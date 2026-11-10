Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Podle odhadů vědců z Cambridgeské univerzity by dodržování doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) týkajících se znečištění ovzduší mohlo v zemích s nízkými a středními příjmy každoročně zachránit více než devět milionů lidských životů.
Znečištění venkovního ovzduší představuje celosvětově největší environmentální hrozbu pro lidské zdraví. Je spojováno se zvýšeným výskytem kardiovaskulárních a plicních onemocnění, jako jsou ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, astma či chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), ale také s výskytem demence. Tato onemocnění mají nejen závažné dopady na pacienty a jejich rodiny, ale představují také značnou ekonomickou zátěž v podobě nákladů na zdravotní péči a ztráty produktivity práce.
Vědci zkoumali možné zdravotní a ekonomické přínosy zlepšení kvality ovzduší ve 136 zemích s nízkými a středními příjmy. Zaměřili se především na znečištění jemnými prachovými částicemi (PM2,5) a oxidem dusičitým. Údaje o znečištění ovzduší, populaci a zdravotním stavu obyvatel propojili s vědeckými poznatky o souvislostech mezi znečišťujícími látkami, nemocností a úmrtností. Pomocí počítačového modelování následně odhadli, jak by se mohl změnit počet úmrtí a nových případů onemocnění, pokud by koncentrace těchto látek klesly na hodnoty doporučené právě WHO.
Podle výsledků studie zveřejněné ve vědeckém časopise Environment International by dodržování doporučených limitů pro jemné prachové částice PM2,5 mohlo ve 136 zkoumaných zemích během jediného roku zabránit přibližně 9,4 milionu úmrtí – nebo je alespoň oddálit. V případě oxidu dusičitého by mohlo jít o dalších 1,1 milionu úmrtí. Tyto odhady však nelze jednoduše sčítat, protože se mohou částečně překrývat – snížení koncentrací obou znečišťujících látek by totiž mohlo zabránit úmrtí stejných lidí.
Čistší ovzduší by snížilo nemocnost i náklady na zdravotní péči
I splnění méně přísných prozatímních cílů WHO by mělo významný přínos pro veřejné zdraví. Podle odhadů vědců by mohlo snížit počet úmrtí souvisejících se znečištěním jemnými prachovými částicemi přibližně o 6,6 milionu a v případě oxidu dusičitého o 435 tisíc.
Přínosy zlepšení kvality ovzduší se však neomezují pouze na snížení úmrtnosti. Podle odhadů vědců by dodržování doporučených limitů pro jemné prachové částice PM2,5 mohlo během jediného roku snížit počet nových případů chronické obstrukční plicní nemoci o 2,8 milionu, demence o 1,1 milionu, ischemické choroby srdeční o 7,3 milionu a cévních mozkových příhod o 2,3 milionu.
Zlepšení kvality ovzduší by mělo také významné ekonomické přínosy. Nižší výskyt onemocnění by vedl ke snížení výdajů na zdravotní péči i ke zmírnění ztrát produktivity práce, protože zaměstnanci by kvůli nemocem, kterým lze předcházet, méně často chyběli v práci.
Dosažení doporučených limitů pro jemné prachové částice PM2,5 by například mohlo přinést roční úspory přímých nákladů na zdravotní péči ve výši 11,8 miliardy dolarů (zhruba 256 miliard korun) v případě ischemické choroby srdeční, 5,9 miliardy dolarů (asi 128 miliard korun) u cévních mozkových příhod a 8,6 miliardy dolarů (přibližně 187 miliard korun) v případě demence.
Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 10. listopadu 2026 07:50 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.
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