Nedělní debata se věnuje stavu české demokracie

ŽivěNedělní debata se věnuje stavu české demokracie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Tématem Nedělní debaty je tento týden nadcházející 37. výročí sametové revoluce a odolnost české demokracie. Pořad se zaměří rovněž na důvěru společnosti v autority a instituce či na reálné hrozby, jimž čelí tuzemsko a Evropa. Pozvání do diskuse moderované Janou Peroutkovou přijali ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka, expremiér Petr Fiala (ODS), předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura a lídr TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Politickou debatu doplňuje panel expertů moderovaný Jiřím Václavkem.

Součástí panelu odborníků jsou tento týden bývalá eurokomisařka Věra Jourová, komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina, politický analytik Lukáš Jelínek a sociolog a ředitel agentury STEM Martin Buchtík.

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