Výzkumníci z Rižské technické univerzity (RTU) dosáhli nového světového rekordu v technologii přenosu dat, informuje lotyšský veřejnoprávní rozhlas Latvian Radio. Pomocí speciálního optického vlákna s dutým jádrem se jim podařilo předvést mimořádně rychlý přenos dat, který by v budoucnu mohl pomoci při rozvoji datových center pro umělou inteligenci a komunikačních sítí nové generace. Vědci svůj úspěch již představili odborníkům na vědu a technologie ve Spojených státech a plánují na projektu dále pracovat.
Oskars Ozoliņš z Institutu fotoniky, elektroniky a elektronických komunikací RTU v laboratoři předvedl princip zapojení, díky němuž lotyšský výzkumný tým nedávno stanovil nový světový rekord v rychlosti přenosu dat. Kombinací inovativního optického vlákna a nové vlnové délky lze přenášet dvě stě gigabitů dat za sekundu na vzdálenost 500 metrů bez zesilování optického signálu. Jde již o profesorův dvanáctý rekord.
Ozoliņš uvedl: „Za tento rekord vděčíme tomu, že používáme vlnovou délku označovanou jako tisící pásmo neboli jeden mikrometr. Toto pásmo se dosud pro optický přenos dat příliš nevyužívalo. Je zajímavé tím, že díky němu můžeme dosáhnout mnohem vyšší energetické účinnosti optoelektronických součástek ve vysílači i přijímači než u standardních oken označovaných jako pásma C a O. Nyní však pracujeme v takzvaném pásmu T. Pokud spojíme vysílač, přijímač i součástky mezi nimi, může být celý systém energeticky účinnější. Využití nové vlnové délky v optických komunikacích by pak skutečně mohlo znamenat revoluci.“
Součástkou, která umožňuje optimalizovat uvedenou vlnovou délku, a tím zrychlit přenos dat, je optické vlákno s dutým jádrem. Světlo v něm prochází centrálním kanálem vyplněným vzduchem nebo inertním plynem.
Profesor uvedl, že tento nový typ vlákna má velký potenciál a mohl by nahradit dosud používaná vlákna v datových centrech.
„Právě to chceme tímto světovým rekordem dokázat veřejnosti i průmyslu: že propojení těchto součástek nabízí velké obchodní příležitosti. Optické vlákno s dutým jádrem nám umožňuje zvolit si vlnovou délku. A pokud takovou možnost máme, samozřejmě vybereme tu nejlepší,“ řekl Ozoliņš.
Rekord v přenosu dat umožnil vědcům lépe pochopit, jaké technologie budou potřeba pro komunikační infrastrukturu nové generace. Podle Ozoliņše by se tento projekt mohl stát lotyšským „jednorožcem“, tedy mimořádně úspěšnou komerční společností, v oblasti mikročipů. Nový člen výzkumného týmu Abdul Hayee z Pákistánu uvedl, že vždy chtěl pracovat v oblasti telekomunikací a přímo přispívat k rozvoji vědy.
„Ano, i já sním o jednorožci. Mladí lidé by měli usilovat o své cíle, přispívat Lotyšsku a dělat naši zemi velkou,“ řekl.
Součástí výzkumného týmu je také mladý vědec Deniss Žurikovs, který připustil, že stejně jako ve sportu i ve vědě motivuje dosahování rekordů k stále lepším výsledkům.
Žurikovs uvedl: „Původně jsem chtěl být programátorem, ale pak se ukázalo, že svět nabízí v zásadě mnohem více zajímavých věcí. A když se jim začnete věnovat, jsou pro vás stále zajímavější. Dá se to přirovnat k jakési nekonečné cestě, protože vždy chcete dosáhnout nějakých výsledků a vidět výsledek své práce. Nevím, stává se z toho taková závislost. Pořád chcete dělat něco nového. I to je jeden z důvodů, proč bych zde chtěl zůstat na doktorském studiu a možná se jednou stát profesorem.“
Výsledek výzkumu již tým představil mezinárodním představitelům průmyslu a vědy na konferenci o fotonice ve Spojených státech. Oskars Ozoliņš dodává, že výzkumníci nyní také připravují žádosti o různé budoucí evropské projekty, které jim umožní dále rozvíjet komunikační systémy nové generace.
Článek napsala Sintija Amboteová (Latvian Radio), poprvé byl publikován 25. listopadu 2026 v 11:17 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.