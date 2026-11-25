Ukrajinci, kteří opustili okupovaná území, si často musejí zcela nově vybudovat okruh blízkých lidí. Rodinné vazby slábnou nebo se zcela přerušují, zejména pokud se názory na válku liší. Jejich místo zaujímají noví známí, které spojují společné zkušenosti, často další vysídlené osoby nebo společný cíl.
To se projevuje i v kritických životních situacích. Kdo smí navštívit člověka v nemocnici v případě vážného zranění nebo nemoci? Kdo zastupuje jeho zájmy, pokud je prohlášen za nesvéprávného? Kdo dostane státní odškodnění, pokud dotyčný slouží v armádě a padne? Pro vysídlené osoby bývají odpovědi na tyto otázky často jiné než dříve, pro stát však zůstávají stejné. Zpravidla jsou to stále pokrevní příbuzní, i když jsou fyzicky nedostupní nebo s nimi člověk již není v kontaktu.
Redakce Suspilne hovořila s lidmi, kteří se s těmito problémy potýkají, i s lidskoprávními aktivisty o tom, jak by bylo možné situaci řešit a proč zákon o civilním partnerství, který by tuto oblast komplexně upravil, stále vázne v parlamentu.
Maria z Doněcku s rodinou není v kontaktu
Když bylo Marii devatenáct let, uprchla ze svého rodného Doněcku, který byl již devět let pod ruskou okupací. Část její rodiny tam zůstala. Začlenění do nového života na území kontrolovaném ukrajinskou vládou pro ni bylo komplikované kvůli nátlaku ze strany jediných lidí, na které se tam mohla spolehnout – příbuzných, kteří jí předtím pomohli opustit okupované území.
„Místo podpory jsem se setkala s ponižováním a neúctou k mé lidské důstojnosti,“ vzpomíná Maria. „O několik měsíců později jsem se proto přestěhovala ke kamarádce do Charkova. Příbuzní se o tom, že sloužím v armádě, dozvěděli až z videa na sociálních sítích.“
Maria nyní slouží u jednotky bezpilotních systémů v Doněcké oblasti – nedaleko svého rodného města, ale na opačné straně frontové linie. Když vyplňovala dokumenty pro svou brigádu, musela uvést telefonní čísla své rodiny na okupovaném území i příbuzných na území kontrolovaném ukrajinskou vládou. Ke všem kontaktům připsala poznámku: „bez kontaktu“.
„Často se stává, že voják má příbuzné, ale kvůli špatným vztahům s nimi nechce komunikovat, nechce, aby dostávali jakékoli informace, nebo aby v případě jeho smrti získali státní odškodnění,“ říká mladá žena.
Uvedla také kontaktní údaje kamarádky, ke které se přestěhovala do Charkova. Ví však, že pokud by byla zraněna nebo zemřela, o jejím osudu by ze zákona mohli rozhodovat pouze její pokrevní příbuzní nebo spolubojovníci.
Viktorija Dorofejevová, vedoucí právního oddělení charitativní organizace Pochod žen (Marš Žinok), vysvětluje, že partner nebo přítel bez právního statusu nemůže člověka zastupovat v otázkách zdravotní péče ani za něj uplatňovat sociální, pracovní či jiné záruky. Tyto možnosti mají na rozdíl od nich rodinní příslušníci.
„Ukrajinské právo téměř vůbec neumožňuje člověku samostatně určit, kdo je jeho nejbližší osobou mimo manželství, pokrevní příbuzenství nebo partnerský vztah,“ říká lidskoprávní aktivistka.
V současnosti jsou Mariinými nejbližšími lidmi zmíněná kamarádka a partner, kterého poznala ve své vojenské jednotce. Na jaře ji požádal o ruku a pár začal hledat způsob, jak uzavřít manželství.
„Je to zahraniční dobrovolník. Protože mu chybí potřebné potvrzení, nemůžeme nyní podat žádost na matrice a v Doněcké oblasti navíc tyto instituce fungují jen obtížně,“ říká Maria. „Z právního hlediska jsme si navzájem nikým, takže pokud nás zasáhne naváděná letecká puma, můžeme se spolehnout pouze na své spolubojovníky.“
Pokud by byli zraněni, mohli by se navštívit, protože jejich zasnoubení je v praporu známé. Na rychlé právní řešení však spoléhat nemohou. Slouží ve stejné jednotce a čelí tak společně stejným hrozbám na frontě. Maria proto doufala, že by mohla jako důvěryhodnou osobu určit svou kamarádku, která žije v bezpečnějším Charkově.
„Bylo by užitečné mít možnost právně se svázat s někým mimo manželství. Zvláště pro vojáky v mé situaci, kteří nemají důvěru ke svým blízkým příbuzným,“ říká Maria. „A rozhodně nechcete, aby státní odškodnění dostali lidé, kteří si ho podle vašeho názoru nezaslouží.“
Některé problémy, například získání informací o blízkém člověku v nemocnici nebo právo rozhodovat jeho jménem o zdravotní péči, lze řešit prostřednictvím plné moci pro zdravotní záležitosti. V jiných situacích by mohlo pomoci právní uspořádání známé jako „civilní partnerství“, které umožňuje dvěma lidem registrovat svůj vztah mimo manželství.
