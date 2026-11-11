Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

Prezident Petr Pavel nepovažuje za šťastnou neúčast tuzemských vojáků na cvičení v Polsku nazvaném Koalicja 26.2. Česko by se mělo účastnit příprav na dobu po konci rusko-ukrajinské války, prohlásila ve středu hlava státu. V rámci dvoutýdenního cvičení armády jedenácti evropských zemí trénují, jak by byly schopné po skončení ruské agrese dohlížet na mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura tvrdí, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku.
Pavel neví, co bylo důvodem, proč se vojáci nemají účastnit. „Nepovažuji to za šťastné, protože se tady bavíme o situaci po ukončení konfliktu, tedy jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost našich zemí, ale i garance pro Ukrajinu. Mám za to, že by se Česká republika takového úsilí měla účastnit,“ zdůraznil prezident.
Vládní rozhodnutí
Předseda SPD Okamura po pondělním jednání koaliční rady prohlásil, že panuje shoda na tom, že čeští vojáci nebudou cvičit pro podporu Ukrajiny ani nebudou na Ukrajině. Ve videu na facebooku sdělil, že o neúčasti na cvičení rozhodla vláda.
„Nebudeme posílat české vojáky z českých rodin na to, aby řešili konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. To opravdu naše vláda dělat nebude, takže i z toho vyplývá náš postoj, že naši vojáci se toho cvičení neúčastní, ani se nebudou účastnit,“ řekl v pondělí šéf SPD.
Uvedl zároveň, že před třemi týdny přinesl na koaliční radu téma žádosti, aby se tuzemský armádní orchestr účastnil akcí na Ukrajině. „A řekl jsem, že s tím SPD nesouhlasí. Výsledkem koaliční rady bylo to, ať to teda rozhodneme my, tím pádem konkrétně já. A já koaličním partnerům během vteřiny oznámil, že orchestr nikam nejede,“ prohlásil Okamura.
Serveru Aktuálně.cz později řekl, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku. „Armáda ČR se cvičení Koalicja 26.2 účastní na štábní úrovni prostřednictvím svých příslušníků působících na operačních velitelstvích v Paříži a v Lyonu,“ dodal mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Vyplývá to podle něj ze zapojení do takzvané koalice ochotných.
Koalice ochotných v akci
Koalicja 26.2 je rozsáhlé mezinárodní vojenské cvičení v Polsku, které probíhá od 9. do 22. listopadu 2026. Jde o historicky první praktické manévry takzvané koalice ochotných, jejímž cílem je připravit mnohonárodní jednotky na zajištění míru a bezpečnostních záruk na Ukrajině po případném ukončení bojů s Ruskem.
Cvičení v Polsku organizují Velká Británie a Francie a jeho cílem je procvičit logistické aspekty budoucího nasazení. „Hlavní úsilí by se soustředilo na obnovu a posílení ukrajinských ozbrojených sil, čímž by se armáda dostala do co nejsilnější možné pozice k odstrašení případné budoucí ruské agrese – a v případě nutnosti i k obraně proti ní,“ citoval portál Aktuálně.cz britské ministerstvo obrany.
Zúčastnit se dvoutýdenního cvičení má téměř pět tisíc vojáků – a to z Polska, Španělska, Turecka, Švédska, Belgie, Nizozemska či Německa.