Německá média informovala, že Rusko možná připravuje vypuštění družice nesoucí jadernou zbraň na oběžnou dráhu Země. Podle odhadů výzkumníků by to Rusku mohlo umožnit zasahovat družice jiných zemí. Stanice LSM vysvětluje, jak by Rusko mohlo poškodit nebo zničit družice zapojené do protidružicových operací a proč státy posilují své schopnosti ve vesmíru.
Média: Rusko možná připravuje vypuštění družice nesoucí jadernou zbraň
Německá média WDR, NDR a Süddeutsche Zeitung 23. listopadu s odvoláním na západní zpravodajské služby informovala, že Rusko možná ještě letos připravuje vypuštění družice nesoucí jadernou zbraň na oběžnou dráhu Země.
Podle mediálních zpráv byla ruská družice „Sputnik-S“ na základě zpravodajských hodnocení již sestavena, nachází se poblíž Moskvy a je připravena k vypuštění na oběžnou dráhu Země.
Ruské velvyslanectví v Německu uvedlo, že o žádné takové družici nemá informace, zprávy šířené médii označilo za „součást propagandistické kampaně“.
Pokud jsou informace německých médií přesné, znamenalo by to, že Spojené státy a Evropa nedokázaly Rusku zabránit ve vývoji takové družice.
Jak by ruská družice „Sputnik-S“ nesoucí jadernou zbraň mohla ovlivnit ostatní družice?
Podezření, že Rusko vyvíjí družici vybavenou jadernou zbraní, existují již mnoho let. V roce 2024 Spojené státy oznámily, že Rusko vyvíjí zbraň, kterou by bylo možné rozmístit ve vesmíru a vybavit jadernou hlavicí. Rusko toto tvrzení odmítlo.
Zpráva německých médií neodpovídá na otázku, zda Rusko skutečně plánuje družici „Sputnik-S“ vypustit, nebo zda k tomu pouze disponuje potřebnými schopnostmi. V současnosti neexistují přímé důkazy, že se Rusko připravuje na vypuštění družice „Sputnik-S“ s jadernou hlavicí na oběžnou dráhu Země.
Výzkumníci z Institutu pro výzkum zahraniční politiky (FPRI) se domnívají, že vypuštění takové družice by pro Rusko mohlo být výhodné, zejména během prezidentství Donalda Trumpa. S ohledem na Trumpovy veřejně vyjadřované postoje k ruskému vládci Vladimiru Putinovi se podle výzkumníků může stát, že nebude mít takovou tendenci reagovat na rozmístění družice „Sputnik-S“ na oběžné dráze důrazně.
Výzkumníci z FPRI se domnívají, že družice „Sputnik-S“ by mohla poškodit nebo zničit družice jiných zemí dvěma způsoby.
Prvním z nich je záření uvolněné při jaderném výbuchu, které by mohlo poškodit družice nacházející se v blízkosti „Sputniku-S“. Účinky by se projevily okamžitě.
Tímto způsobem by mohly být zasaženy družice na nízké oběžné dráze Země, která se nachází ve výšce přibližně 160 až 2000 kilometrů nad zemským povrchem. Na ní operuje většina komerčních družic, včetně satelitů „Starlink“ společnosti SpaceX.
Druhý způsob souvisí s elektrony uvolněnými při štěpení jader, k němuž dochází během jaderného výbuchu. Jeho důsledky by mohly dlouhodobě zasáhnout mnohem větší počet družic. Magnetické pole Země by mohlo tyto elektrony zachytit a udržet v takzvaných Van Allenových radiačních pásech, které pomáhají chránit Zemi před škodlivým kosmickým zářením tvořeným nabitými částicemi.
Pokud by se produkty jaderného štěpení dostaly do Van Allenových pásů, vystavovaly by družice škodlivému záření po delší dobu.
Použití jaderných zbraní na oběžné dráze by rovněž způsobilo kontaminaci, která by mohla družice poškodit nebo zničit při vzájemných srážkách. Taková kontaminace by představovala dlouhodobou hrozbu pro všechny družice bez ohledu na to, komu patří.
Je možné, že hlavním ruským cílem ve vojenském konfliktu by bylo poškození nebo zničení družic „Starlink“ společnosti SpaceX. Moskva považuje „Starlink“ za družicový systém dvojího užití, který Ukrajina využívá k provádění útoků na cíle na ruském území i k obraně před útoky.
Vzhledem ke schopnosti společnosti SpaceX doplňovat konstelaci „Starlink“ výrobou a vypouštěním náhradních družic by bylo obtížné její provoz dlouhodobě narušit. Dočasné snížení počtu funkčních družic „Starlink“ by však mohlo Rusku ve válce proti Ukrajině poskytnout výhodu.
Šéf NATO: Aliance se ubrání všem hrozbám
Generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na zprávy o možných ruských plánech týkajících se družice „Sputnik-S“ uvedl, že Aliance se bude bránit jakýmkoli hrozbám, ať už ve vesmíru, nebo přicházejícím z vesmíru.