„Mohla bych tam zaregistrovat svou kamarádku a v případě nouze by místo mých příbuzných kontaktoval můj prapor ji. Také by v případě, že by se mi něco stalo, rozhodovala ona,“ říká.
Viktorija Dorofejevová vysvětluje, že přijetí zákona o civilním (registrovaném) partnerství by umožnilo dvěma lidem bez ohledu na pohlaví oficiálně zaregistrovat svůj svazek a upravit majetková, dědická, sociální a další práva. V parlamentu jsou nyní předloženy dva související návrhy zákonů: č. 9103 a č. 12252. První z nich, „O institutu registrovaného partnerství“, již projednaly a podpořily parlamentní výbory pro mládež a sport a pro evropskou integraci, stejně jako ministerstvo financí a Státní pohraniční služba. Již více než tři roky však zůstává zablokovaný: nejprve se rok nedostal na pořad jednání a později byla vytvořena pracovní skupina, která se jím měla zabývat a funguje dodnes.
Druhý návrh zákona je přepracovanou verzí návrhu č. 9103. Byl předložen v roce 2024, aby připadl jinému parlamentnímu výboru a obešel blokaci původního návrhu.
„Taková partnerství by mohla vyřešit část problémů párů, včetně stejnopohlavních párů,“ říká Dorofejeva a upozorňuje na další překážku. „Návrh zákona č. 15150 o novém občanském zákoníku v současnosti definuje pár výhradně jako muže a ženu. Lidskoprávní organizace toto ustanovení kritizují, protože uzavírá jedinou praktickou cestu, jak mohou stejnopohlavní páry alespoň částečně chránit svá rodinná práva prostřednictvím soudů.“
Toto ustanovení je rovněž v rozporu s rozsudky Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a závazky Ukrajiny vůči Evropské unii.
Sofija z Krymu žádá, aby příbuzné informovali „pouze v případě smrti“
Sofija hledá podobné právní řešení. Před rokem se po dlouhé cestě z okupovaného Krymu usadila v Kyjevě. V hlavním městě se snažila získat práci ve společnosti působící v oblasti obranných technologií, kde by mohla uplatnit své inženýrské schopnosti. Opakovaně však byla odmítnuta – podle svého názoru kvůli bezpečnostním omezením týkajícím se lidí, kteří žili na dočasně okupovaných územích nebo tam stále mají rodinu.
Sofija nyní pracuje jako instruktorka kurzu zaměřeného na konstrukci dronů, myšlenky na přímou podporu ozbrojených sil se však nevzdala. Pokud se jí nepodaří najít uplatnění v obranném průmyslu, plánuje nastoupit do bojové jednotky. Už teď ví, že se stejně jako ve všech předchozích dokumentech setká s obvyklou kolonkou: „Uveďte celá jména rodičů, telefonní číslo a adresu.“
„Vždycky se ptám: Mám uvést ruské příbuzné, jejich adresy a telefonní čísla? Lidé se pak zeptají: ‚Počkejte, vy tady vůbec nikoho nemáte?‘ Odpovídám: ‚Kontaktujte mé zástupce a velitele,‘“ říká mladá žena.
Sofija tvrdí, že v krizových situacích spoléhá pouze sama na sebe.
„Mám široký okruh známých, ale nejsem zvyklá žádat o pomoc. Jako důvěryhodné osoby bych uvedla kamaráda dobrovolníka, který mi pomohl dostat se z okupace zpět, a svou přítelkyni. Možná bych právně určila i několik dalších známých a svou kmotru,“ uvažuje. „Kmotra si o mě dělá velké starosti, a kdyby se mi něco stalo, předala by rodičům zprávu: ‚Sofija je 200‘ (vojenský kód pro padlého vojáka).“
Viktorija Dorofejevová upozorňuje, že právní modely umožňující svázat dva lidi mimo manželství existují v různých zemích světa. Příkladem je Belgie, kde mohou dva partneři registrovat zákonné soužití, nebo kanadská provincie Alberta, která uznává partnerské svazky mezi vzájemně závislými dospělými osobami. Ve Francii mohou lidé sami určit důvěryhodnou osobu pro záležitosti zdravotní péče.
Ještě během života pod okupací Sofija a její přátelé pozorně sledovali návrh zákona o civilním partnerství. Stejně jako Maria v něm vidí částečné řešení své situace. Domnívá se také, že jeho přijetí by mohlo být zásadním argumentem pro odchod z okupovaných území pro queer mladé lidi, kteří čelí nátlaku ruského režimu.
Centrum pro lidská práva Náš svět každoročně vydává zprávu o právech LGBTQ+ komunity na okupovaných územích. Podle organizace se situace nadále zhoršuje.
