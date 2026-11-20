Amnesty International (AI) zdokumentovala 61 případů nepřiměřeného použití síly španělskými policisty proti pokojně protestujícím demonstrantům a novinářům během generální stávky za dostupné bydlení, která se konala 11. listopadu. Nevládní organizace upozornila mimo jiné na neodůvodněné policejní zásahy, nasazení policistů v utajení či napadení novinářů. Španělské ministerstvo vnitra na základě stížností demonstrantů, organizací a odborů zahájilo vyšetřování.
Mezi popsané případy patří údery obuškem do hlavy a horní části těla, údery proti lidem, kteří byli k policistům otočeni zády a utíkali před nimi nebo leželi na zemi, a použití pepřového spreje proti pokojně protestujícím osobám, někdy z bezprostřední blízkosti. Vyplývá to ze zprávy organizace zveřejněné v pátek, o níž informovala agentura EFE.
Dokument rovněž popisuje použití nádob se slzným plynem proti pokojnému davu v Madridu, který policisté nakonec obklíčili, a střelbu gumovými projektily do zad. Podle organizace jsou tyto postupy „neslučitelné se zásadami nezbytnosti a přiměřenosti, jimiž se řídí použití síly policií při demonstracích“.
Ačkoli Amnesty International pozitivně hodnotí oznámení ministerstva vnitra, že přezkoumá používání pepřového spreje při protestech, vyzývá k rozšíření tohoto přezkumu na všechny zbraně s nižší mírou smrtelnosti používané při demonstracích. Požaduje rovněž nezávislé vyšetřování, které by se zabývalo odpovědností na všech úrovních policejního velení a jehož podrobné závěry by byly zveřejněny, informovala agentura EFE.
V reakci na stížnosti demonstrantů, organizací a odborů, které zazněly v den stávky i po něm, nařídil ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska generálnímu ředitelství policie, aby prošetřilo policejní zásahy a „různé incidenty, k nimž došlo“. Zároveň vydal pokyn nepoužívat při demonstracích slzný plyn.
Zranění, pohmožděniny a převozy do nemocnic
Zpráva Amnesty International například uvádí, že během dopoledne 11. listopadu utrpělo v důsledku jednání policistů zranění nejméně 36 lidí. Dva byli zraněni po úderech obuškem do hlavy, další desítky utrpěly pohmožděniny na jiných částech těla či podráždění očí. Pět lidí muselo být převezeno do nemocnice – tři v Málaze, jeden v Zamudiu (Biskajsko) a další v Granadě.
Dokument zaznamenává několik případů napadení členů stávkových hlídek, například v areálu společnosti Amazon v Alicante, ve vozovnách v madridské čtvrti Entrevías, na kolejích metra v Granadě, u východu z obchodního domu El Corte Inglés v Castellónu a v dalších městech, jako jsou Vitoria a Portugalete (Biskajsko).
Napadení zanechala následky. Tajemnice pro mládež odborového svazu CCOO Pau Garcíaová, které policisté ve vozovnách ve Fuencarralu (Madrid) nastříkali do obličeje pepřový sprej a bili ji po celém těle, trpí nespavostí a záchvaty úzkosti. Čtyřiadvacetiletý mladík utrpěl několik úderů obuškem, když se snažil chránit. Má dvojitou zlomeninu ukazováčku, která si vyžádá operaci.
Policejní zásahy na konci demonstrace v Madridu
Amnesty International se rovněž zabývá událostmi na konci demonstrace v Madridu, které se zúčastnily desítky tisíc lidí. Poté, co čelo průvodu již prošlo, se Národní policie rozhodla přehradit davu cestu na třídě Gran Vía a neumožnila demonstrantům dojít až na náměstí Plaza de España, které bylo cílovým bodem pochodu.
Policisté následně bez předchozího varování zasáhli proti davu, v němž se nacházely i rodiny s dětmi. Použili přitom prostředky k potlačování nepokojů, jako jsou slzný plyn a gumové projektily.
Podle zprávy policisté použili slzný plyn proti pokojnému davu v ulicích, z nichž kvůli přítomnosti policie vedlo jen omezené množství únikových cest. Dotazovaní lidé popisovali pocity pálení, podráždění a potíže s dýcháním a viděním.
Navíc policisté používali obušky a gumové projektily proti lidem, kteří před nimi utíkali. Takový byl případ pětadvacetiletého Daniela Díaze, kterého zasáhl gumový projektil do ramene, či čtyřiapadesátiletého státního zástupce Carlose Garcíi. Ten policistům sdělil, že chce pouze nastoupit do metra. Přestože mu jeden z policistů souhlasným gestem umožnil projít, při průchodu dostal úder obuškem do nohy.
Nevládní organizace upozorňuje také na události v Barceloně, kde demonstranti zaznamenali přítomnost skupiny třiceti až čtyřiceti podobně oblečených lidí se zakrytými hlavami, které označili za policisty v utajení.
Situaci zachycuje video, které se hojně šířilo na sociálních sítích. Je na něm vidět, jak několik osob poté, co si uvědomily, že byly odhaleny, vytahuje teleskopické obušky. Příslušníci pořádkových jednotek katalánské policie Mossos d'Esquadra následně tuto skupinu obešli a zasáhli proti demonstrantům, aniž by předtím došlo k jakémukoli střetu.
Napadení novinářů
Amnesty International zdokumentovala rovněž případy policejního napadení novinářů, kteří informovali o průběhu stávky a byli jako novináři zřetelně označeni. Patří mezi ně Raquel a Miguel Ángel z deníku El Salto, Alejandra Martínez Velascová z Canal Red, María Escolarová z televizní stanice La Séptima či Graciela Garcíaová ze španělského veřejnoprávního rozhlasu RNE, která o událostech informovala v pořadu Las mañanas de RNE.
Organizace kritizuje skutečnost, že tyto případy odpovídají vzorci jednání španělských bezpečnostních složek, který se opakuje již více než deset let. Vyzývá proto k úpravě pravidel pro používání síly policií a k reformě takzvaného náhubkového zákona v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv.
Článek od RTVE Noticias (RTVE), poprvé publikovaný 20. listopadu 2026 07:37 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.