„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka


před 54 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

„Tržiště tu bylo vždycky. Je to stálice, centrum všeho. Bylo skvělé ráno cestou na metro koupit něco k snídani. Když tu žijete a každý den se procházíte po okolí, máte pocit, že už všechny znáte a oni znají vás,“ říká Oksana Pavlenková, která si vybírá okurky u malého stánku na tržišti u zdí vyhořelého obchodního centra Kvadrat. Lukjanivka je jednou z nejstarších kyjevských čtvrtí a zároveň patří k těm, které válka zasáhla nejvíce. Významnou roli v tom hraje skutečnost, že se zde nachází továrna Artem, na kterou Rusové opakovaně útočili, a to již mnohokrát.

Dnes Lukjanivka působí smutně, nikoli však zpustošeně. Tradičně je zde rušný provoz, spousta květin, nové kavárny a útulná vnitrobloková zákoutí provoněná domácím jídlem.

Kvůli neustálým ruským útokům se podoba Kyjeva mění. Lidé se vyhýbají některým místům, protože je považují za potenciální cíle nepřítele. Jiná místa, například stanice metra, už pro mnohé neslouží pouze jako dopravní uzly, ale také jako bezpečné úkryty, kde mohou přečkat noc.

V této fotoreportáži přináší Suspilne příběh Lukjanivky a proměn, kterými prošla, prostřednictvím vzpomínek člověka, který zde žije již 35 let.

Oksaně Pavlenkové je 39 let. Vede nezávislý internetový časopis pro ženy DIVOCHE.MEDIA. Narodila se v Lukjanivce a strávila zde většinu svého života. Tuto čtvrť dobře znají i její příbuzní.

Oksana Pavlenková se narodila a žije v Lukjanivce více než 30 let, snímek z října 2026
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Oksanini prarodiče z otcovy strany se seznámili na taneční zábavě v Kyjevě v padesátých letech. Její dědeček přijel do hlavního města za prací v továrně, zatímco babička studovala na zdravotnické škole. Po svatbě žili zpočátku, stejně jako většina mladých sovětských párů té doby, ve stísněném společném bytě, než dostali přidělený byt v nově postaveném panelovém domě v Lukjanivce.

„Když se narodil můj otec, stal se prvním členem naší rodiny, který byl oficiálně přihlášen k pobytu v domě v Biloruské ulici,“ říká Oksana. „V bytě s okny směrem k továrně na motocykly.“

V devadesátých letech si Oksanini rodiče pořídili vlastní byt, rovněž v Biloruské ulici. Po smrti prarodičů se Oksana vrátila do jejich bytu.

V dětství Oksana navštěvovala také druhé prarodiče, rodiče své matky, kteří žili ve čtvrti Vidradnyj. Lukjanivku s touto obytnou čtvrtí v Solomjanské oblasti spojuje tramvajová linka číslo 14.

Ženy prodávají květiny a drobné domácí potřeby poblíž stanice metra Lukjanivska, téměř všechny okolní budovy poškodilo ruské ostřelování
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
Tramvajová linka číslo 14 odjíždí ze zastávky Lukjanivské náměstí. Jako dítě Oksana jezdila tramvají za svou babičkou do Solomjanky. Na začátku úplné invaze byly tramvaje z této trasy použity jako kontrolní stanoviště v Kyjevě
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

„Čtvrť už byla ostřelována, ale říkali jsme si: O čem vlastně život je? Mamince se rekonstrukce líbí.“

„Byla jsem v Lukjanivce, když 24. února v pět hodin ráno začalo první ostřelování, ale mé vzpomínky postupně blednou,“ vzpomíná mladá žena. „Někdy si říkám: Opravdu se tehdy střílelo? Opravdu jsem to slyšela? Nebo to byly jen sirény?“

V prvních dnech rozsáhlé ruské invaze odjela Oksana s několika přáteli do Vinnycji. Vypráví, jak si několikrát rezervovala jízdenky do Polska, ale pokaždé je nakonec zrušila. Po návratu 22. května zrekonstruovala svůj byt v Biloruské ulici a nabídla ho k pronájmu.

