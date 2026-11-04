Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Evropské instituce opakovaně vyzývaly Polsko k vyřešení deset let trvající ústavní krize a zdůrazňovaly nutnost ochrany nezávislosti soudnictví a zajištění nástupu řádně zvolených soudců do funkcí.
Nejnovější doporučení vydala Benátská komise, poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo. Ve stanovisku zveřejněném 13. října uvedla, že prezident Karol Nawrocki nemá pravomoc zpochybňovat výběr členů ústavního soudu parlamentem. Komise uvedla, že prezident musí bezodkladně přijmout jejich sliby do rukou.
Uvedla také, že pokud by prezident odmítl spolupracovat, mohli by soudci složit slib i bez jeho osobní přítomnosti, pokud by byly dodrženy předepsané formální náležitosti.
Stanovisko následovalo poté, co Nawrocki rozhodl přijmout slib pouze od dvou ze šesti soudců, které parlament zvolil v březnu.
Zbývající čtyři složili slib před představiteli parlamentu, předseda ústavního soudu Bogdan Świeczkowski jim však odmítl umožnit rozhodovat případy.
Evropský soud pro lidská práva v květnu nařídil polským úřadům, aby přestaly bránit čtyřem soudcům ve výkonu jejich funkce, dokud bude jejich případ posuzovat.
Prezidentská kancelář ale zpochybnila pravomoc štrasburského soudu do případu zasahovat.
Krize tribunálu začala v roce 2015
V červnu vyzval Výbor ministrů Rady Evropy Polsko, aby zajistilo řádné obsazení ústavního soudu a vyjasnilo status jeho rozhodnutí, na jejichž vydávání se podíleli soudci neprávem jmenovaní v roce 2015.
Výbor vyjádřil znepokojení nad tím, jak Nawrocki přistupuje k nově zvoleným soudcům. Kritizoval také pokračující působení dvou soudců, jejichž jmenování bylo právně vadné.
Ústavní tribunál posuzuje, zda jsou polské zákony v souladu s ústavou.
Krize tribunálu začala v roce 2015, kdy dosluhující parlament, ovládaný koaliční vládou centristické Občanské platformy (PO), dnes přejmenované na Občanskou koalici (KO), a Polské lidové strany (PSL), zvolil pět soudců. Dva z nich byli zvoleni na místa, jejichž mandát měl skončit až po parlamentních volbách.
Nový parlament, ovládaný konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS), zrušil všech pět jmenování a zvolil náhradníky.
Tři z kandidátů PiS obsadili místa, která již byla řádně a v souladu se zákonem obsazena.
V prosinci 2025 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že polský ústavní tribunál porušil právo EU, když ve dvou rozhodnutích z roku 2021 odmítl uznat závaznost rozsudků evropských soudů.
Nejvyšší soudní instance Evropské unie rovněž konstatovala, že nesrovnalosti při jmenování soudců v roce 2015 a při výběru bývalé předsedkyně tribunálu Julie Przylebské v roce 2016 způsobily, že tato instituce nesplňovala požadavky na nezávislý a nestranný soud.
Rozhodla, že členské státy EU se nemohou odvolávat na své vnitrostátní ústavy, aby se vyhnuly povinnostem vyplývajícím z práva EU.
Benátská komise se již dříve zabývala návrhy na reformu tribunálu.
V prosinci 2024 varovala, že odvolání všech úřadujících soudců by porušilo evropské standardy chránící nezávislost soudcovského mandátu. Připustil však, že soudci jmenovaní na již obsazená místa mohou být odvoláni.
Komise rovněž doporučila zveřejnit rozhodnutí tribunálu vydaná nesprávně ustavenými senáty a v případě potřeby k nim připojit vysvětlující poznámky objasňující jejich právní status.
Článek od stanice Polskie Radio, poprvé byl publikován 3. listopadu 2026 v 16:30 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.