Radikální izraelští osadníci v noci vtrhli do několika palestinských obcí na okupovaném Západním břehu, kde zapálili tucet vozidel a několik domů. Šéf opoziční strany Jašar Gadi Eisenkot, kterého prezident pověřil sestavením nové vlády, to označil za „židovský terorismus“, píše server The Times of Israel (ToI). Vláda Benjamina Netanjahua podle něj přivedla Západní břeh na „pokraj nekontrolované anarchie“.
Izraelská policie v neděli oznámila, že zahájila vyšetřování případů žhářství, vandalismu a poškození majetku. Podle palestinských médií osadníci zaútočili na vesnice Dajr as-Súdán, Dajr Abú Maš'al a Kafr Málik, které se nacházejí jen několik kilometrů od Ramalláhu v centrální části Západního břehu. Zatím nejsou zprávy o obětech či zraněných.
Záběry z Dajr as-Súdánu zachytily požáry hořící v blízkosti tamních domů. Zveřejněny byly také snímky zapálených vozidel v obcích Dajr Abú Maš'al a Kafr Málik. V Kafr Máliku se objevil nasprejovaný nápis „Pozdravy ze Súsji“, což zřejmě odkazuje na nedávné vyklizení nepovolené osadnické základny v oblasti Súsja izraelskými silami, poznamenal ToI.
Vůdce opoziční strany Jašar Eisenkot, který byl po parlamentních volbách v minulém měsíci pověřen sestavením kabinetu, se k útokům osadníků vyjádřil jako k činu „židovského terorismu v každém slova smyslu“ a vyzval Netanjahuovu vládu a bezpečnostní složky k tvrdším krokům proti násilným osadníkům.
Ohrožení národní bezpečnosti
„Sabotážní činy prováděné extremistickými skupinami, které zapalují vozidla a domy, podkopávají regionální stabilitu, ohrožují životy a vážně ohrožují národní bezpečnost a zahraniční vztahy Izraele,“ napsal Eisenkot na síti X. „Tato realita není nevyhnutelná,“ dodal s tím, že se jedná spíše o důsledek špatného vedení.
Opoziční lídr pak obvinil krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira a ministra financí Becal'ela Smotriče z toho, že přivedli Západní břeh „na pokraj nekontrolované anarchie“, a vyzval úřady, aby využily všechna dostupná opatření, včetně správní vazby a cílených operací Šin Bet, k zastavení pachatelů.
Ben Gvir v reakci prohlásil, že Eisenkot „nemá tušení o faktech ani o vyšetřování“, a jeho prohlášení označil za „zálohu“ poslanci arabské Sjednocené kandidátky Ahmadovi Tibimu výměnou za jeho podporu nové koaliční vlády.
Útoky v neděli odsoudil jako terorismus i opoziční politik Jair Lapid, který prohlásil, že „židovský terorismus je výsledkem zločinné nedbalosti izraelské vlády“. „Tím, že vládní ministři mlčí, tyto pogromy záměrně podporují,“ řekl. „Až sestavíme vládu, budeme se s tímto terorismem vypořádávat a obnovíme správu věcí veřejných, právo a pořádek,“ přislíbil šéf centristické strany Ješ atid.
Eskalace násilí po 7. říjnu 2023
Násilí židovských osadníků vůči Palestincům na okupovaném Západním břehu sílí od října 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael, který vzápětí zahájil masivní ofenzivu v Gaze. Incidenty kromě fyzického násilí zahrnují mimo jiné vpády do palestinských vesnic, obsazování palestinských domů, zabírání půdy či krádeže zvířat.
Premiér Netanjahu a další ministři současného kabinetu dlouhodobě pravidelně bagatelizují osadnické násilí jako okrajový problém a tvrdí, že téměř všechny incidenty jsou dílem několika stovek mladých delikventů. K útokům přitom dochází téměř denně a ve stovkách vesnic a měst po celém Západním břehu, podotýká ToI.
Podle dat Palestinské samosprávy osadníci či izraelští vojáci od října 2023 na Západním břehu zabili nejméně 1119 Palestinců, a to ozbrojenců i civilistů. Naopak při palestinských útocích či izraelských vojenských operacích bylo podle agentury AFP ve stejném období zabito nejméně 51 Izraelců.
Nové britské sankce
Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osídluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území žije asi půl milionu Židů a jejich osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj stát. Většina zahraničních vlád i organizace OSN považují budování židovských osad na tomto území podle mezinárodního práva za nelegální.
Ministři zahraničí Británie a několika dalších evropských zemí v září společně oznámili záměr omezit dovoz zboží z osad. Britská vláda tento týden uvalila sankce na osm izraelských firem kvůli jejich výstavbě na okupovaném území. Jeruzalém následně slíbil zavést odvetná opatření.