Z oken bytu je výhled na televizní věž. Než Oksana odjela, přelepila je lepicí páskou. Když pak byla na cestách, viděla, jak věž ostřelují. Tehdy si pomyslela: „K čemu nám ta lepicí páska vlastně bude? Před čím nás měla ochránit?“

Pohled na televizní věž z Lukjanivského hřbitova. Kyjevská televizní věž byla první televizní věží, kterou zasáhlo ruské ostřelování v březnu 2022
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Oksanini rodiče neodjeli. V roce 2023 začala rodina rekonstruovat svůj byt.

„Oblast už byla několikrát ostřelována, ale říkali jsme si: O čem vlastně život je? Na co čekat? Mamince se rekonstrukce líbí a mně také. Dokonce jsme pořídili i novou klimatizaci. Proč něco odkládat? Rodiče neměli kam jinam jít a ani sami nechtěli.“

Pohled na televizní centrum Olivec v Kyjevě poblíž stanice metra Dorohožyči
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Po raketovém útoku se lidé častěji uchylují do krytů

V létě 2026 zasáhla raketa dům sousedící s domem jejích rodičů. Ti v té době nebyli doma. Oksanin otec pracuje v divadle a matka byla právě s ním. Jejich dům byl rovněž částečně poškozen, samotný byt však zůstal z velké části nepoškozený.

„Okno v kuchyni tlaková vlna vyrazila, ale už je opravené. Sklo na balkoně je rozbité,“ říká Oksana. „Myslíme si, že stromy pomohly alespoň trochu ochránit nižší patra a zmírnily účinky tlakové vlny. Od tohoto útoku chodí rodiče častěji do krytu v sousední mateřské škole, zejména když hrozí raketový útok.“

Dům vedle domu Oksaniných rodičů je částečně zničen po ostřelování z léta 2026
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
Graffiti na budově v obytném dvoře v Lukjanivce, která v sobě má úkryt
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Při procházce známým dvorem se Oksana rozhodne navštívit rodiče. O několik minut později se vrací s domácím jablečným koláčem.

„Copak jste si mysleli, že přijdu s prázdnou? Kdepak, maminka mě pohostila – jak bych mohla odmítnout? Dejte si taky.“

Oksana se krátce zastavila, aby pozdravila svou matku, a vrátila se s domácím jablečným koláčem
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

V Lukjanivce zanechaly roky války mnoho stop po ostřelování. Na některých místech si obyvatelé vyměnili okna a pracovníci městské správy zasypali krátery po raketách. Stále je tu však poměrně dost výloh zakrytých charakteristickými žlutými deskami z překližky nebo plastovými fóliemi. Podél zdí se třpytí střepy rozbitého skla. Některé budovy už nelze obnovit.

„A tohle je dům mé kamarádky,“ ukazuje částečně zničenou budovu v Děhtjarivské ulici. „Po raketovém útoku začal hořet. Zůstaly stát jen dva bloky. Vím, že tehdy nebyla doma. Když jsme studovaly, rády jsme se tu bavily. Pořádaly jsme tu divoké večírky. V Biloruské ulici je ostatně na každém kroku vidět, že polovina budov nemá okna nebo je nějak poškozená. Když se člověk začne dívat pozorněji, je to opravdu zarážející. Některým místům se můžete vyhýbat a snažit se je nevidět, ale Lukjanivka je pro mě velkou součástí života. A právě teď se rozpadá.“

Další částečně zničená budova v ulici Děhtjarivská. Uvnitř žila blízká Oksanina kamarádka
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
Kaštany v kyjevské Lukjanivce opět na podzim rozkvetly, byť stromy obvykle kvetou na jaře, snímek z října 2026
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Nedaleko domu s nápisem „Nelegální výstavbě ne“ potkáváme ženu, která venčí velkého bílého psa. Když si všimne, že máme kameru, ostražitě se ptá, co tu natáčíme. Oksana k ní ale přistoupí, vysvětlí jí, že jsme novináři, a připomene jí, jak tu spolu dříve venčívaly psy. Žena se okamžitě usměje, dodává však, že dnes je třeba být obezřetný, protože „bohužel žijeme v takové době“.

Nápis o zákazu nelegální výstavby připomíná události staré dvacet let. Tehdy se na tomto klidném dvorku obklopeném pětipatrovými domy plánovala výstavba dalšího „mrakodrapu“. Místní obyvatelé však vyšli do ulic protestovat a podařilo se jim stavbu zastavit.

