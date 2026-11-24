V souvislosti s rostoucím sankčním a diplomatickým tlakem na Moskvu hledají ruské tajné služby nové způsoby, jak verbovat „agenty“ v zemích Evropské unie. K tomu využívají komunikační aplikace Telegram a WhatsApp a platformu Discord. Informovala o tom tisková služba Hlavního ředitelství rozvědky ukrajinského ministerstva obrany (HUR).
Od začátku roku 2026 bylo podle ní na platformě Discord zveřejněno více než 20 milionů inzerátů nabízejících „rychlý a snadný“ výdělek.
„Cílem Kremlu je rekrutovat operativce pro špionážní a sabotažní aktivity ve střední a východní Evropě, zejména v pobaltských státech. (...) Většina těchto inzerátů byla zveřejněna z dočasných účtů registrovaných pomocí telefonních čísel z Indie, Íránu a několika zemí Blízkého východu,“ uvádí rozvědka.
Podle zpravodajců patří mezi hlavní cílové skupiny finančně zranitelné části obyvatelstva, zejména místní obyvatelé, uprchlíci a migranti. Zvláštní pozornost je věnována mladým lidem ve věku 18 až 25 let a také příznivcům radikálních, populistických, pacifistických a etnických hnutí.
„Odměna za splnění úkolů se pohybuje kolem 1500 až 3000 dolarů (zhruba 33,5 tisíce korun až 67 tisíc korun, pozn. red.). Finance jsou převáděny v kryptoměnách nebo prostřednictvím zprostředkovatelských bankovních účtů po potvrzení výsledků vykonané práce,“ uvedla HUR.
Rozvědka dodala, že ruské tajné služby tímto způsobem aktivně shromažďují informace o vojenské technice a základnách NATO, energetické infrastruktuře, mobilních vysílačích, podnicích obranného průmyslu a dalších strategicky důležitých objektech v členských státech Evropské unie.
Článek napsal Dmytro Mychajlov (Suspilne), poprvé byl publikován 23. listopadu 2026 16:57 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.