„Vždy zajistíme obranu každého centimetru území NATO, což zahrnuje i ochranu naší bezpečnosti ve vesmíru,“ dodal Rutte.
Dodal, že NATO má k dispozici řadu možností, jak na podobné hrozby reagovat.
„Ve vojenské oblasti budeme nadále vyhodnocovat naše schopnosti odstrašení a obrany a v případě potřeby je posilovat,“ pokračoval šéf NATO.
NATO již dříve uvedlo, že útok ve vesmíru nebo z vesmíru by mohl vést k aktivaci článku 5 alianční smlouvy. O případných odvetných opatřeních by se však rozhodovalo individuálně podle konkrétní situace.
Veřejně však není známo, zda se členské státy NATO dohodly na pravidlech pro postup a případná odvetná opatření, která by umožnila přijímat rozhodnutí rychleji.
Například v případě útoku by Spojené státy mohly upřednostňovat výrazně tvrdší reakci na hrozby namířené proti jejich družicím, zatímco evropští spojenci by mohli preferovat umírněnější postup, aby snížili riziko, že Rusko zahájí vojenské útoky proti členským státům NATO na Zemi.
Státy rozvíjejí protidružicové schopnosti již několik let
Přestože nejnovější zprávy znovu vyvolaly obavy, rozmísťování zbraní ve vesmíru není ničím novým. Státy jako USA, Rusko a Čína již dlouhodobě zkoumají různé způsoby, jak zasahovat družice jiných zemí. Všechny tři země také po desetiletí vyvíjejí a testují protidružicové schopnosti (ASAT).
Spojené státy 15. září letošního roku potvrdily, že na oběžnou dráhu Země umístily vesmírnou zbraň. Šlo o první veřejné oznámení, že země rozmístila zbraň ve vesmíru. Podle Washingtonu byl tento krok nezbytný k ochraně amerických ozbrojených sil před aktivitami nepřátelských protivníků.
Někteří analytici se domnívají, že tento krok byl signálem odstrašení namířeným proti Rusku a Číně. Jiní tvrdí, že pouze vystupňoval soupeření ve vesmíru a povzbudil Moskvu a Peking k dalšímu rozvoji vlastních protidružicových schopností.
Protidružicové schopnosti se obecně dělí do čtyř kategorií. Kinetické protidružicové zbraně poškozují nebo ničí družice fyzickým zásahem, například srážkou. Nekinetické protidružicové zbraně využívají lasery nebo elektromagnetické účinky k narušení činnosti družic bez fyzického kontaktu. Elektronické protidružicové prostředky narušují nebo podvrhují signály vysílané k družicím a z nich. Družice mohou být rovněž cílem kybernetických útoků, jejichž prostřednictvím se útočníci snaží získat přístup k jejich systémům.
V závislosti na použité technologii mohou být protidružicové zbraně rozmístěny jak na Zemi, tak ve vesmíru.
Odborníci se shodují, že protidružicové schopnosti (ASAT) vyvíjí několik zemí, včetně Ruska, Číny, Íránu, Severní Koreje, Indie, Izraele a některých evropských států.
Na konci letošního října zveřejnila americká Agentura pro obranné zpravodajství (DIA) zprávu, podle níž Čína rozšiřuje svůj arzenál protidružicových zbraní a zvyšuje schopnost ohrožovat vesmírné systémy. Podle zprávy již Čína disponuje laserovými zbraněmi schopnými narušovat, omezovat funkčnost nebo ničit družice na nízké oběžné dráze Země. Do roku 2030 by Peking mohl získat ještě výkonnější zbraně schopné ohrožovat družice na větší vzdálenosti.
Největší obavy se však soustředí na Rusko, protože podezření, že Moskva plánuje rozmístit jadernou zbraň na oběžné dráze, existují již několik let. Nedávné zprávy médií o družici „Sputnik-S“ pouze posílily obavy, že Rusko by mohlo mnohem ničivějšími zbraněmi zaútočit na družice jiných zemí využívané pro vojenskou komunikaci, sledování a navigaci.
Rozmístění družice „Sputnik-S“ s jadernou zbraní by porušilo mezinárodní dohody
Pokud by Rusko rozmístilo na oběžné dráze družici nesoucí jadernou zbraň, porušilo by tím dvě mezinárodní dohody.
Smlouva o vesmíru z roku 1967 zakazuje umisťování zbraní hromadného ničení, včetně jaderných zbraní, do vesmíru. Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek z roku 1963 zase zakazuje jaderné testy a výbuchy ve vesmíru. Rusko je signatářem obou dohod.
Obě dohody jsou stále platné. Nebyly však zavedeny žádné mechanismy, které by státům umožňovaly ověřovat, zda byly na oběžnou dráhu umístěny družice nesoucí zbraně.
Článek napsala Albīne Hlopņicka (LSM), poprvé byl publikován 26. listopadu 2026 v 11:26 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.