Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Návrh Evropské komise zakázat sociální sítě dětem mladším třinácti let a vyžadovat věk alespoň patnáct let pro založení vlastního účtu čelí v Estonsku odporu.
„Postoj Estonska je vlastně zlatou střední cestou. Nechceme věkové hranice třináct ani patnáct let, protože zkušenosti z jiných částí světa nám už ukázaly, co by následovalo: Naučíme děti lhát a normalizujeme představu, že děti jednoduše lžou,“ vysvětlila Maria Murumaa-Mengelová, odborná asistentka mediálních studií na Tartuské univerzitě, která působí v poradním sboru při úřadu vlády.
Podle Murumaa-Mengelové nelze mladé lidi uměle držet mimo digitální svět.
„Představte si, že patnáctiletého člověka hodíte do té džungle, pokud ji nebudeme regulovat. Co se s ním stane? Rozhodně podporujeme přísnější regulaci platforem, která by odstranila manipulativní design nebo alespoň zajistila, že výchozí nastavení budou navržena tak, aby uživatele nemanipulovala,“ dodala Murumaa-Mengelová.
Poslanec Sociálnědemokratické strany Madis Kallas uvedl, že nastal čas přestat problémy zlehčovat a že stát by měl zaujmout jasný a důrazný postoj. Podle něj Estonsko kvůli svému opatrnému přístupu zůstává ve srovnání s ostatními zeměmi výjimkou.
„Estonsko je v současnosti jednou z mála zbývajících šedých zón, které dosud nepřijaly žádná legislativní opatření, na rozdíl od ostatních evropských zemí,“ řekl Kallas v souvislosti s výzvami k zákazu, které zaznívají v Evropě.
Kallas poukázal na zpětnou vazbu od psychiatrů a psychologů týkající se dopadu sociálních sítí na duševní zdraví mladých lidí.
„Nejsem součástí současné vlády. Kdybych byl, zaujal bych rozhodnější přístup,“ dodal Kallas. „Jedna věc se mi nelíbí: neustále se zdá, že chceme problém zlehčovat. Faktem totiž je, že mozek malého dítěte ještě není připraven na výzvy, které představují sociální sítě, jejich algoritmy a modely.“
Poslanec Konzervativní lidové strany Estonska (EKRE) Rain Epler se staví proti zákazu zavedenému státem. Argumentuje tím, že takový zákaz odráží snahu rodičů zbavit se odpovědnosti.
„Rozhodně nepodporuji zákaz,“ uvedl Epler. „Někdy mám pocit, že je poměrně dost rodičů, kteří nechtějí sami nastavovat svým dětem hranice a jejich život by byl jednodušší, kdyby zákaz zavedly školy nebo dokonce stát. Nemuseli by to pak dělat sami. Výchova dětí a odpovědnost za to, aby z nich vyrostli dobří a plnohodnotní členové společnosti, je především úkolem rodičů,“ řekl Epler.
Podle Eplera by stát neměl regulovat obsah ani zavádět plošná omezení, může však vyvíjet tlak na technologické společnosti.
„Ve Spojených státech vedly soudní spory k vynesení rozsudků a uložení vysokých pokut. Interní dokumenty společností, jako jsou Meta a TikTok, jasně ukázaly, že jejich produkty záměrně vyvíjely tak, aby byly návykové,“ dodal Epler.
Mladí lidé zákazy jednoduše obcházejí
Tvůrkyně obsahu Maria Rannaväliová zavzpomínala na začátky své kariéry a upozornila, že věková omezení na sociálních sítích byla vždy převážně symbolická.
„Založila jsem si účet na YouTube s použitím roku narození své matky. Byla jsem o rok mladší, než bylo povoleno, protože minimální věková hranice byla třináct let. Už tehdy byla tato omezení spíše symbolická než cokoli jiného. A pokud jde o poselství, které by případný zákaz vyslal, v podstatě by to znamenalo, že máme další pravidlo, ale nikoho nezajímá, zda se skutečně dodržuje,“ uvedla Rannaväliová.
„Hrozí, že se věková omezení stanou pohodlným a snadným řešením, díky němuž vlády ukážou, že něco dělají, aniž by se zabývaly skutečnou složitostí problému,“ dodala Rannaväliová.
Maria Murumaa-Mengelová doplnila, že snaha mladých lidí obcházet omezení je každodenní realitou.
„Během workshopů nám mladí Estonci vyprávěli, jak používají občanské průkazy svých rodičů a VPN. Je neuvěřitelné, jak jsou vynalézaví,“ uvedla.
Hudebnice a matka Sandra Sillamaaová uznala, že pro rodiče je nesmírně obtížné nastavovat dětem hranice bez podpůrného rámce, a proto potřebují oporu. Ve svém vlastním životě zavedla přísná opatření, například má aplikaci Instagram v telefonu pouze tři dny v týdnu a na noc ji úplně maže. Podpořila by také radikálnější celostátní přístup, který by se nevztahoval pouze na děti, ale na celou společnost.
„Kdybych se stala první estonskou ministryní pro chytrá zařízení a internet, začala bych u dospělých: sociální sítě by byly každý den po určité hodině zakázané,“ navrhla Sillamaaová.
„Například od 20:00 do 8:00, aby spolu lidé více komunikovali a celkově se zlepšilo duševní zdraví. Začít se musí u rodičů. Nemůžete dětem zakazovat obrazovky, když sami neustále zíráte do telefonu,“ dodala Sillamaaová.
Článek napsal Taavi Eilat (ERR), poprvé byl publikován 11. listopadu 2026 v 12:49 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.