

Srbská vláda požádala Vučiče o vyhlášení předčasných voleb
Srbský premiér Aleksandar Vučić

Předčasné parlamentní volby se budou konat po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí z listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo šestnáct lidí. Mnohé hlasy v Srbsku neštěstí přičítají korupci. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo i vyhlášení předčasných voleb.

Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. S přehledem vyhrál v prezidentských volbách v roce 2017 a 2022, podle kritiků se však hlasování nekonalo za férových podmínek. Prezidentský mandát by Vučičovi skončil v první polovině příštího roku a na další už kandidovat nemohl. Domácí i zahraniční kritici jej viní z autoritářských sklonů.

Vučić oznámil, že za několik týdnů rezignuje a v Srbsku budou předčasné volby
Srbský prezident Aleksandar Vučić

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