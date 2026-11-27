Na konferenci pořádané v rámci irského předsednictví EU zazněly výzvy k přísnější regulaci technologických společností s cílem řešit sexuální násilí zprostředkované technologiemi.
Konferenci pořádají Dublinské centrum pro pomoc obětem znásilnění (DRCC) a organizace Ruhama. Zaměřuje se na hrozby, které rychlý technologický vývoj představuje v oblasti sexuálního násilí a sexuálního vykořisťování.
Existují obavy, že internetové platformy, digitální zařízení a nastupující technologie, včetně umělé inteligence, jsou stále častěji využívány k verbování, manipulaci, vykořisťování, zastrašování a ovládání žen a dívek.
Organizace Ruhama a DRCC požadují důslednější vymáhání stávajících právních předpisů a přijetí dalších regulačních opatření, která zajistí, aby technologické společnosti nesly odpovědnost za bezpečnost žen a dívek v digitálním prostředí.
Výzvu k akci obou organizací podpořila Evropská ženská lobby a členové irské Observatoře pro násilí na ženách.
V rámci posílení regulačního rámce navrhují, aby technologické společnosti od samého počátku začleňovaly ochranu bezpečnosti a práv uživatelů do návrhu, vývoje a provozu digitálních produktů, služeb a algoritmů.
Požadují také odpovědnost platforem a algoritmů, která by zajistila přístup k datům a kontrolu systémů. To se týká mimo jiné opatření, která mají zabránit doporučování a šíření sexuálního obsahu. Nad těmito postupy by měl dohlížet účinný regulační orgán, který by zároveň zajišťoval jejich vymáhání.
Další navrhované opatření počítá s dostupnými mechanismy pro nahlašování závadného obsahu, jeho rychlým odstraňováním a jasně stanovenými cestami ke specializované pomoci a spravedlnosti. Vycházet by přitom mělo ze zkušeností lidí, kteří sexuální násilí přežili.
Výzva rovněž požaduje nezávislé monitorování a shromažďování důkazů, které umožní ověřit, zda jsou bezpečnostní opatření účinná při předcházení technologicky zprostředkovanému sexuálnímu násilí a jeho omezování.
„Vykořisťování a zastrašování v nebývalém rozsahu“
Výkonná ředitelka organizace Ruhama Barbara Condonová označila rychlé tempo technologických změn za „násobitel hrozeb“ v oblasti sexuálního násilí a sexuálního vykořisťování.
Vyzvala ke koordinovanému úsilí a spolupráci vlád, evropských institucí, regulačních orgánů, technologických společností a organizací, které přímo pracují s oběťmi sexuálního násilí.
„Klientky našich služeb nám každý den vyprávějí, jak technologie usnadnily a prohloubily jejich vykořisťování. Zejména technologické společnosti musí přestat pouze reagovat na případy zneužívání a převzít odpovědnost za předcházení předvídatelným škodám prostřednictvím bezpečnějšího designu, silnějších ochranných opatření a větší odpovědnosti,“ uvedla.
Ředitelka Dublinského centra pro pomoc obětem znásilnění Rachel Moroghová uvedla, že technologicky zprostředkované sexuální násilí je součástí obchodního modelu, který profituje z utrpení.
„Internetové platformy si po léta mohly samy stanovovat pravidla a následně je také samy dodržovat, přičemž bezpečnost a odpovědnost odsouvaly na vedlejší kolej. Výsledky byly předvídatelné a ženy a dívky za to zaplatily nepřiměřeně vysokou cenu v podobě obtěžování, sexuálního zneužívání, vykořisťování a zastrašování v nebývalém rozsahu.“
Na konferenci s názvem „Podpora rovnoprávné budoucnosti – společné úsilí v boji proti technologicky zprostředkovanému sexuálnímu násilí v Evropě“ v pátek ráno vystoupil také irský místopředseda vlády Simon Harris a další vysoce postavení členové kabinetu.
Článek napsala Ailbhe Conneelyová (RTÉ), poprvé byl publikován 27. listopadu 2026 v 01:01 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.