Ekonomické přínosy olympijských a paralympijských her, které se v roce 2024 konaly v Paříži, jsou „velmi omezené“ a hodnocení jejich odkazu je „smíšené“. Vyplývá to z nové zprávy francouzského Účetního dvora, zveřejněné ve středu večer, s níž se seznámila sportovní redakce Radio France.
Zpráva přináší přesnější a podrobněji doloženou analýzu než dokument předložený parlamentu v září 2025. Celkový ekonomický přínos her, který byl v roce 2025 odhadován na 0,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP), byl podle zprávy Účetního dvora revidován směrem dolů na 0,05 procenta HDP. Tento přínos se projevil „především v době konání her“, upozorňuje zpráva. Bilance přímých daňových příjmů souvisejících s olympiádou je záporná, přičemž výpadek příjmů činí 192,3 milionu eur (přibližně 4,7 miliardy korun).
Omezený ekonomický dopad her lze podle zprávy Účetního dvora vysvětlit zejména poklesem počtu turistů během olympiády v souvislosti s výrazným nárůstem cen hotelů, ubytování a dopravy. Zpráva poukazuje na „pokles celkového počtu přenocování o 1,4 procenta, což je v rozporu s trendem zaznamenaným v jiných významných evropských turistických destinacích“.
Smíšené hodnocení
Investice do nové bytové výstavby v olympijské vesnici a dopravní infrastruktury v departementu Seine-Saint-Denis umožnily lepší propojení nejchudšího francouzského departementu s okolím. Tyto práce „nepochybně přispěly k urbanistické a sociální proměně departementu a ke zmírnění územních nerovností zděděných z průmyslové minulosti“, zdůrazňuje zpráva.
Navzdory modernizaci či výstavbě sportovišť u příležitosti her se sportovní návyky obyvatel zásadně nezměnily. „Jejich využití není optimální, neboť si příslušné subjekty nová sportoviště ne vždy osvojily,“ upozorňuje zpráva. Počet registrovaných sportovců sice vykazuje „povzbudivý“ růst, ale „řada dalších programů po skončení her ztrácí na dynamice“. To se týká zejména dvou dodatečných hodin sportovních aktivit na druhém stupni základních škol, které se „nepodařilo pevně zakotvit“.
Ačkoli hry „přispěly ke změně vnímání zdravotního postižení“, podle zprávy nepřinesly zásadní změnu v přístupu žen, dětí, seniorů ani lidí se zdravotním postižením ke sportu.
Článek napsal Guillaume Battin (service des sports de Radio France), franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 18. listopadu 2026 20:06 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.