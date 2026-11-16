Ruská správa plánuje zabavit přes 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti

Ruské okupační úřady plánují převést více než 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti do „obecního“ vlastnictví. Nemovitosti lidí, kteří uprchli před válkou, chtějí prohlásit za „majetek bez vlastníka“. V pondělí o tom informovala ukrajinská vojenská rozvědka (HUR).
Podle rozvědky se Ruskem dosazené úřady připravují na „znárodnění“ nemovitostí na okupovaném levém břehu Dněpru v Chersonské oblasti. Důvodem k jejich zabavení může být absence dokumentů vydaných podle ruských zákonů, nezaplacené účty za energie a služby nebo skutečnost, že v nich v současnosti nikdo nebydlí.
Podle ukrajinské rozvědky jsou tak místní obyvatelé nuceni jednat s okupačními úřady a osobně si vyřizovat ruské doklady, aby nepřišli o vlastnická práva ke svým domům či bytům.
Obyvatelé okupovaných území se podle HUR s blížící se zimou potýkají s trvalým nedostatkem elektřiny, tepla, pohonných hmot, léků i potravin. V Kalančaku ruské okupační úřady slíbily otevřít vyhřívané centrum, jeho využití však podmínily poskytnutím osobních údajů včetně informací o místě bydliště a zaměstnání.
HUR již dříve upozornilo, že Rusko na okupovaném území Chersonské oblasti usiluje o nahrazení místního obyvatelstva. V rámci programu „Zemskij“, zavedeného okupačními úřady, podle rozvědky do oblasti dorazily již stovky učitelů a lékařů z Ruska. Ukrajinská rozvědka zároveň tvrdí, že okupační úřady vytvářejí pro místní Ukrajince neúnosné životní podmínky a často je nezákonně připravují o jejich domovy a další soukromý majetek.
Článek napsala Olena Popovychová (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 16. listopadu 2026 12:01 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.