Místní obyvatelka venčí svého psa v okolí Lukjanivky
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
Elektrický rozvodný panel na budově v Lukjanivce
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

„Tohle je klidné centrum. Tedy alespoň bývalo“

„Byla jsem zvyklá vyjít z domu a po celé čtvrti vídat stánky s ovocem a zeleninou. Chodit podél tramvajové trati ke stanici metra. Nikdy tu nebyl problém cestou si třeba jen koupit sladké třešně,“ vzpomíná Pavlenková. „Koupím si jen trochu třešní, tak akorát, abych je mohla hned sníst. Nebo kdykoli dostanu chuť koupit sezonní květiny – prostě zajdu a vyberu si.“

Oksana říká, že má Lukjanivku ráda, protože se nachází v centru města, ale zároveň je tu klid – alespoň dříve tomu tak bývalo. Lidé se tu navíc navzájem znají. Vzpomíná, jak si nedávno kupovala zeleninu a prodavač se na ni podíval a řekl: „Bože, vy jste celá vaše maminka.“

Prodejce ovoce na neformálním obchodním místě v Lukjanivce
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
Mladíci na houpačkách v jednom z dvorů v Lukjanivce
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

„Život v centru města je pohodlný a zároveň vám neustále připomíná ‚starý Kyjev‘,“ říká Oksana. Část této starosvětské atmosféry však už zmizela. Na otevřených prostranstvích ve dvorech, kde Oksana jako dítě sušila prádlo, dnes sídlí moderní obchody a kavárny.

„Samozřejmě tu stojí spousta novostaveb. Když ale vejdete do starých dvorů, určitě ucítíte vůni smažených karbanátků,“ zmínila Oksana. „Jsou tu také sklepy, které obyvatelé dostali spolu se svými byty už v sovětských dobách. Někde tu dokonce žijí pávi a v jednom z dvorů chovají kozy.“

Žena prodává květiny na ulici poblíž stanice metra Lukjanivska
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
Mladí lidé se vydávají na Lukjanivské náměstí, kde se nachází trh a stanice metra Lukjanivska
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Kotljarevského park

Oblíbeným místem k procházkám v Lukjanivce býval vždy park Ivana Kotljarevského. I dnes sem míří mnoho lidí – posedávají na lavičkách, scházejí se u fontány nebo venčí psy. Pouze pomník spisovatele je ukrytý za ochrannými panely, které ho mají při ostřelování chránit před střepinami.

„Park je malý, ale útulný. Dříve tu byly skluzavky a houpačky pro děti. Když se mnou byla maminka těhotná, chodila sem na procházky a z nějakého důvodu ji napadlo, že bude skvělá zábava vlézt do toho velkého kruhu s otvory, kterými prolézají děti. Nakonec v něm uvázla a myslela si, že porodí přímo tam,“ směje se Oksana. „Ten příběh vypráví moc ráda.“

Říká, že pokud je ve čtvrti park, stane se nevyhnutelně místem, kde prožijete dětství, dospívání i mládí a kde vyrůstáte.

„Nejdřív se bavíte na houpačkách, pak si s kamarády zajdete na drink. A samozřejmě dříve či později každý skončí ve fontáně. Na to se nezapomíná.“

Pomník Ivana Kotljarevského v parku téhož jména na rohu ulic Jurije Illienka a Hertsena. V současnosti je pod ochrannou konstrukcí
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
Fontána v centru Kotljarevského parku, obklopená spoustou laviček, kde lidé odpočívají a mladí se večer shromažďují
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Oksana se do Kotljarevského parku začala pravidelně vracet až v dospělosti, když si pořídila psa. Tehdy podle svých slov objevila toto místo z úplně nové perspektivy. Totéž platí o parku Kyrylivskyj Haj nedaleko Babího Jaru, kde v mládí také trávila hodně času.

Když procházíme kolem lukjanivské věznice, ptám se Oksany, jak toto místo vnímala v dětství a zda se dětem v okolí někdy vyhrožovalo, že za zlobení skončí ve vězení?

