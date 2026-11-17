Vláda by podle prezidenta Petra Pavla měla reflektovat názory občanů a případně podle toho také upravovat svůj program. Pavel to řekl ČT při oslavách 17. listopadu na Národní třídě v Praze v reakci na nedělní demonstraci na Letné. Podle hlavy státu tam zaznělo mnoho podnětů, které si zaslouží diskusi. Nepřítomnost premiéra Andreje Babiše (ANO) na připomínkových akcích k 17. listopadu označil za jeho rozhodnutí a upozornil, že účast není povinná. K samotnému výročí Pavel uvedl, že lidé by si neměli idealizovat minulost a věřit, že před rokem 1989 bylo lépe.
„Samotný fakt, že je něco v programovém prohlášení, ještě neznamená, že je to správně. Je to výrazem toho, že většina voličů si něco takového přeje, ale to neznamená, že by neměli přihlížet k tomu, co si přeje menšina. Není to zas tak malá menšina – výsledky nebyly pro vládu jednoznačné. Měla by brát v úvahu, že velká část veřejnosti může mít jiný názor, a o těch názorech by s ní měla diskutovat, protože je vládou pro celou zemi, nejenom pro své vlastní voliče,“ vzkázal prezident.
Pavel také poukázal na to, že současná mladá generace má největší obavu ze své budoucnosti. Podle něj je zapotřebí s mladými lidmi o těchto obavách mluvit. „Nenaslouchat tomu, co říkají, by skutečně bylo špatně,“ řekl k současným studentským aktivitám.
Pavel ocenil, že protest proběhl kultivovaně
Vláda by podle něj měla komunikovat se všemi skupinami lidí, aby se necítili odtržení, a žádnou z nich neupřednostňovat. Zmínil i důležitost komunikace na úrovni samospráv a krajů. „Pokud se nebudeme snažit oslovovat všechny občany, vždycky tady budou rozkoly,“ podotkl.
Ocenil, že demonstrace na pražské Letné byla spořádaná a kultivovaná. „Buďme rádi, že se u nás při vyjadřování protestů nezapalují auta a nerabují obchody,“ poznamenal v narážce na nedávné události ve Francii či Itálii.
Radiožurnálu prezident řekl, že lidé na demonstracích mohou vyjádřit jakýkoli názor, i kdyby neměl oporu v reálných možnostech. „Andrej Babiš nemá pravomoc odvolat předsedu Poslanecké sněmovny (Tomia Okamuru, SPD),“ upozornil. Lidé ale podle něj takovými požadavky vyjadřují nesouhlas se způsobem výkonu konkrétní funkce a vláda by jejich názor měla vnímat, protože to odráží i její reputaci.
Letošní oslavy 17. listopadu ovlivnila nespokojenost části veřejnosti s kroky ministerstva kultury pod vedením Oty Klempíře (za Motoristy) a také se záměrem vlády změnit financování veřejnoprávních médií.
Na Letné v neděli proti krokům vlády demonstrovaly stovky tisíc lidí. Babiš poté vzkázal, že vznesené požadavky pořádajícího spolku Milion chvilek – tedy mimo jiné odvolání Okamury (SPD) a odebrání ministerstva obrany z gesce SPD – nebude zvažovat. Na zrušení televizních a rozhlasových poplatků trvá.
„Lidskou vlastností je nevážit si dobrého bydla“
Pavel v úterý na Národní třídě varoval před idealizováním minulosti. „Tu dobu jsem zažil, můžu srovnávat a můžu férově říct, že v čem žijeme dnes, je výrazně lepší, než co bylo dříve,“ řekl prezident ke srovnání současné situace a komunistického režimu. Zdůraznil, že se zemi nedaří špatně a že je ve světě respektovanější, než byla před rokem 1989. „Řekl bych, že je lidskou vlastností nevážit si dobrého bydla. Čím déle žijeme v bezpečí, komfortu, dostatku, fungujících službách, tím více to považujeme za samozřejmé,“ uvedl.
Hlava státu také upozornila, že demokracii nelze považovat za samozřejmost. „Demokracie nikdy není perfektní a nikdy nebude. Záleží na nás všech, kolik pozornosti jí budeme věnovat. Pokud ji necháme zakrnět, bude špatná,“ řekl Pavel s tím, že demokracie přináší také odpovědnost a povinnosti.
Prezidentův příchod provázel potlesk a skandování jeho jména, ale i pískání některých přítomných. Pavel novinářům řekl, že věří, že spory nebudou charakteristické pro tento den a že si lidé půjdou atmosféru na Národní třídě spíš užít. Ocenil přitom, že Češi zatím dokážou spory mezi sebou řešit kultivovaně. Do země se podle něj zatím nepřeneslo zhoršení situace, které je patrné v jiných částech Evropy.
Prezident hájí Babišovu cestu do Izraele
K nepřítomnosti Babiše na připomínkových akcích prezident řekl, že účast na státním svátku není ničí povinností. Zároveň premiérovu cestu do Izraele hájil. „Rozhodně návštěvu Izraele nepovažuji za únik nebo něco zbytečného. Téma, o kterém tam jedná, je velice aktuální,“ konstatoval Pavel.
Babiš chce v Izraeli jednat o možném pořízení systémů protivzdušné obrany, podle prezidenta by takový krok byl pro Česko žádoucí.