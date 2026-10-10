V Olomouci je sečtena polovina okrsků, vede ANO

Ve volbách do zastupitelstva Olomouce po sečtení poloviny okrsků vede hnutí ANO, průběžně získalo 13 mandátů. O čtyři mandáty méně by zatím měli Starostové. Celkem zastupitelstvo čítá 45 mandátů.
Na třetím průběžném místě bylo šesté hodině večerní hnutí ProOlomouc (pět mandátů), následují lidovci, ODS a sdružení více politických subjektů Milujeme Olomouc se čtyřmi mandáty. SpOLečně a sdružení SPD, Svobodných a Trikolory by podle průběžných výsledků měly shodně tři mandáty.
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Olomouci zvítězilo hnutí ANO, které podpořilo 31,75 procenta voličů. Na druhém místě skončila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která získala 19,58 procenta hlasů. Uskupení ProOlomouc a Piráti podpořilo 15,48 procenta hlasujících. Následovalo uskupení SPD a Trikolora se ziskem 11,42 procenta hlasů. Do zastupitelstva se dostalo ještě hnutí spOLečně (8,72 procenta) a uskupení složené ze STAN, Zelených a nezávislých olomouckých osobností (5,67 procenta).
Po volbách podepsalo koaliční smlouvu vítězné hnutí ANO se zástupci hnutí ProOlomouc a Piráty. Součástí se stalo i hnutí spOLečně. Dohodnutá koalice v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu disponovala většinou 28 hlasů. V říjnu 2022 byl poté primátorem zvolen Miroslav Žbánek (ANO). V jedenáctičlenné radě připadlo šest pozic ANO. Koalice hnutí ProOlomouc a Pirátů obsadila tři místa a hnutí spOlečně připadla dvě místa. Z šesti náměstků obsadili dvě pozice zástupci ANO, tři pozice zástupci uskupení ProOlomouc a Pirátů a zbývající post připadl hnutí spOLečně.
K podstatné změně ve vedení města došlo na konci roku 2025, kdy Žbánek kvůli svému zvolení do Poslanecké sněmovny složil funkci primátora. Zastupitelstvo poté zvolilo novou primátorkou Miroslavu Ferancovou (ANO), která do té doby působila jako Žbánkova náměstkyně. Ferancová se funkce ujala 1. ledna 2026 a stala se první primátorkou v historii Olomouce.