Maskovaní agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v sobotu v Seattlu zadrželi dva lidi na přeplněném nástupním mostě při nástupu do letadla směřujícího do Los Angeles. Cestující i zaměstnance to podle letecké společnosti Alaska Airlines rozrušilo a let nabral zpoždění, napsala dnes agentura AP. ICE od léta zintenzivnil zatýkání na letištích a zaměřuje se zejména na osoby s prošlými vízy.
Incident se stal v sobotu ráno místního času na mezinárodním letišti Seattle-Tacoma ve městě, které se nachází ve státě Washington. Na videu kolujícím po internetu je vidět, jak se agenti v neoznačených bundách a khaki kalhotách s někým perou na zemi a pak odvádějí alespoň jednoho člověka, zatímco žena křičí, že jí odnášejí dceru a že má pracovní povolení.
ICE v prohlášení uvedl, že jeho agenti provedli cílenou operaci s cílem zatknout Ricarda Larronda Mendozu, imigranta z Mexika, který podle úřadu překročil platnost svého víza a tím porušil americké zákony. Jiná cestující, Sofia Hernandezová Mejiaová, podle ICE během konfrontace vylila na agenty horkou kávu. Úřad o ní zjistil, že se do USA dostala nelegálně z Mexika a že také překročila platnost svého víza. Mohla by být obviněna z napadení federálního úředníka.
„Jsme znepokojeni ranním zásahem bezpečnostních složek při nástupu na palubu letu číslo 1306. Uvědomujeme si, jak traumatizující byl tento incident pro dotčené zaměstnance i pasažéry. Zavázali jsme se zacházet s každým cestujícím s důstojností a respektem,“ uvedla letecká společnost s tím, že agenti ICE tento zásah předem neoznámili.
Aerolinky také oznámily, že spolupracují se správcem letiště, aby ověřily, zda byly dodrženy předpisy, a také že vznesly obavy u příslušných orgánů. Správce v prohlášení uvedl, že zatčení bylo traumatizující nejen pro dotčenou rodinu, ale i pro ostatní pasažéry, a že místní úřady budou incident vyšetřovat.
Guvernér Washingtonu vyzval ke zrušení ICE
Demokratický guvernér státu Washington Bob Ferguson označil taktiku ICE za „hluboce neamerickou“ a vyzval ke zrušení úřadu. Video označil za děsivé a mrazivé s tím, že se vyšetřuje, jak se agenti dostali na nástupní most. Podle něj porušili zákon tohoto státu, který v březnu podepsal a který omezuje zakrývání obličeje u příslušníků bezpečnostních složek.
„Potřebujeme systém prosazování imigračních předpisů a ochrany hranic, který bude účinný, etický a humánní. A ICE tím systémem není, ten se reformovat nedá,“ dodal Ferguson.
ICE si vysloužil kritiku za rozsáhlé razie v ulicích amerických měst, které jsou součástí přísné protiimigrační politiky republikánského prezidenta Donalda Trumpa a jejichž cílem je deportovat co nejvíce migrantů z USA. Podle lidskoprávních aktivistů a médií ale imigrační agenti používají mnohdy brutální metody. Od letošního ledna při zákrocích zastřelili nejméně tři osoby.