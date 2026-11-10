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Studenti vysokých škol demonstrují za ČT a ČRo


10. 11. 2026Aktualizovánopřed 47 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Demonstranti z řad vysokoškoláků průvodem v úterý odpoledne dorazili na náměstí Republiky v Praze, kde v symbolický čas 16:36 zahájili protest na podporu médií veřejné služby. Jsou mezi nimi studenti ČVUT, VŠCHT, ČZU, UK, VŠE a uměleckých škol. Studentské protesty za Českou televizi a Český rozhlas se konají i v dalších městech, například v Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, v Plzni, Brně či Ostravě.

„Nejde nám jenom o nezávislá veřejnoprávní média a nezávislou kulturu, ale také o funkčně, transparentně a udržitelně nastavené financování veřejných vysokých škol a o financování české vědy,“ řekla v úvodu pražského shromáždění studentka Divadelní fakulty Akademie múzických umění Veronika Bíbová.

Josef Procházka z filmové fakulty stejné školy vyzval k demisi ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy), odvolání nových členů vládní Rady pro lidská práva a Rady ČRo. Jeho návrh studenti přivítali potleskem a křikem.

Dav zaplnil prostor mezi Obecním domem a bankovní budovou UniCredit Bank, lidé stojí i za tramvajovou tratí před obchodním centrem Palladium.

Babiš odmítl s opozicí debatovat o rušení poplatků za ČT a ČRo
Premiér Andrej Babiš (ANO)

„Jako studentstvo chceme žít ve společnosti, ve které můžeme svobodně čerpat ověřené a nezávislé informace. Chceme se vzdělávat, což bez informací nelze,“ uvedl k důvodům protestu Václav Holuša z organizující iniciativy studujících ČVUT a VŠCHT Vstávej, techniko!

Řečníci mimo jiné kritizovali způsob, jakým vládní koalice postupuje při projednávání návrhu zákona o médiích veřejné služby, který má zrušit rozhlasové a televizní poplatky. Nesouhlasili také s tím, že k návrhu chybí veřejná debata, a obávají se možnosti politického nátlaku na veřejnoprávní média.

Zástupci vlády návrh obhajují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, jedenáct je dříve zrušilo a ostatní země měly jiné způsoby financování. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda návrhem plní svůj slib. Babiš také řekl, že koalice návrh nestáhne, o jeho podobě se ale ještě bude jednat. Opozice předlohu kritizuje, převod veřejnoprávních médií pod státní rozpočet podle ní bude znamenat ohrožení jejich nezávislosti.

Transparenty a čepice Večerníčka

Studenti České zemědělské univerzity se před pochodem sešli krátce po poledni ve svém kampusu v pražském Suchdole a následně se připojili ke studentům Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické, kteří vyrazili od svého dejvického kampusu.

Průzkum: Financování veřejnoprávních médií ostře dělí voliče vlády a opozice
Demonstrace proti změně financování médií veřejné služby na Staroměstském náměstí v Praze (25. října 2026)

V průvodu byly vidět transparenty s nápisem „ČVUT + VŠCHT není nám to jedno“, „Princové jsou na draka a tahle reforma taky“, „Ani Večerníček si nenechá diktovat pohádky“ nebo „Ve 4:36 se chci bát o státnice, ne o veřejnoprávní stanice“. Cestou z Dejvic studenti skandovali hesla „Studenti za média“ nebo „Veřejnoprávně, tak je to správně“.

Někteří účastníci měli i papírové večerníčkovské čepice, které se staly symbolem nynějších akcí na podporu veřejnoprávních médií.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Do studentské iniciativy se zapojily i další univerzity. Studenti krátce před 16:00 vyrazili z budovy Hollar Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na Smetanově nábřeží, kde se vyučují právě mediální studia a žurnalistika. Na pochod na podporu veřejnoprávních médií se za dohledu policie vydalo několik studentů také od budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha.

Požadavky protestujících

Podle iniciativy Vstávej, techniko! studenti požadují okamžité stažení návrhu zákona o zrušení poplatků pro ČT a ČRo a znovuotevření široké odborné debaty. „Změna takového rozsahu vyžaduje pečlivou a transparentní přípravu v koordinaci s dotčenými institucemi. K tomu však u nás, na rozdíl od některých skandinávských států, ve kterých jiné modely financování fungují, nedochází,“ uvedli její zástupci v tiskové zprávě.

Pro i proti. Lidé v Praze kvůli poplatkům za ČT a ČRo vyrazili do ulic
Demonstrace v souvislosti s koncesionářskými poplatky

Pracovníci ČT a ČRo kvůli návrhu zákona minulé úterý stávkovali, protesty podpořili studenti i zástupci kulturních institucí.

Čas protestu 16:36 poukazuje na to, že vládní koalice přes odpor opozice posunula v sobotu 24. října ve 04:36 do druhého sněmovního čtení návrh změn ve financování veřejnoprávních médií.

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