Babiš zahájil návštěvu Izraele, bude jednat o protivzdušné obraně

Český premiér Andrej Babiš přistál v izraelském Tel Avivu, kde zahájil třídenní pracovní návštěvu Izraele. V pondělí má na programu jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Hlavním cílem cesty je podle Babiše jednání o protivzdušné obraně, především o možnostech ochrany Česka před raketovými a balistickými útoky.
Babiš připomněl, že Česko v roce 2021 pořídilo izraelské systémy Spyder, které podle něj slouží k sestřelování dronů a letadel, nikoli balistických raket. Zmínil také izraelský systém Iron Dome, systém Arrow 3 využívaný Německem a systém Barak, který si pořídilo Slovensko.
„Myslím si, že pro nás je nejdůležitější, abychom zabezpečili našim spoluobčanům – kdyby se něco nedejbože stalo – pokrytí celé naší země. Tahle ochrana je pro nás absolutní priorita,“ řekl ráno Babiš před odletem do Izraele. Součástí delegace je také náčelník armádního generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Českou delegaci tvoří i několik ministrů
Část české delegace, kterou tvoří mimo jiné ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD), zahraničí Petr Macinka (Motoristé), zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný (Motoristé), se v pondělí večer zúčastní večeře na pozvání izraelského ministra zahraničí Gideona Saara.
Členové české vlády mají v následujících dnech na programu též samostatná jednání se svými izraelskými kolegy. Mezi další témata návštěvy tak patří spolupráce v oblasti zdravotnictví a ochrany dětí. Česká delegace má v plánu rovněž návštěvu památníku obětí holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě a zdravotnického zařízení v Tel Avivu.
Pracovní návštěva bude v úterý pokračovat setkáním zástupců české vlády s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem. Skončit má ve středu.