„Tento návrh zákona jsem velmi podporovala,“ říká Sofija. „Byla by to možnost pro případ, že nastoupím do armády a budu zraněna nebo zabita. Civilní partnerství pro mě znamená šanci, že někoho pustí na můj nemocniční pokoj nebo že někdo dostane odškodnění po mé smrti. Jinak mě nebude mít ani kdo pohřbít.“
Olena z Luhansku: Její nouzový kontakt „o ničem nerozhoduje“
V roce 2014 po okupaci Luhansku opustila Olena se svým přítelem domov i rodiny a rozhodli se usadit v Kyjevě.
„Měla jsem tu mnoho známých. S přítelem jsme se později rozešli a od té doby jsem si nezaložila rodinu ani si nenašla někoho, kdo by měl vlastní majetek. Prostě jsem si vybudovala kariéru, pořídila byt a získala jistotu, že se o sebe dokážu postarat sama,“ říká Olena. „Můj nejbližší okruh tvoří přátelé a kolegové. Téměř všichni jsou vysídlené osoby s podobným příběhem.“
Olena žije v Kyjevě už dvanáct let a pro médium Realna Gazeta píše o tom, jak se Luhanská oblast mění pod okupací. Žije se dvěma kočkami, Tarasem a Abrykósou (Meruňkou). Její sociální okruh tvoří jakási „bublina východňanů“ – lidí, kteří jsou připraveni ji kdykoli podpořit a přijít jí na pomoc. Důvěryhodná osoba určená pouze neformální dohodou však nemůže vždy ovlivnit rozhodování záchranných složek.
„Musím výslovně říct, že pokud se mi něco stane, přenechávám své kočky ‚tobě‘ a můj editor má klíče od bytu,“ říká Olena. „Partnerství, které by nebylo manželstvím, by mohlo lidi v podobných situacích chránit.“
Olena si tento problém poprvé uvědomila během pandemie covidu-19, kdy byla spuštěna státní zdravotnická aplikace Helsi. Při registraci vyžadovala uvedení nouzového kontaktu. Tehdy si s kamarádem z Dnipra v aplikaci navzájem uvedli své kontaktní údaje, Olena si však není jistá, zda by jí skutečně dokázal pomoci v případě zdravotní nouze.
„Telefonní číslo uvedené v aplikaci lze použít k informování dané osoby,“ vysvětluje Dorofejevová. „Pokud ale nejste registrovanými partnery, zákon vám neumožňuje rozhodovat o záležitostech, které ovlivňují osud druhého člověka.“
„V současnosti neexistuje jediný dokument, který by zaručoval všechna práva rovnocenná právům rodinného příslušníka,“ říká Viktorija Dorofejevová. „Nejbezpečnější možností je předem upravit každou oblast zvlášť – například vlastnictví majetku, dohodu o společných výdajích a užívání majetku, plnou moc pro konkrétní právní úkony a závěť. Ani tato kombinace dokumentů však nezajišťuje plné postavení rodinného příslušníka a automaticky neřeší otázky zdravotního zastupování, sociálních záruk ani dalších práv, která zákon spojuje s manželstvím nebo pokrevním příbuzenstvím.“
Odpor vůči civilnímu partnerství a možné kompromisy
Celoukrajinská rada církví a náboženských organizací se staví proti civilnímu partnerství právě z důvodu, který jeho zastánci a lidskoprávní aktivisté označují za jednu z jeho výhod: stejnopohlavní páry by získaly širší právní ochranu.
„Pokud bude návrh zákona přijat, dalším krokem lobbistů za stejnopohlavní vztahy bude snaha prosadit právo stejnopohlavních párů adoptovat děti, což by mělo mimořádně negativní důsledky pro rozvoj osobnosti těchto dětí a připravilo by je o jejich přirozené právo vyrůstat v úplné rodině, tedy s otcem i matkou,“ uvedla rada ve výzvě adresované předsedovi parlamentu.
Evropský soud pro lidská práva naproti tomu rozhodl, že absence legislativního uznání stejnopohlavních vztahů na Ukrajině porušuje články 8 a 14 Evropské úmluvy o lidských právech.
Navzdory kritice lidskoprávních organizací se v novém návrhu občanského zákoníku neplánují žádné změny právní úpravy manželství ani civilního partnerství. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk to uvedl během diskuse o novém zákoníku v Černovicích.
„Některá ustanovení mohou rozdělovat společnost. Například registrovaná partnerství. Přijali jsme zásadu, že pokud nějaké ustanovení společnost rozděluje, ponecháme právní úpravu takovou, jaká je nyní,“ vysvětlil.
Podle Stefančuka se autoři návrhu zákoníku snaží najít kompromis v otázkách, které vyvolávají spory. Mychajlo Chomenko, tajemník parlamentní pracovní skupiny připravující nový občanský zákoník, rovněž uvedl, že zákonodárci zvažují možnost uznávání zahraničních civilních partnerství. Navrhované změny však zatím do návrhu zákoníku nebyly zapracovány.
Článek napsala Alisa Žynkina (Suspilne), poprvé byl publikován 24. listopadu 2026 v 18:37 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.