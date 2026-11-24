Obavy z přelévání rusko-ukrajinské války sílí. Nové bezpečnostní incidenty jsou hlášeny od Finského zálivu až po pobřeží Libye.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ukrajinské útoky na ruské lodě u libyjského pobřeží za zcela legitimní. Zdůvodnil to tím, že je Moskva využívala k vojenským účelům.
Podle ukrajinského prezidenta sedm námořních dronů potopilo jednu z nejnovějších korvet ruského loďstva a zároveň poškodilo nákladní loď převážející zbraně. Zelenskyj varoval, že tyto operace budou pokračovat, protože omezují schopnost Ruska podporovat konflikty a destabilizaci v regionu.
K útoku u Libye došlo pouhý den po zásahu ruské nákladní lodi Sparta II ve Finském zálivu v Baltském moři. Loď byla následně odtažena do Petrohradu.
Východní hranice NATO
Napětí zároveň roste také na východních hranicích NATO.
Ruský dron během útoku na západní Ukrajinu krátce narušil polský vzdušný prostor. Přestože byl původně vydán rozkaz k jeho sestřelení, polské ozbrojené síly se nakonec rozhodly nezasahovat, protože dron změnil kurz a riziko pro civilní obyvatelstvo bylo vyhodnoceno jako vysoké.
Incident se odehrál jen několik dní poté, co na polské území dopadly tři ruské střely s plochou dráhou letu. NATO již rozhodlo o rozmístění letounů včasné výstrahy a velení AWACS v Polsku.
Ruské síly mezitím podnikly intenzivní útoky na Kyjev a Záporoží. Podle informací deníku Financial Times navíc americký ministr obrany Pete Hegseth dosud neschválil dodávku šedesáti protiraketových střel pro ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot.
V této atmosféře zvýšeného napětí Moskva varuje, že rozhodnutí Estonska uzavřít od 1. prosince hranice s Ruskem by mohlo vést dokonce k otevřenému vojenskému konfliktu.
Článek napsaný ERTNews, poprvé byl publikován 24. listopadu 2026 v 11:39 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.