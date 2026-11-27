Aby během obrany Mariupolu v roce 2022 projely ukrajinské jednotky ruským kontrolním stanovištěm, použily na svých vozidlech ruské vojenské označení a nasadily si pásky na rukávy ve stylu ruské armády. Konvoj projel bez jediného výstřelu. „Zdá se, že nad námi musel bdít Bůh,“ říká Bohdan, voják z Chmelnyckého. Později, po odchodu z oceláren Azovstal, padl do ruského zajetí. Na svobodu se dostal ještě téhož roku v rámci výměny zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou.
Bohdan v rozhovoru pro Suspilne Chmelnyckyj vypráví o obraně města, pomoci civilistům, zajetí i návratu domů.
„Musel nad námi bdít Bůh.“ Jak vojáci projeli ruským kontrolním stanovištěm
Po zahájení rozsáhlé ruské invaze zaútočily ruské síly na radarové stanice a systémy protivzdušné obrany v okolí Mariupolu, vzpomíná Bohdan. Té noci měl službu a jeho pluk byl uveden do stavu vysoké pohotovosti.
„Byl jsem přidělen k záložnímu velitelskému stanovišti v centru města, uvnitř tramvajové a dopravní odborné školy. Kousek dál byl velký sovětský bunkr. Asi o týden a půl později bylo velitelské stanoviště přesunuto na Azovstal, jak město postupně obkličovali.“
Na začátku obléhání bylo stále možné do Mariupolu vjíždět, protože ruští vojáci propouštěli některé lidi, kteří tvrdili, že jsou místní.
„Později začaly ukrajinské jednotky ustupovat z různých sektorů města. Můj útvar se sloučil se zbytkem jiného sektoru. Museli jsme se dostat z Ilčičovy železárny na Azovstal. Konvoj zahrnoval bojovníky Azov, některé námořníky a pohraničníky.“
Aby projeli ruským kontrolním stanovištěm, rozhodli se podle Bohdana využít ruské vojenské symboly.
„Uvázali jsme si nárameníky v ruském stylu a namalovali jsme označení na vedoucím vozidle konvoje. Nepamatuji si, jestli jsme namalovali ‚V‘ nebo ‚Z‘ — jedno z těchto písmen. Konvoj vyrazil z Ilčičovy továrny. Podél cesty byla ruská kontrolní stanice. Zdá se, že nás Bůh chránil, protože jsme projeli rovnou bez jediného výstřelu. Ruští vojáci viděli označení na vozidlech a nechali projít celý náš konvoj. Díky tomu prostému zázraku jsme se dostali na Azovstal.“
„Kdybych nepomohl dětem, co bych byl za člověka?“
Bohdan vzpomíná, že si první dny obléhání Mariupolu pamatuje kvůli bojům, ale také kvůli lidem, kteří stáli v dlouhých frontách na potraviny a pohonné hmoty, kvůli prázdným regálům v obchodech a postupnému mizení známek běžného života ve městě.
„Během prvních dvou dnů se regály v obchodech úplně vyprázdnily. Fronty byly hrozné. Kousek chleba stál 160 hřiven (asi 79 korun). Rabování a loupeže začaly okamžitě; lidi ovládlo zoufalství a panika. Co mě nejvíc zasáhlo, bylo, že lidé brali věci z obchodů, které už ve městě bez elektřiny nebo pravidelných dodávek neměly žádný smysl. Vidíte, jak rychle lidé v Mariupolu psychicky selhávali.“
Ukrajinští vojáci se zároveň snažili pomáhat civilistům, kteří ve městě zůstali, dodává Bohdan.
„Jednoho dne jsem dorazil do školy, kde se ukrývalo 137 lidí v suterénu, včetně 37 dětí a sedmi kojenců. Lidé postrádali jídlo, elektřinu a palivo do generátoru. Ředitel školy mi ukázal, kde měl palivo, protože se bál, že by ho lidé spotřebovali jen na dobíjení telefonů nebo ohřívání věcí. Sdílel jsem naši zásobu paliva s nimi a také jsem jim dal jeden z velkých izolačních kontejnerů, které vojáci používali k přepravě teplých jídel z polní kuchyně v Azovstalu.“
Začal shánět mléko, plenky a další nezbytné věci pro děti. „V porodnicích v Mariupolu ženy začaly ztrácet mateřské mléko kvůli stresu a novorozenci potřebovali nakrmit. Tak jsem shromáždil mléko z obchodů a doručili jsme ho tam pro miminka. V jednom skladu jsem našel pleny. Některé balíčky byly poškozené od střepin po dělostřeleckém ostřelování, takže vojáci je prohledali a neporušené dali dětem.“
Podle Bohdana potřebovali zásoby a potraviny také samotní vojáci, přesto se snažil dělit s dětmi o vlastní zásoby.
„Kdykoli jsem viděl děti, dal jsem jim část našich zásob. Věděl jsem, že jim mohu pomoct, a udělal jsem vše, co jsem mohl. Kdybych nepomohl dětem, kým bych potom byl?“
Z Azovstalu do zajetí
Obránci v Azovstalu doufali, že se podaří obléhání prolomit. Bylo jim řečeno, že se shromažďují síly, které se pokusí prorazit do obklíčeného města. Hovořilo se také o možnostech evakuace, včetně odvozu po moři do Turecka, vzpomíná Bohdan.
