Po útocích na most přes Kerčský průliv zvýšily ruské okupační úřady počet příměstských vlaků na jediné zbývající funkční železniční koleji vedoucí z Kerče. Vlaky nyní mohou přepravit až šest tisíc cestujících denně. Obyvatelé poloostrova mezitím hlásí problémy s odjezdem z Krymu, dlouhodobé výpadky elektřiny a narušení fungování veřejných služeb.
„Lidé se vrhají na autobusy, aby opustili Krym. Seznamy pro rezervace už nefungují – je to o tom, kdo se dostane do autobusu první. Města jsou v noci temná. Plány výpadků napájení jsou hlavním tématem v místních skupinách na sociálních médiích. Některá města pozastavila vydávání mezinárodních pasů kvůli nedostatku elektřiny. V případě škol se očekává, že přejdou na on-line výuku, pokud výpadky proudu potrvají déle než tři hodiny. U bankomatů jsou fronty, jak lidé vybírají hotovost,“ říkají zdroje na poloostrově pro server Suspilne Crimea.
Okupační úřady zvýšily počet spojů příměstských vlaků, které projíždějí přes most přes Kerčský průliv. Po útocích ukrajinských obranných sil zůstala v provozu pouze jedna kolej. Podle agentury RIA Novosti Krym projede 23. listopadu přes nelegálně vybudovaný most dvanáct vlaků, jejichž konečnou stanicí bude Kerč.
Ruskem kontrolovaná Jižní příměstská osobní dopravní společnost v současnosti rozšířila své přepravní kapacity tak, aby mohla denně přepravit až šest tisíc lidí, uvádějí odborníci z Asociace pro reintegraci Krymu (ARC).
„Do 22. listopadu byl počet jejich služeb zvýšen na pravděpodobný logistický limit sedmi párů během denních hodin, což poskytuje přibližně dva tisíce sedících míst jedním směrem, nebo zhruba šest tisíc lidí denně, pokud jsou vlaky zcela naplněny. Dále se okupační úřady pravděpodobně pokusí zvýšit počet vozů,“ stojí v prohlášení.
Podle odborníků dosahovala osobní doprava na silniční části mostu před útokem až deset tisíc lidí denně. Významnou část tvořili obyvatelé poloostrova, kteří cestovali do ruského Krasnodarského kraje za levnějšími potravinami nebo pohonnými hmotami.
„Navzdory dříve okupanty slibovanému autobusovému spojení, které mělo navazovat na vlakové spoje do Ruska z krymských měst a dovézt cestující k uvedenému vlaku, nyní sami okupanti uvádějí, že ‚jízdenky se prodávají na webových stránkách autobusových nádraží a jízdné za cestu vlakem si cestující hradí zvlášť‘,“ píše ARC.
Lodní doprava
Okupační úřady již dříve slíbily, že obyvatelům poloostrova zajistí bezplatnou osobní lodní dopravu do Kubáně. Podle asociace však nemají dostatečné kapacity, aby tento závazek splnily.
„V roce 2022, během ‚vrcholné situace‘, okupanti využili člun Diana Trivia, postavený v roce 1971, a člun Klemez, vyrobený v roce 1989, které zabavili v Kerči na začátku okupace. Avšak v roce 2025 byla flotila z kerčského přístavu převzata společností NIKIMP, která ji okamžitě začala rychle rozprodávat, většinou na šrot. Současný osud těchto lodí je nejasný,“ uvádějí odborníci.
Loď Portovik Novorossiyska, která byla stále blízko Kerče odpoledne 22. listopadu, může přepravit pouze čtyřicet pasažérů, zatímco Diana Trivia byla navržena pro dvě stě lidí, uvádí ARC.
„Proto lodě kontrolované Ruskem, které jsou v současnosti k dispozici ve vodách Kerče a sousedního Kavkazu, nejsou vhodné pro hromadnou dopravu pasažérů,“ uzavírají specialisté.
Článek napsala Ljudmyla Slobodeňuková (Suspilne), poprvé byl publikován 23. listopadu 2026 v 11:39 (SEČ).
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