Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou svatého Václava, patrona české země


28. 9. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé v Česku si v pondělí připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavi u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na Národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začne v 10:00 pod širým nebem na Mariánském náměstí, bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronese kázání. Poutníci letos poprvé uvidí také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem.

Do Staré Boleslavi dorazila v neděli večer lebka svatého Václava, která je většinu roku uchovávána v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Stejně jako loni ji převezli ve speciální klimatizované schránce, která měla při loňské pouti premiéru a chrání vzácnou relikvii před změnami teploty a vlhkosti při přepravě. Lidé si lebku v neděli budou moci prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiána v bazilice svatého Václava, v 17:00 se vrátí do Prahy.

Hlavními koncelebranty poutní mše budou apoštolský nuncius v ČR Eugen Martin Nugent a biskupové Josef Nuzík, Martin David a Pavel Konzbul. Přítomni budou i další představitelé církve a státu. Přibyl se v pondělí před mší připojí také k tradiční pěší pouti z pražských Kyjí do Staré Boleslavi. Poutníci vyrazí v 5:00, část přibližně patnáctikilometrové trasy půjde arcibiskup s nimi a kolem 9:15 požehná pěším poutníkům u brandýského zámku.

Součástí letošního programu je nově také modlitba chval, díků a proseb za Česko a všechny, kdo v ní žijí. Začne ve 14:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, hudebně ji doprovodí společenství Projekt ON. Před hlavní mší povedou od 9:15 na Mariánském náměstí modlitbu růžence mladí věřící. Odpoledne bude v děkanské zahradě připravené divadlo pro děti a výstava o svatém Václavu.

Stopy zanechal sv. Václav i v Británii, na Štěpána o něm zpívá celá zem
Píseň o dobrém králi Václavovi

Svatý Václav byl podle tradičního datování zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Někteří historici kladou jeho smrt už do roku 929. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Za druhé světové války byl zneužit nacisty, komunistický režim zase vydával Václava za slabocha.

Státním svátkem je 28. září od roku 2000, v kalendáři je označen jako Den české státnosti. Jde také o vybraný svátek, kdy podle zákona o prodejní době musí zůstat obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.

Výběr redakce

Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou svatého Václava, patrona české země

Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou svatého Václava, patrona české země

04:01Aktualizovánopřed 10 mminutami
Bouře na severovýchodě USA způsobila záplavy a výpadky elektřiny

Bouře na severovýchodě USA způsobila záplavy a výpadky elektřiny

03:40Aktualizovánopřed 22 mminutami
Ke schválení zákona o celostátním referendu chybí vládě hlasy opozice

Ke schválení zákona o celostátním referendu chybí vládě hlasy opozice

před 45 mminutami
U letecké základny v Anglii zadrželi pět mužů, jsou podezřelí z přípravy teroristického útoku

U letecké základny v Anglii zadrželi pět mužů, jsou podezřelí z přípravy teroristického útoku

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Papež v Lurdách vyzval k pokračování boje proti zneužívání nezletilých v církvi

Papež v Lurdách vyzval k pokračování boje proti zneužívání nezletilých v církvi

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Nedělní vzorky vody z oblasti Odolena Voda vyhověly limitu pro obsah olova

Nedělní vzorky vody z oblasti Odolena Voda vyhověly limitu pro obsah olova

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Srbský prezident rezignoval, chce se stát premiérem

Srbský prezident rezignoval, chce se stát premiérem

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Rusko třetí noc za sebou útočilo drony na Kyjev

Rusko třetí noc za sebou útočilo drony na Kyjev

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Středočeský kraj

Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou svatého Václava, patrona české země

Lidé v Česku si v pondělí připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavi u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na Národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začne v 10:00 pod širým nebem na Mariánském náměstí, bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronese kázání. Poutníci letos poprvé uvidí také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem.
04:01Aktualizovánopřed 10 mminutami

Nedělní vzorky vody z oblasti Odolena Voda vyhověly limitu pro obsah olova

Všech 33 zveřejněných výsledků nedělních rozborů vody z oblasti Odolena Voda je pod limitem pro obsah olova. Nejvyšší naměřená hodnota byla 7,1 mikrogramu olova na litr, limit je deset mikrogramů. V horním vodojemu v Odoleně Vodě, kde v sobotu ranní vzorek obsahoval přes 41 mikrogramů olova na litr, v neděli vyhověly všechny zveřejněné výsledky. Voda přesto stále není pitná. Omezení platí od čtvrtka a týká se dvanácti obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Ranní vzorek vody v Odoleně Vodě překročil limit olova, další vyhověly limitu

Sobotní ranní rozbor vody z horního vodojemu v Odoleně Vodě obsahoval více než čtyřnásobek limitu pro obsah olova. Další dva pozdější odběry na stejném místě už limit splnily. Vodárny během dne provedly celkem 24 odběrů na několika místech vodovodní soustavy, 23 z nich limitu vyhovělo. Voda ale dál není pitná. Omezení se týká dvanácti obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli a 5133 odběrných míst. Vyplývá to z výsledků rozborů, které zveřejnily Středočeské vodárny, a z vyjádření jejich mluvčí Andrey Rabasové.
26. 9. 2026

VideoVysílače v Liblicích čeká demolice, místní jsou proti

Nejvyšší stavba v Česku se bude bourat. Dvojici 355 metrů vysokých vysílacích stožárů v Liblicích u Českého Brodu čeká demolice. České Radiokomunikace už o plánovaných pracích informují majitele okolních pozemků. Samotné odstraňování má začít za necelé tři týdny. Stožáry jsou od loňského jara bez vysílacího využití, místní ale proti jejich bourání dlouhodobě protestují.
26. 9. 2026

Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Lidé ji nemají pít

Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace se zjistila ve čtvrtek ve vodojemu Odolena Voda. Lidé nemají vodu používat k pití a vaření. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů.
25. 9. 2026Aktualizováno25. 9. 2026

Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu

Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu Vodu, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než dvaceti tisíci obyvateli. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, informovaly Středočeské vodárny na webu. Vodu mohou lidé bez omezení používat k osobní hygieně, úklidu a podobně.
24. 9. 2026

Nejvyšší soud přerušil trest ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty

Nejvyšší soud (NS) přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu Irena Stejskalová dvanáct let ve vězení. Po předběžném posouzení jejich dovolání dospěl předseda senátu k závěru, že nelze předem vyloučit jejich důvodnost ani případné zrušení napadených rozhodnutí, uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
22. 9. 2026Aktualizováno22. 9. 2026

Hasiči dohlížejí po požáru na halu v Rynholci, škoda je 400 milionů

Hasiči dál dohlížejí na halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kde páteční požár způsobil škodu zhruba 400 milionů korun. Před půlnocí jej dostali pod kontrolu, ale likvidace zatím vyhlášená není. K ránu snížili poplachový stupeň na základní. V budově už od rána není materiál, jednotka záchranného útvaru hasičů, která pomáhala s vyskladněním, odjela zpět na základnu. Dohled by měl skončit v neděli ráno, kdy místo předají majiteli. Vyšetřování příčiny pokračuje.
19. 9. 2026Aktualizováno19. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026