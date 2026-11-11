Financování veřejnoprávních médií v Česku musí být udržitelné, řekl eurokomisař


11. 11. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

České právní předpisy musí podle eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Financování přitom musí být založeno na transparentních a objektivních kritériích, sdělil ve středu McGrath během debaty v Evropském parlamentu, která se věnovala situaci veřejnoprávních médií v Česku. Debatu prosadila část tuzemských europoslanců.

„Svoboda a pluralita médií jsou základními prvky právního státu v každé zemi,“ zdůraznil na úvod svého vystoupení eurokomisař. Právě proto je toto téma jedním z hlavních, kterým se každoročně zabývá zpráva Evropské komise o dodržování právního státu. Část červencové zprávy, která se týkala Česka, podle McGratha konstatovala, že vládní návrh zákona, který by zrušil poplatky za veřejnoprávní média, vyvolává obavy.

„Média veřejné služby hrají zvláštní roli při zajišťování přístupu občanů k informacím a rozmanitému obsahu,“ podotkl eurokomisař.

Záruky týkající se nezávislosti médií i financování médií veřejné služby jsou obsaženy zejména v Evropském aktu o svobodě médií (EMFA). „Nadále pozorně sledujeme a analyzujeme vývoj vnitrostátních právních předpisů. Přitom musíme zohledňovat specifika jednotlivých zemí a mít na paměti, že nařízení o svobodě médií nepředepisuje žádný konkrétní model řízení ani financování, ale vyžaduje, aby v národních systémech existovaly odpovídající kontrolní mechanismy a vzájemné pojistky,“ uvedl McGrath.

Babiš připustil možnost úpravy valorizačního vzorce v návrhu financování ČT a ČRo
Andrej Babiš

Vnitrostátní předpisy musí podle eurokomisaře zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici systém financování založený na transparentních a objektivních kritériích, která jim zaručí odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Evropská komise v této souvislosti i nadále jedná s českými úřady, dodal McGrath.

„Budeme konstruktivně spolupracovat s vnitrostátními orgány a využijeme všechny relevantní nástroje, které máme k dispozici, abychom v celé EU hájili svobodu a pluralitu médií a právní stát,“ uzavřel eurokomisař své vystoupení před europoslanci.

Poslanecká sněmovna v sobotu 24. října nad ránem v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu do státního rozpočtu. O návrhu nyní budou jednat sněmovní výbory a následovat budou další dvě čtení. Pokud poslanci normu schválí, bude se jí zabývat Senát a poté prezident. Podle původního návrhu měl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2027.

Koalice poslala do druhého čtení návrh na zrušení poplatků pro ČT a ČRo
Schůze sněmovny 23. října 2026

Nerudová návrh kritizovala

V debatě po McGrathově vystoupení se europoslanci přeli o situaci nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Ostré výměny nastaly zejména mezi českými europoslanci z vládní strany ANO a z opozičních stran, ozývaly se i výkřiky.

Podle české europoslankyně Danuše Nerudové (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) vláda Andreje Babiše (ANO) protlačila návrh, který ohrožuje nezávislost českých veřejnoprávních médií. „V tuto chvíli neexistuje záruka, že se peníze pro média nestanou nástrojem politického tlaku na novináře,“ míní.

„Česká televize není Babišova televize, Český rozhlas není Babišův rozhlas. Média mají kontrolovat politiky, nikoliv opačně,“ dodala Nerudová a vyzvala Evropskou komisi, aby konala. „Pouhé vyjádření: ‘Budeme to úzce monitorovat a sledovat’, už tuto situaci nevyřeší a nebude stačit lidem na náměstí,“ vzkázala eurokomisaři.

Babiš vzal stávku ČT a ČRo na vědomí, od zrušení poplatků prý neustoupí
Demonstrace proti změně financování ČT a ČRo

Podle rakouského europoslance Hannese Heideho z frakce socialistů a demokratů (S&D) je dění v Česku důvodem k vážným obavám. Zmínil, že český premiér v minulosti dlouhodobě ovládal některá česká média a rovněž se nyní i na úrovni EU řeší jeho potenciální střet zájmů. „Zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu neznamená nic jiného, než že to budou platit nadále daňoví poplatníci,“ zmínil Heide. „Nicméně možnost ovlivnit obsah a práci novinářů se tím zvyšuje,“ domnívá se.

Knotek kroky vlády hájil

Český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu kroky české vlády hájil. Podle něj se změní jen finanční model tak, aby byl v Česku používán takový systém, jaký je nejčastěji používán v celé Evropské unii. Vláda to podle něj dělá proto, aby „zvýšila transparentnost těchto institucí, ne aby je ovládala“.

„Pokud jde o veřejná média v České republice, tak kontroly a pojistky fungují. Evropský akt o svobodě médií je dodržován. Většina občanů je pro tuto změnu, tak to prosím respektujte. Ať z vás není užitečný idiot české opozice,“ uzavřel Knotek, který následně vystoupil ještě několikrát, aby reagoval na různá prohlášení jiných europoslanců.

Turek označil veřejnoprávní poplatky za zastaralé. Lipavský hovořil o amatérství vlády
Filip Turek (za Motoristy) a Jan Lipavský (za ODS) v Událostech, komentářích

Česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) naopak varovala před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií. Podle ní chce vláda převodem financování do státního rozpočtu získat nad Českou televizí a Českým rozhlasem větší kontrolu. Upozornila, že jejich rozpočty mají být oproti současnému stavu sníženy o více než miliardu korun.

