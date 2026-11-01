Soukromé letadlo se zřítilo do obytné čtvrti na Floridě

Na Floridě se v neděli zřítilo soukromé letadlo s devíti lidmi na palubě, spadlo do obytné čtvrti a po dopadu explodovalo. Stroj letěl z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom v Texasu a mířil na Bahamy, informovala s odvoláním na úřady agentura AP.
Zatím nejsou k dispozici žádné podrobnosti o obětech ani zraněných. Záznam z místa nehody ukazuje, jak letadlo strmě klesá z oblohy a pak se poblíž hlavní silnice promění v obrovskou ohnivou kouli. Nehoda zanechala ve vozovce obrovský kráter, ze kterého šlehaly plameny.