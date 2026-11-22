Syrské úřady oznámily likvidaci velkého množství drog, včetně 400 milionů tablet syntetického stimulantu captagonu, které bezpečnostní složky zajistily při různých operacích. Informovala o tom státní agentura SANA s odvoláním na oddělení pro boj proti drogám. Příjmy z nekalého byznysu pomáhaly bývalému Asadovu režimu během občanské války přežít dobu tvrdých západních sankcí.
Mezi zničenými drogami je také 12,2 tuny hašiše, 2,3 tuny rostlin konopí, šest kilogramů heroinu a 5,4 milionu tablet s blíže neurčenými omamnými látkami. Členové bezpečnostních složek také rozbili věci potřebné pro výrobu, ukrývání, pašování a dopravu drog a zničili chemikálie potřebné k jejich výrobě.
Captagon nebyl vždy obávanou nelegální drogou. Lék obsahující amfetamin a fenetylin vyvinula v roce 1961 německá chemická firma Degussa Pharma Gruppe. Používal se při léčbě ADHD, depresí či narkolepsie. Jedna z jeho účinných látek, fenetylin, však byla v roce 1986 zařazena na černou listinu OSN, což vedlo k tomu, že většina zemí lék zakázala a přestal být dostupný i na lékařských trzích.
Oblíbená droga teroristů i mladých
Jako drogu jej hojně využívali v novém tisíciletí i radikálové v Sýrii a Iráku. Po roce 2011, kdy v Sýrii vypukla občanská válka, se stal největším vývozním artiklem z této země. Zaplavil region Blízkého východu a byl klíčovým zdrojem ilegálních příjmů pro režim někdejšího diktátora Bašára Asada. Do byznysu byli dle médií zapojeni i Asadovi příbuzní, což Damašek opakovaně popřel.
Drogu často používají studenti před zkouškami, ale také taxikáři, řidiči kamionů či vojáci, kteří potřebují zvýšit svou produktivitu. Captagon je velmi oblíbený také u mladé populace. V Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech návykovou látku užívají pro zábavu děti z bohatých rodin, zatímco v Iráku a Libyi tak činí spíše jedinci traumatizovaní desetiletími válek, napsal dříve server Geopolitical Monitor.
Nové syrské vedení, které se k moci dostalo předloni v prosinci, pracuje na potírání obchodu s captagonem. Šéf oddělení pro boj s drogami Chálid Íd letos v červnu informoval, že bezpečnostní složky od pádu Asadova režimu podnikly 1550 operací s cílem odhalit pokusy o pašování drog a zajistit omamné látky. Uvedl tehdy, že rozbily 90 mezinárodních pašeráckých sítí, zlikvidovaly 17 výroben captagonu a zajistily 697 milionů těchto tablet a 15 tun hašiše.