Na rozdíl od některých jiných evropských zemí, které veřejnoprávní média financují přímo ze státního rozpočtu, podle ní český návrh neobsahuje dostatečné pojistky proti zásahům vlády do redakční nezávislosti. „Vláda by mohla prostou většinou rozpočet televize i rozhlasu kdykoli změnit a držet tak obě média v neustálém šachu pod hrozbou finančního vyhladovění,“ myslí si Vrecionová.

Výběr redakce

Španělsko ochromila generální stávka, zapojily se miliony lidí. Část jich vyšla do ulic

Španělsko ochromila generální stávka, zapojily se miliony lidí. Část jich vyšla do ulic

12:43Aktualizovánopřed 19 mminutami
Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

10:06Aktualizovánopřed 57 mminutami
Česko a Ukrajina rozšíří spolupráci v energetice

Česko a Ukrajina rozšíří spolupráci v energetice

před 2 hhodinami
Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

09:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

11:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

10:33Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

před 6 hhodinami
Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

10:01Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Financování veřejnoprávních médií v Česku musí být udržitelné, řekl eurokomisař

České právní předpisy musí podle eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Financování přitom musí být založeno na transparentních a objektivních kritériích, sdělil ve středu McGrath během debaty v Evropském parlamentu, která se věnovala situaci veřejnoprávních médií v Česku. Debatu prosadila část tuzemských europoslanců.
21:19Aktualizovánopřed 6 mminutami

Na D8 se v mlze srazila dvě nákladní auta a autobus. Dálnice je opět průjezdná

Na dálnici D8 se ve středu odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Šest lidí se zranilo, z toho dvě osoby utrpěly středně těžká zranění a čtyři lehká. Všichni jsou cizinci, pět si jich převzali němečtí zdravotníci, řekl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice byla opět plně zprovozněna před půl devátou večer. K nehodě došlo také na silnici I/7.
16:34Aktualizovánopřed 54 mminutami

Havlíček: Česko by mohlo dodat Ukrajině 16 letounů Skyfox. Čtyři už byly potvrzeny

Česko by mohlo Ukrajině dodat šestnáct letounů Skyfox, řekl ve středu novinářům český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. V zemi, která se brání ruské invazi, je na dvoudenní podnikatelské misi. Čtyři skyfoxy už byly podle něj v minulosti potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších dvanácti strojů.
před 1 hhodinou

VideoZemědělci čelí vysokým nákladům i tlakům na ochranu životního prostředí

Ze zisku do ztráty – zemědělci mluví zřejmě o nejtíživějším roce od vstupu Česka do Evropské unie. Náklady žene vzhůru i evropský tlak na ochranu životního prostředí. Pomoct může větší soběstačnost a tím i konkurenceschopnost. Problém není jen v tuzemsku, ale celé Evropě. Ta se podle zástupců odvětví místo ekonomického směru zaměřila na společenská témata. Resort zemědělství chce v Česku podpořit výrobce a zpracovatele. Nově platí, že státní instituce by měly do konce roku 2028 nejméně 65 procent peněz určených na nákup potravin vydat za produkty českého původu. Praxi chtějí rozšířit na samosprávy.
před 2 hhodinami

Organizace se obávají změn pravidel ve školních jídelnách. Ministři kroky hájí

Dětský ombudsman Martin Beneš zaslal vládě výhrady k chystané novele vyhlášky o školním stravování. Obává se především toho, že by vláda z vyhlášky mohla vypustit přílohy stanovující výživové normy. Kritická je k chystaným změnám také například Unie rodičů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) změny hájí. Plaga zmínil, že takzvaný spotřební koš bude doporučující. Podle Šťastného má stát regulovat jen nejnutnější věci.
15:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

Prezident Petr Pavel nepovažuje za šťastnou neúčast tuzemských vojáků na cvičení v Polsku nazvaném Koalicja 26.2. Česko by se mělo účastnit příprav na dobu po konci rusko-ukrajinské války, prohlásila ve středu hlava státu. V rámci dvoutýdenního cvičení armády jedenácti evropských zemí trénují, jak by byly schopné po skončení ruské agrese dohlížet na mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura tvrdí, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že o neúčasti českých vojáků vláda nejednala. Podle něj jde o záležitost ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
09:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Stínová asociace národních parků se přejmenuje a možná zanikne, řekl Moravec

Stínová asociace národních parků se přejmenuje a nebude sídlit na adrese Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí. Řekl to ředitel Správy KRNAPu Petr Moravec, který je jedním z jejích zakladatelů. Podle něj možná i zanikne. Asociace vznikla v září. Moravec se spolu s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) také ve středu účastnil mimořádné členské schůze odborové organizace Správy Krkonošského národního parku. Ta se nesla v napjaté atmosféře.
18:03Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi, napsal ve středu Deník N s odkazem na čtyři zdroje z bezpečnostní komunity a Úřadu vlády. Mlsna řekl ČT, že neví, proč mu NBÚ prověrku odebral. Hodlá se proti rozhodnutí bránit všemi dostupnými prostředky.
11:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

před 5 hhodinami
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

před 7 hhodinami
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

včera v 18:00
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

včera v 17:12
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026