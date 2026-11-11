Financování veřejnoprávních médií v Česku musí být udržitelné, řekl eurokomisař

České právní předpisy musí podle eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Financování přitom musí být založeno na transparentních a objektivních kritériích, sdělil ve středu McGrath během debaty v Evropském parlamentu, která se věnovala situaci veřejnoprávních médií v Česku. Debatu prosadila část tuzemských europoslanců.
„Svoboda a pluralita médií jsou základními prvky právního státu v každé zemi,“ zdůraznil na úvod svého vystoupení eurokomisař. Právě proto je toto téma jedním z hlavních, kterým se každoročně zabývá zpráva Evropské komise o dodržování právního státu. Část červencové zprávy, která se týkala Česka, podle McGratha konstatovala, že vládní návrh zákona, který by zrušil poplatky za veřejnoprávní média, vyvolává obavy.
„Média veřejné služby hrají zvláštní roli při zajišťování přístupu občanů k informacím a rozmanitému obsahu,“ podotkl eurokomisař.
Záruky týkající se nezávislosti médií i financování médií veřejné služby jsou obsaženy zejména v Evropském aktu o svobodě médií (EMFA). „Nadále pozorně sledujeme a analyzujeme vývoj vnitrostátních právních předpisů. Přitom musíme zohledňovat specifika jednotlivých zemí a mít na paměti, že nařízení o svobodě médií nepředepisuje žádný konkrétní model řízení ani financování, ale vyžaduje, aby v národních systémech existovaly odpovídající kontrolní mechanismy a vzájemné pojistky,“ uvedl McGrath.
Vnitrostátní předpisy musí podle eurokomisaře zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici systém financování založený na transparentních a objektivních kritériích, která jim zaručí odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Evropská komise v této souvislosti i nadále jedná s českými úřady, dodal McGrath.
„Budeme konstruktivně spolupracovat s vnitrostátními orgány a využijeme všechny relevantní nástroje, které máme k dispozici, abychom v celé EU hájili svobodu a pluralitu médií a právní stát,“ uzavřel eurokomisař své vystoupení před europoslanci.
Poslanecká sněmovna v sobotu 24. října nad ránem v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu do státního rozpočtu. O návrhu nyní budou jednat sněmovní výbory a následovat budou další dvě čtení. Pokud poslanci normu schválí, bude se jí zabývat Senát a poté prezident. Podle původního návrhu měl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2027.
Nerudová návrh kritizovala
V debatě po McGrathově vystoupení se europoslanci přeli o situaci nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Ostré výměny nastaly zejména mezi českými europoslanci z vládní strany ANO a z opozičních stran, ozývaly se i výkřiky.
Podle české europoslankyně Danuše Nerudové (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) vláda Andreje Babiše (ANO) protlačila návrh, který ohrožuje nezávislost českých veřejnoprávních médií. „V tuto chvíli neexistuje záruka, že se peníze pro média nestanou nástrojem politického tlaku na novináře,“ míní.
„Česká televize není Babišova televize, Český rozhlas není Babišův rozhlas. Média mají kontrolovat politiky, nikoliv opačně,“ dodala Nerudová a vyzvala Evropskou komisi, aby konala. „Pouhé vyjádření: ‘Budeme to úzce monitorovat a sledovat’, už tuto situaci nevyřeší a nebude stačit lidem na náměstí,“ vzkázala eurokomisaři.
Podle rakouského europoslance Hannese Heideho z frakce socialistů a demokratů (S&D) je dění v Česku důvodem k vážným obavám. Zmínil, že český premiér v minulosti dlouhodobě ovládal některá česká média a rovněž se nyní i na úrovni EU řeší jeho potenciální střet zájmů. „Zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu neznamená nic jiného, než že to budou platit nadále daňoví poplatníci,“ zmínil Heide. „Nicméně možnost ovlivnit obsah a práci novinářů se tím zvyšuje,“ domnívá se.
Knotek kroky vlády hájil
Český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu kroky české vlády hájil. Podle něj se změní jen finanční model tak, aby byl v Česku používán takový systém, jaký je nejčastěji používán v celé Evropské unii. Vláda to podle něj dělá proto, aby „zvýšila transparentnost těchto institucí, ne aby je ovládala“.
„Pokud jde o veřejná média v České republice, tak kontroly a pojistky fungují. Evropský akt o svobodě médií je dodržován. Většina občanů je pro tuto změnu, tak to prosím respektujte. Ať z vás není užitečný idiot české opozice,“ uzavřel Knotek, který následně vystoupil ještě několikrát, aby reagoval na různá prohlášení jiných europoslanců.
Česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) naopak varovala před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií. Podle ní chce vláda převodem financování do státního rozpočtu získat nad Českou televizí a Českým rozhlasem větší kontrolu. Upozornila, že jejich rozpočty mají být oproti současnému stavu sníženy o více než miliardu korun.
Na rozdíl od některých jiných evropských zemí, které veřejnoprávní média financují přímo ze státního rozpočtu, podle ní český návrh neobsahuje dostatečné pojistky proti zásahům vlády do redakční nezávislosti. „Vláda by mohla prostou většinou rozpočet televize i rozhlasu kdykoli změnit a držet tak obě média v neustálém šachu pod hrozbou finančního vyhladovění,“ myslí si Vrecionová.
- Domácí
- Svět
- Média
- Evropská komise
- Evropská unie
- Evropský parlament
- Michael McGrath
- Svoboda médií
- Právní stát
- Veřejnoprávní média
- Média veřejné služby
- Financování médií
- Legislativa
- Eurokomisař
- Financování
- Média
- Europoslanci
- Vládní návrh
- Nařízení
- Výběr
- EU
- Danuše Nerudová
- Ondřej Knotek
- Veronika Vrecionová
- Česká televize
- Český rozhlas
- Andrej Babiš
- S&D
- Patrioti pro Evropu
- ECR
- EPP
- ANO
- ODS
- STAN
- Poplatky