„Ne, nic takového se nedělo. Jen se po čtvrti šířily zvěsti, že prý někdo zahlédl člověka, který odtamtud utekl. Ale je to jako s povídačkami o čupakabře. O té věznici se vypráví ledacos – něco je pravda, něco si lidé vymysleli. Nebáli jsme se jí, ale ani jsme kolem ní nechodili rádi.“

Obrněné vozy Národní gardy Ukrajiny poblíž budovy věznice v Lukjanivce v Kyjevě
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Metro, McDonald’s a „Kvadrat“

Hlavním dopravním uzlem Lukjanivky je stanice metra, která byla otevřena v roce 1996. Od té doby Oksana jezdila metrem na stanici Zoloti Vorota a odtud pokračovala pěšky do školy na ulici Jarošiv Val.

První McDonald’s na Ukrajině, který otevřel 24. května 1997, se stal součástí místní kultury a důležitým místem pro komunitu Lukjanivky. Podle Oksany sem lidé jezdili na výlety, domlouvali si tu schůzky a trávili čas na prostranství mezi stanicí metra a nákupním centrem Kvadrat (Čtverec).

Roztavená cedule poblíž stanice metra Lukjanivska po jednom z masivních ruských útoků na tuto obytnou oblast
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
McDonald's v Lukjanivce obnovil provoz několikrát po raketových útocích na Kyjev
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

„Stával tady stánek se šavarmou, na kterém stálo ‚Chuť Lukjanivky‘,“ vzpomíná Oksana. „Bože, ta šavarma byla dokonalá, opravdu výborná. Myslím, že ho zasáhlo bombardování při jednom z prvních útoků na Lukjanivku. Jeho trosky pak odklidili spolu s dalšími vyhořelými stánky.“

Stejně důležitou událostí bylo otevření nákupního centra Kvadrat v roce 2002. Místní obyvatelé díky němu mohli nakupovat oblečení a doplňky, aniž by museli opouštět svou čtvrť. Oksana dodnes uchovává náušnice, které si tu kdysi koupila. Nyní má budova nákupního centra, která během ostřelování v noci na 26. května 2026 zcela vyhořela, ve fasádě zející černé otvory. Oksana pochybuje, že bude Kvadrat znovu postaven.

Kino „Kyjevská Rus“ má největší auditorium v Kyjevě. V noci na 19. července 2026 bylo kino vážně poškozeno během masivního raketového a dronového útoku
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko
Sloup v supermarketu Silpo v Lukjanivce, obchod byl úplně spálen, stejně jako všechny ostatní oblasti obchodního centra Kvadrat
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Trh

Kvůli útokům na Lukjanivku utrpělo místní tržiště opakovaně škody. Vždy se ho však podařilo znovu zprovoznit a opravit jednotlivé pavilony. Nyní je poškození příliš rozsáhlé, přesto se sem mnozí obchodníci vracejí s novým zbožím. Stejně jako starší ženy s květinami a domácí zeleninou, které své produkty rozkládají přímo u východu z metra. Oksana říká, že se od nich vyplatí něco koupit, i když to člověk vlastně nepotřebuje. Je to tradice.

Oksana kupuje zeleninu od prodejce na Lukjanivském trhu zničeném ostřelováním. Lidé začali prodávat zboží z provizorních stánků na zemi, zatímco se řeší otázka obnovy trhu
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

„Na tržišti v Lukjanivce si rozhodně musíte koupit chutnou sezonní zeleninu nebo ovoce. Ráda chodím ke svým známým prodejcům,“ říká Oksana. „A za kolik máte okurky?“
„70, ale pokud vezmete všechny, dám vám je za 50.“
„Vezmeme je všechny; později si je rozdělíme.“
„Hned vám je zabalím do dvou tašek.“
„Dobře.“
„Ředkvičky za 30, vezměte je!“
„Dámy, mám tady kuře na vývar. Prodávala jsem ho za 250, teď vám ho dám za 200 za kilo. Vezměte si ho na boršč!“
„Kysané zelí, nakládaná rajčata, všechno dělám sama! A květák je také k dispozici v malých a velkých kbelících: 150 a 200.“
„Vezmeme si malý kbelík květáku.“
„Nechcete celer? Je to poslední kus, prosím, vezměte si ho.“
„Dobře, dobře, vezmu si i celer.“

Lidé procházejí kolem budov poblíž stanice metra Lukjanivska, které byly zničeny ruskými dronovými a raketovými útoky
Zdroj: Suspilne Media/Ivan Antypenko

Článek napsal Ivan Antypenko (Suspilne), poprvé byl publikován 8. listopadu 2026 v 17:27 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026