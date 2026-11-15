Stavíme se proti silovému vládnutí ve stylu 4:36, zaznělo na Letné

ŽivěStavíme se proti silovému vládnutí ve stylu 4:36, zaznělo na Letné


15. 11. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Lidé na pražské Letné přišli vyjádřit nesouhlas s chystanými změnami ve financování veřejnoprávních médií. Demonstrace s názvem „Letná proti 4:36“, kterou organizuje spolek Milion chvilek, apeluje na zachování nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Na pořádek a dopravu dohlížejí desítky policistů. Pražský dopravní podnik musel kvůli přeplněnosti některých stanic začít regulovat provoz metra.

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář na úvod demonstrace řekl, že český národ povstal proti bezohlednému tlačení klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse.

„Jsme tady, abychom se postavili proti silovému vládnutí ve stylu 4:36,“ řekl Minář v narážce na čas, kdy koalice prosadila hlasování o novele, která má zrušit financování ČT a ČRo prostřednictvím poplatků. Předloha zavádí financování ze státního rozpočtu, což u odpůrců vyvolává obavy ze ztráty nezávislosti těchto médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ostatní koaliční politici tyto obavy odmítají, stejně jako úvahy o politickém ovlivňování ČT a ČRo.

GALERIE
Protivládní demonstrace na pražské Letné

Na úvodní Minářův projev reagovali lidé na skandováním „Není nám to jedno“. Řada lidí, kteří přišli na Letnou, přinesla vlajky či transparenty, na kterých se objevují nápisy jako: „Vládo, řeš bydlení! Ne ČT a ČRo!“, „Nenechte politiky zpackat nezávislost médií“ nebo „Ruce pryč od médií“. Někteří stejně jako při předchozích protestech přišli v papírových čepicích připomínajících televizní postavičku Večerníčka.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Podle spolku Milion chvilek zaplnili lidé krátce po začátku demonstrace všechny sektory na pláni a účastníci stojí i v přilehlých Letenských sadech. „Hlavním důvodem je podpora veřejnoprávních médií,“ odpověděl účastník akce Jan Hudec na dotaz, proč přišel na demonstraci. Podle něj Babiš zvyšuje tlak na veřejnoprávní média. „Já poplatky platím rád. Nevím, proč by se neměly platit,“ dodal.

Jsme tady, abychom se postavili proti silovému vládnutí ve stylu 4:36.
Mikuláš Minář
15. 11. 2026, ČTK

Minář vyzval k pokojné demonstraci

Minář vyzval k tomu, aby shromáždění bylo pokojné. „Nedejme nikomu záminku. Pokud uvidíte jakoukoliv provokaci, přivolejte policii nebo antikonfliktní tým,“ řekl.

Je to demonstrace na klíč. To jsou profesionální svolavači a štváči. To, co předvádí Milion chvilek pro demokracii.
Radek Vondráček
15. 11. 2026, ČTK

Zdůraznil, aby se lidé nedali vyprovokovat ani v příštích týdnech. „Oni totiž nemají nic jiného než naději, že se něco semele. Oni panikaří, chybují, zaplétají se do vlastních lží. Tuto bezohlednou vládu neporazíme bezohledností, porazíme ji odhodláním a klidem,“ doplnil.

Organizátoři demonstrací ani lidé, kteří na ně chodí, nejsou štváči. Pouze je štve to, co plánuje vláda s médii.
Vít Rakušan
15. 11. 2026, X/Vít Rakušan

Minář v neděli na demonstraci uvedl, že někteří vládní politici mluví o demonstrantech a mladých „podobně jako soudruzi v roce 1989“. Někdejší tajemník KSČ Miroslav Štěpán tehdy řekl, že v žádné zemi nemohou patnáctileté děti rozhodovat o tom, kdo bude prezidentem. Na to lidé v roce 1989 reagovali skandování „nejsme děti“. Totéž v neděli skandovali i protestující na Letné.

Lidi do ulic nepřivedly spolky. Přivedla je tahle vláda, která pošlapává vše, co ji přijde do cesty.
Martin Kupka
15. 11. 2026, X/Martin Kupka

Zpoždění pražské veřejné dopravy

Pražský dopravní podnik před demonstrací posílil metro a zavedl dvě dočasné tramvajové linky, ale přesto musel před začátkem akce kvůli přeplněnosti některých stanic začít regulovat provoz metra. Lidé cestující na demonstraci zcela zaplnili například zastávku Vltavská. Linka C se tak zpožďuje, stanicí Hradčanská některé vlaky jen projíždí, uvedl podnik před druhou hodnou odpoledne na síti X.

Do 19:00 bude metro jezdit častěji na všech třech linkách. Tramvajová linka 40 pojede z Červeného vrchu přes Dejvice, Letnou a Karlín na Palmovku. Do 14:30 bude zavedena polookružní tramvajová linka číslo 44 jedoucí ze Špejcharu přes Letnou a Holešovice a zpět. Policie účastníky shromáždění vyzývá, aby na místo přijeli právě městskou hromadnou dopravou.

Babiš vzal stávku ČT a ČRo na vědomí, od zrušení poplatků prý neustoupí
Demonstrace proti změně financování ČT a ČRo

„Policisté monitorují příchodové trasy a na Letnou stále přicházejí další účastníci shromáždění. Doprava je v současné chvíli bez zásadních komplikací,“ uvedla Policie České republiky na sociální síti X před třetí hodinou odpoledne.

Prosazení novely financování veřejnoprávních médií

Vládní koalice prosadila zhruba před třemi týdny novelu, která ruší financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) prostřednictvím poplatků, v prvním čtení ve sněmovně. Název nedělní demonstrace naráží na čas 04:36, na který prosadila koalice na sobotu 24. října hlasování o novele.

Předloha zavádí financování ze státního rozpočtu, což u odpůrců vyvolává obavy ze ztráty nezávislosti těchto médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ostatní koaliční politici tyto obavy odmítají, stejně jako úvahy o politickém ovlivňování ČT a ČRo.

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Lidé na pražské Letné přišli vyjádřit nesouhlas s chystanými změnami ve financování veřejnoprávních médií. Demonstrace s názvem „Letná proti 4:36“, kterou organizuje spolek Milion chvilek, apeluje na zachování nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Na pořádek a dopravu dohlížejí desítky policistů. Pražský dopravní podnik musel kvůli přeplněnosti některých stanic začít regulovat provoz metra.
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