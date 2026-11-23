Dne 7. listopadu protestující v Jēkabpils požadovali, aby byl tranzit ruského obilí přes Lotyšsko zastaven do 14 dnů. Jejich ultimátum vypršelo v sobotu 21. listopadu. Organizátoři nyní v souvislosti se zmařeným pokusem o sabotáž u estonského výrobce dronů, který má vést k uzavření estonsko-ruské hranice, požadují, aby Lotyšsko postupovalo stejně a vláda zcela uzavřela lotyšské hranice s Ruskem a zastavila veškerý tranzit zboží.
Požadavky účastníků protestu ze 7. listopadu byly adresovány premiérovi Andrisu Kulbergsovi (Společná kandidátka) a vládě. Požadovali přijetí právně závazných rozhodnutí, která by zastavila tranzit ruského obilí přes lotyšské území, železniční infrastrukturu a přístavy, včetně obilí nelegálně vyvezeného z okupovaných území Ukrajiny. Organizátoři zdůrazňují, že premiér vyslechl požadavky účastníků osobně a plnění svých slibů by měl umožnit veřejně kontrolovat.
Baiba Bražeová (Nová jednota) zaslala v jednom ze svých posledních kroků ve funkci ministryně zahraničí vládě návrhy na zákaz tranzitu „krvavého obilí“ z agresorských států Ruska a Běloruska.
„Jsme hluboce zklamáni sliby Andrise Kulbergse i tím, jak je plní. V Jēkabpils jsme požadovali konkrétní výsledek – zastavení tranzitu do 14 dnů. Politickou odpovědnost za výsledek nese vláda a její předseda. Různí politici v posledních týdnech opakovaně veřejně prohlašovali, že zákaz tranzitu obilí už není možný, protože je příliš pozdě. Proti tomuto tvrzení se důrazně ohrazujeme! Vyvézt veškeré ruské krvavé obilí bude Rusům trvat mnoho měsíců, možná i let,“ zdůrazňuje zemědělec a organizátor protestu Gundars Kalve.
Podle organizátorů protestu ministerstvo zahraničí svůj návrh neprosadilo a v současnosti vše nasvědčuje tomu, že po sestavení nové vládní koalice už není na pořadu jednání vlády. Ruské obilí se přitom přes Lotyšsko stále přepravuje.
Litva mezitím údajně pozastavila přepravu obilí z Ruska a Běloruska, dokud nebudou dokončeny kontroly jeho původu. Nejde o trvalý zákaz tranzitu, toto opatření by však mohlo zdržet přepravu nákladů o několik měsíců.
Dalším důvodem k ráznému postupu je podle demonstrantů zmařený pokus o sabotáž u estonského výrobce dronů Threod Systems v noci na 14. listopadu. Estonské úřady připisují tento čin aktivitám ruských vojenských zpravodajských služeb. V rámci spolupráce lotyšských a estonských bezpečnostních složek bylo zadrženo osm lotyšských občanů. V návaznosti na tento incident Estonsko oznámilo plán uzavřít od 1. prosince všechny pozemní hraniční přechody s Ruskem.
„Požadujeme okamžité rozhodnutí o úplném uzavření lotyšských hranic s Ruskem, včetně zastavení veškerého tranzitu zboží. Bezpečnost Lotyšska musí být pro vládu prioritou,“ uvedl Kalve.
Organizátoři protestu budou podle něj ve své činnosti pokračovat. Chtějí podněcovat veřejnou diskusi, požadovat odpovědi od představitelů státu a pravidelně informovat veřejnost o rozhodnutích vlády a jejich naplňování.
Kalve v pořadu Labrīt lotyšského veřejnoprávního rozhlasu hovořil také o dalších plánech protestujících: „Další postup zatím není jasný. Především byl protest 7. listopadu poměrně málo navštívený a veřejná podpora nebyla taková, jakou jsme očekávali. Byla spuštěna také petice, zatím se však podařilo získat jen málo podpisů.“
Článek napsaný serverem LSM English (Latvian Public Media), poprvé byl publikován 23. listopadu 2026 v 08:32 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.