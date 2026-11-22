Tématem Nedělní debaty je tento týden otázka posílení důvěry v demokracii, životní úroveň lidí v českých regionech či bezpečnostní hrozby v tuzemsku a Evropě. Pozvání do diskuse moderované Lukášem Dolanským přijali ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě), předseda Pirátů Zdeněk Hřib, předseda Přísahy Róbert Šlachta a šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba. Politickou debatu doplňuje panel expertů moderovaný Danielem Takáčem.
Součást panelu odborníků jsou tento týden komentátor Lidových novin Petr Kamberský, politoložka Anna Shavit, diplomat a bývalý politik Karel Kühnl a redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný.
- Domácí
- Nedělní debata
- Bezpečnost
- Demokracie
- Životní úroveň
- Evropa
- Česko
- Česká republika
- USA
- Čína
- Rusko
- Šen-čen
- Politika
- Boris Šťastný
- Motoristé sobě
- Zdeněk Hřib
- Piráti
- Róbert Šlachta
- Přísaha
- Martin Kuba
- Naše Česko
- Bezpečnostní hrozby
- Petr Kamberský
- Anna Shavit
- Karel Kühnl
- Jaroslav Spurný
- Lukáš Dolanský
- Daniel Takáč
- Lidové noviny
- Respekt
- Bezpečnostní hrozba