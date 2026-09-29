Po útocích gangů na Haiti zemřelo nejméně jedenáct lidí

Nejméně jedenáct lidí bylo v pondělí zabito členy gangů v centrální oblasti Artibonite na Haiti. Podle místního starosty Huberta Ceneaca, jehož citovala agentura Reuters, jde o odvetu po operaci bezpečnostních sil.
Útok je poslední z řady odvet proti obyvatelům oblastí, o které soupeří ozbrojené skupiny – zejména v zemědělském centru regionu Artibonite.
Jednotka OSN podporovaných Sil pro potlačování gangů ze Srí Lanky, tedy mnohonárodní mise zaměřené na potlačení rozsáhlého násilí, podle Reuters během pondělí zatlačila členy gangů. Ti si zřídili nelegální mýtná stanoviště, řekl starosta Ceneac rádiu Radio Kiskeya.
Při operaci byli zabiti tři členové gangů, uvedly síly v prohlášení. Podle starosty síly podporované OSN zůstaly v oblasti jen několik hodin, než se vrátily do města Gonaïves, kde mají základnu.
„Bandité se pomstili útokem… zabíjeli a vypalovali domy,“ doplnil Ceneac. Rosy Ducenaová, která vede Národní síť na obranu lidských práv, uvedla, že celkový počet obětí ani rozsah škod zatím nejsou jasné. „Už jsme však obdrželi zprávu o jedné rodině, která přišla o několik svých členů,“ řekla.
Ceneac uzavřel, že oblast je baštou gangu Kokorat San Ras. Bezpečnostní krize na Haiti se zhoršila i mimo hlavní město Port-au-Prince, což média přičítají rozšíření vlivu gangů do dalších oblastí.
Mandát Sil pro potlačování gangů má tento týden vypršet, pokud jej Rada bezpečnosti OSN neprodlouží. Hlasování je naplánováno na úterní ráno.