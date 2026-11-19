Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski ve čtvrtek uvedl, že slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil ruského vládce Vladimira Putina za svého přítele, vyvolala v Polsku znepokojení. Položil také otázku, kterého přítele by si Trump vybral, kdyby byl k takovému rozhodnutí nucen.
Trump se s Putinem setkal na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu před třístranným summitem lídrů Spojených států, Číny a Ruska.
Když Putin vstoupil do místnosti, Trump na něj ukázal a řekl: „Kdo to je? To je můj přítel.“ Poté k němu s úsměvem přistoupil a podal mu ruku. „Už mnoho let máme skvělé vztahy,“ prohlásil Trump. „Myslím, že z toho může vzejít nebo alespoň začít spousta úžasných věcí.“
Ministr zahraničí Sikorski, který je zároveň místopředsedou polské vlády, uvedl, že na hodnocení schůzky je příliš brzy, ale způsob, jakým setkání působilo navenek, vyvolal „jisté znepokojení“.
„Nabízí se otázka, komu je větším přítelem – Putinovi, nebo našemu prezidentovi,“ řekl s odkazem na polského prezidenta Karola Nawrockého. „A co by udělal, kdyby došlo na věc? Kterého přítele by si vybral?“
Sikorski již dříve na sociální síti X reagoval na záznam rozhovoru Trumpa se stanicí Fox News, v němž americký prezident uvedl, že se ruská válka proti Ukrajině Spojených států nedotýká.
„Nás se to nedotýká,“ řekl Trump a dodal: „Dalo by se říct, že na tom vyděláváme spoustu peněz.“ „Realistické, ale pravdivé,“ napsal Sikorski. „Evropa mezitím stojí na straně oběti agrese.“
Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek rovněž na síti X napsal: „Bože, ochraňuj nás před takovými přáteli.“ Neuvedl, na co přesně reagoval, Trump však téhož rána v Číně označil Putina za svého přítele.
Článek od stanice Polskie Radio, poprvé byl publikován 19. listopadu 2026 v 13:15 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.