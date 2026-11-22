Ruská Kaliningradská oblast čelila podle severu Ukrajinska pravda možným dronovým náletům. Tamní úřady uvedly, že systém reagoval na podezřelý objekt přilétající od Litvy, po prověření ale oznámily, že nebezpečí pominulo. Monitorovací kanály mezitím informovaly o explozích a činnosti protivzdušné obrany v přístavním městě Baltijsk, kde se nachází základna ruské Baltské flotily. Litva odpovědnost za možný útok popírá.
Ukrajinské monitorovací telegramové kanály Exilenova+ a Lachentyt informovaly o několika explozích, zvucích připomínajících drony a pravděpodobném zásahu ruské protivzdušné obrany v okolí Baltijsku, strategicky významného místa pro námořní operace Moskvy v Baltském moři.
Ukrajinský monitorovací kanál WarTranslated s odvoláním na ruské zdroje informoval o tvrzeních, že drony útočí na základnu Baltské flotily v Baltijsku. Kanál také zveřejnil neověřené spekulace, že bezpilotní letouny mohly být odpáleny z plavidla.
Podle webu Kyiv Independent zatím není jasné, zda byla terčem útoku samotná ruská námořní základna, ani zda utrpěla škody některá z vojenských zařízení. Ruské úřady bezprostředně nepotvrdily žádný útok na základnu, poškození vojenských objektů ani případný počet obětí.
Ukrajinský server Grunt uvedl, že varování následovalo po dřívějším hlášení o možném vzdušném objektu blížícím se ze směru od Litvy. Sirény se rozezněly také ve městě Kaliningrad a dalších částech regionu.
Původní zprávy místních úřadů hovořily o „cvičení“ spuštěném „falešným poplachem“, píše Ukrajinska pravda. Gubernátor Kaliningradské oblasti Alexej Besprozvannych potvrdil, že v Němanském okrese byl aktivován výstražný systém poté, co úřady zaznamenaly to, co označil za podezřelý vzdušný objekt letící z Litvy. Podle gubernátora odborníci následně situaci prověřili a zjistili, že žádná hrozba nehrozí.
Strategický význam Kaliningradu
Zprávy přicházejí v době zvýšených bezpečnostních obav v pobaltském regionu, neboť ruská exkláva sousedí se členskými státy NATO – Polskem a Litvou. Silně militarizovaná oblast hostí kromě ruské Baltské flotily i sklady atomových zbraní.
V případě ruského útoku na Pobaltí by sehrála klíčovou roli. Experti upozorňují, že Rusové by nejspíš postupovali přes Suwalský koridor. Tento pás země, táhnoucí se podél polsko-litevské hranice, odděluje Bělorusko a ruskou Kaliningradskou oblast. Americký server Politico oblast označil za „nejnebezpečnější místo na Zemi“. Spojení ruských a běloruských sil přes koridor by odřízlo jedinou pozemní cestu do všech tří pobaltských států.
V sobotu v neutrálních vodách Finského zálivu dva drony zaútočily na ruskou nákladní loď, podle Helsinek za úderem stál Kyjev. Plavidlo Sparta II směřovalo právě do Kaliningradu. Finsko uvedlo, že jeho vzdušný prostor později mohl narušit ruský vrtulník.
Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys na sociálních sítích v sobotu pozdě večer zveřejnil prohlášení, v němž zdůraznil, že „Litva nikdy nepovolila využití svého vzdušného prostoru k útokům na cíle v Ruské federaci, a to ani v tomto případě“, s odkazem na útoky na Kaliningradskou oblast.
Možný útok na ústředí ruské Národní gardy
V noci také pokračovaly vzájemné rusko-ukrajinské zásahy. Ukrajinská armáda zřejmě zaútočila na regionální velitelství ruské Národní gardy v ruském městě Krasnodar, informovaly monitorovací kanály na telegramu.
Místní obyvatelé hlásili, že slyšeli zvuky explozí a cítili zápach kouře z oblasti ústředí Národní gardy. Analýza provedená monitorovacím kanálem ASTRA dospěla k závěru, že budova se nejspíš stala cílem útoku.
Na letišti v Krasnodaru byl v té době vyhlášen dočasný zákaz letů kvůli přítomnosti dronů v blízkém vzdušném prostoru, uvedli úředníci. Rozsah případných škod není jasný, Kyjev se zatím k incidentu nevyjádřil, píše Kyiv Independent.
Kanál Exilenova+ uvedl, že ukrajinské drony opakovaně útočily také na zásobovací trasy na okupovaných územích vedoucí na Krym s cílem narušit dodávky paliva, munice, vybavení a dalších materiálů ruským silám.
Zranění v Kyjevské oblasti
Rusko v noci uskutečnilo další dronový útok na ukrajinské hlavní město. Náčelník vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko oznámil, že byla poškozena pětipatrová obytná budova ve Vyšhorodském okrese, severně od metropole.
Během útoku vypukl v jednom bytě požár, který následně „zničil“ bytové jednotky ve všech pěti patrech, sdělil Tkačenko. Při útoku byla zraněna 22letá žena a dítě. Další lidé mohou být podle informací serveru Ukrajinska pravda uvězněni pod troskami.
Ruský bezpilotní letoun zasáhl v noci na neděli také prostory soukromého podniku v Poltavské oblasti v okrese Kremenčuk. Devět zraněných pak hlásí za poslední den Sumská oblast.
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