Konference COP31, konající se v turecké Antalyi, v neděli překonala rekord v délce trvání klimatických konferencí Organizace spojených národů, napsala agentura AFP. Jednání se protáhla o 44 hodin oproti plánovanému konci, jelikož se zúčastněné země neshodly na společné deklaraci. Irské předsednictví Evropské unie uvedlo, že Unie a její členské státy nepodpoří přijetí konečného návrhu dohody, který nezmiňuje fosilní paliva, hlavní příčinu globálního oteplování.
Předseda konference Murat Kurum potvrdil, že země ohledně debatovaného návrhu deklarace nenašly shodu a rozhodnutí proto nebyla přijata. Jednání pléna pokračuje.
„Nepodpoříme závěrečnou deklaraci, neboli Antalyjskou dohodu, která ani nezmiňuje fosilní paliva, jež jsou klíčovým faktorem pohánějícím změnu klimatu,“ prohlásil na nedělním závěrečném zasedání konference COP31 irský ministr životního prostředí Darragh O'Brien, jehož země zastává rotující předsednictví EU.
Panama, která se otevřeně kriticky vyjadřovala k průběhu konference a hrozila, že z jednání odejde, rovněž vznesla formální námitku proti navrhované deklaraci. Nesouhlas vyjádřily také Marshallovy ostrovy. Naopak například Čína se tuto verzi rozhodla přijmout, napsala agentura Reuters s odkazem na mluvčího delegace.
Návrh deklarace nevyzývá ani k postupnému přechodu od uhlí, ropy a zemního plynu k jiným zdrojům energie. Stanovuje ale konkrétní cíl v oblasti technologie zachycování emisí uhlíku a jejich ukládání, který podporují představitelé ropného průmyslu. Ke schválení textu je zapotřebí téměř jednomyslná shoda.
Letošní konference, která začala 9. listopadu a měla skončit v pátek 20. listopadu, překonala rekord z COP25 v Madridu v roce 2019. Závěrečné plenární zasedání tehdy skončilo v neděli ve 13:55 místo v pátek v 18:00, vyplývá z údajů nezávislé informační služby Earth Negotiations Bulletin.