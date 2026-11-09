Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku


před 54 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Španělská vláda vyzývá k přijetí „nezbytných opatření“, přičemž nevylučuje ani „pozastavení služeb platformy“ TikTok. Upozorňuje na nedostatek účinných mechanismů na sociální síti, které by bránily šíření takového materiálu (se sexuálním zneužíváním dětí, pozn. red.).

Ministerstvo pro mládež a děti zaslalo generálnímu státnímu zastupitelství dopis, v němž žádá o přijetí opatření v souvislosti s informacemi serveru Maldita.es o údajných případech sexuálního zneužívání dětí na platformě TikTok. Vyzývá k přijetí „nezbytných opatření“ k zajištění komplexní ochrany dotčených dětí a dospívajících, přičemž nevylučuje ani možnost „pozastavení služeb platformy“ ve Španělsku, pokud by to bylo vyhodnoceno jako vhodné.

Uvedly to zdroje z ministerstva vedeného Sirou Regoovou, které upozorňují na nedostatek účinných mechanismů na sociální síti, jež by bránily šíření takového materiálu.

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TikTok, ilustrační foto

Regoová žádá o naléhavou schůzku se zástupci TikToku

Regoová rovněž žádá o naléhavou schůzku se zástupci platformy ve Španělsku, aby si „vyslechla vysvětlení TikToku“ a seznámila se s přijatými opatřeními i bezprostředně plánovanými kroky na ochranu dětí a mladých lidí.

Představitelé vlády označují zdokumentované případy za „mimořádně závažné“ a požadují „okamžitou a koordinovanou“ reakci všech příslušných orgánů na národní i evropské úrovni.

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Ilustrační foto: Logo sociální sítě TikTok

Upozorňují na „závažné nedostatky“ v mechanismech odhalování a moderování obsahu i v roli doporučovacích algoritmů TikToku při jeho šíření.

Podle ministerstva by se tak platforma sama mohla dopouštět porušování práv dětí.

Výše zmíněné šetření serveru Maldita.es odhalilo na TikToku více než tisíc videí zachycujících sexuální zneužívání dětí, která dohromady zaznamenala přes 48 milionů zhlédnutí, a více než 20 tisíc profilů potenciálních pachatelů sexuálního zneužívání dětí, kteří si tento druh materiálu vyměňují nebo jej prodávají. Více než sedm tisíc z těchto profilů působí ve španělštině.

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Logo TikToku

Článek napsaný RTVE Noticias (RTVE), poprvé byl publikován 9. listopadu 2026 v 11:44 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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