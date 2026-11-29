Ve Španělsku se konají předčasné parlamentní volby. Do vládní koalice se může dostat některá z pravicových stran, šlo by navíc o první takový případ od smrti diktátora Franciska Franka v roce 1975. Podle průzkumů totiž vládní socialisté premiéra Pedra Sáncheze zřejmě skončí těsně druzí za opoziční Lidovou stranou (PP) Alberta Núňeze Feijóa, který pro svou případnou vládu bude potřebovat podporu krajně pravicové strany Vox.
Vox, kterou vede Santiago Abascal, by měla podle průzkumů skončit třetí, stejně jako v předchozích volbách v roce 2023, kdy získala 33 křesel ve 350členné dolní komoře. Nyní jí průzkumy dávaly až dvojnásobek. Konzervativní lidovci by měli podle průzkumů volby vyhrát s asi 31 procenty a straně Vox průzkumy přisoudily zhruba 18 procent hlasů.
Sánchezova strana PSOE by mohla získat kolem 30 procent hlasů a další levicové strany zhruba deset procent, z toho asi polovinu koalice Široká fronta (FA), vedená bývalou starostkou Barcelony Adou Colauovou. V předchozím volebním období sestavili socialisté menšinovou koaliční vládu s aliancí Sumar a podporovaly je malé regionální strany včetně baskických a katalánských separatistů. Poslední parlamentní volby v červenci 2023 vyhrála Feijóova PP, která ale neměla dostatečnou podporu pro sestavení vlády.
Volební místnosti se ve Španělsku otevřou v devět ráno a zavřou ve 20:00, první předběžné výsledky by mohly být známy už před půlnocí na pondělí.
Téměř 39 milionů Španělů v této padesátimilionové zemi má právo dnes rozhodnout o celé dolní komoře parlamentu, jež má 350 členů. Volí se také 209 z celkového počtu 266 senátorů, o zbytku rozhodují regionální parlamenty. Pro vstup do parlamentu musí strana získat nejméně tři procenta hlasů.
Předčasné volby oznámil Sánchez, který je premiérem od června 2018, začátkem října poté, co v parlamentu neprošly dva vládní dekrety o lepší ochraně nájemníků, vynucené protestním hnutím. V Madridu a dalších městech od konce září demonstrovaly desítky tisíc lidí kvůli bytové krizi, jež vedla tento měsíc i k první generální stávce v zemi za čtrnáct let. Sánchezova vláda čelila letos kritice také kvůli migrační krizi v Ceutě na severu Afriky.