Současně podle něj připravovali vlastní plán průlomu. „Zpočátku jsme se připravovali na pokus o útěk pěšky. Shromáždili jsme mapy, připravili si suché potraviny a powerbanky a pořídili dron. Plán byl takový, že pokud to bude nutné, pokusilo by se kolem osmi až deseti lidí opustit Azovstal. Nikdo nechtěl jít do zajetí. Byli jsme však vyčerpaní a zásoby jídla se rychle tenčily. Nakonec jsme plán úniku opustili a dostali jsme rozkazy odejít do zajetí.“
Odchod obránců z Mariupolu trval od 16. do 20. května 2022, dodává Bohdan. Před odchodem velitelé sestavili seznamy a zkontrolovali počet příslušníků jednotek. Vojáci mezitím vyložili zbraně a zničili telefony, dokumenty, mapy i další citlivé materiály.
„Má skupina byla považována za ‚šťastnou‘ – byli jsme mezi posledními, kdo vstoupili do Azovstalu z města, a mezi posledními, kdo odešli do zajetí.“
Cigareta k narozeninám v Olenivce
Po příjezdu do trestanecké kolonie v Olenivce začaly přijímací procedury. Zahrnovaly osobní prohlídky, zabavení osobních věcí, fotografování, snímání otisků prstů a tělesné prohlídky, říká Bohdan. Vězněným vojákům byly odebrány také biologické vzorky.
Bohdan strávil v Olenivce první dva měsíce zajetí a oslavil tam narozeniny. Na dárek od svých spolubojovníků podle svých slov dodnes živě vzpomíná.
„Moji přátelé mi dali cigaretu. Byl jsem nejšťastnější muž naživu – měl jsem svou vlastní cigaretu.“
Vězni v kolonii museli podle obránce nastupovat na ranní a večerní nástupy. Zpočátku byli nuceni poslouchat ruskou státní hymnu, později ji museli zpívat zpaměti. „Chyba mohla mít následky.“
Později byli podle Bohdana převezeni do takzvané Generální prokuratury Doněcké lidové republiky. Tam jim oznámili, že dohody projednávané před odchodem z Azovstalu nebudou dodrženy. Přečetli jim články trestního zákoníku, podle nichž je ruské úřady údajně plánovaly stíhat. Bohdan byl následně převezen do doněcké vazební věznice.
Jedné noci se otevřely dveře cely a vězni uslyšeli, jak někdo čte jejich příjmení, vzpomíná voják. Nejprve odváděli jednotlivé vězně, později začali vybírat také skupiny z dalších cel.
„Po tom, co jsme tam byli přivedeni, byli noví vězni z kolonie Olenivka do vazební věznice přiváděni prakticky každý den. Byla zde přijímací procedura — když vstoupíte do nového zadržovacího zařízení, procházíte sérií bití. Neočekával jsem od toho nic dobrého.“
„Pánové, vítejte.“ Jak poznal, že se vrací domů
Před převozem měli vězni zalepené oči a svázané ruce. Naložili je do nákladního auta bez lavic a sedadel, vzpomíná Bohdan.
„Seděli jsme na podlaze – nebyly žádné lavice, žádné stoličky, nic. Dlouho jsme jeli neznámým směrem, úplně dezorientovaní v čase a prostoru. Bylo horko a nedostali jsme žádnou vodu. Ti, kteří ztratili vědomí, byli omráčeni paralyzérem. Osobně jsem měl dojem, že to nebyla výměna vězňů, zvlášť vzhledem k tomu, jak jsme byli přepravováni. V letadle nám zpočátku byla zima, a pak zapnuli topení – byli jsme skrz naskrz propocení. Především jsme neměli tušení, kolik času uplynulo, nebo kam nás vezou. Byli jste úplně dezorientováni, neměli jste tušení, zda je den, nebo noc. Kolik času uplynulo – pět minut, nebo pět hodin?“
Po přistání vojáka odvedli z letadla. Ruce měl stále svázané a oči zakryté, říká.
„A pak jsem slyšel slova, která jsem nikdy nečekal, že uslyším od strážného. Upozornil mě na schody a chytil mě pod paže. Místo toho, aby mě shodil dolů po schodech, mě skutečně varoval a řekl: ‚Dávej pozor, kam šlapeš,‘ a vedl mě dolů, držel mě za paže. Pro mě to byl první zvláštní signál během celé přepravy.“
Později vězně umístili do autobusu, dodává Bohdan. „Muži vedle mě se nějakým způsobem podařilo mírně uvolnit svou škrabošku a podíval se ven. Rozpoznal město a řekl: ‚Jsme v Gomelu.‘ Bylo to město Gomel v Bělorusku. Z geografie vím, že Gomelský region sousedí s Kyjevskou a Černihivskou oblastí.“
Autobusy záhy dorazily k ukrajinským hranicím a zajatci byli převezeni na neutrální území. Tam podle vojáka poprvé uslyšeli ukrajinštinu.
„A potom jsme uslyšeli: ‚Pánové, vítejte. Nyní, jak budu vyvolávat vaše příjmení, prosím, přistupte ke mně.‘ To vše v ukrajinštině. Sundali nám škrabošky a uvolnili ruce. V tu chvíli jsme si uvědomili, že to byla výměna.“
Po propuštění mohl Bohdan zavolat své ženě. Jeho rodina v tu chvíli podle něj o výměně zajatců ještě nevěděla. „Jakmile jsem dostal možnost zavolat, okamžitě jsem zavolal své ženě. A poprvé po dlouhé době jsem si uvědomil, že jedu domů.“
Článek napsala Jaryna Kocjubynská (Suspilne), poprvé byl publikován 25. listopadu 2026 v 19:15 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.